За інформацією Генштабу, протягом доби українські військові 147 разів вступали у бій із підрозділами злочинної армії РФ.

Що відомо про ситуацію на фронті

На Харківщині протягом доби було зафіксовано 9 атак російських окупантів біля Глибокого, Вовчанська та Тихого.

У напрямку Куп’янська відбулось ще 10 боїв поблизу Стельмахівки, Петропавлівки, Степової Новоселівки та Синьківки.

У напрямку Лимана на Донеччині російські окупанти 13 разів безуспішно намагались атакувати неподалік Макіївки, Невського та у Серебрянському лісі.

У напрямку Сіверська ЗСУ відбили 6 ворожих атак поблизу Спірного, Верхньокам’янського, Миколаївки та Івано-Дар’ївки.

У напрямку Краматорська російські загарбники 11 разів безуспішно намагались атакувати в районах Іванівського, Часового Яру, Калинівки, Григорівки та Майського.

У напрямку Торецька ЗСУ відбили 11 атак неподалік Північного, Нью-Йорка та Залізного.

У напрямку Покровська українськими військовими відбито 43 атаки російських окупантів поблизу Воздвиженки, Іванівки, Тимофіївки, Веселого, Новоселівки Першої, Новоолександрівки, Новожеланного, Яснобродівки, Прогресу та Калинового.

Найбільша концентрація ворожих атак була поблизу Новоселівки Першої та Воздвиженки.

У напрямку Курахового ворог 19 разів безуспішно намагався просунутись вперед біля Красногорівки, Костянтинівки та Парасковіївки.

Російські війська здійснили 14 штурмів біля Великої Новосілки, Водяного, Костянтинівки та Роздольного.

У Запорізькій області відбулося чотири боєзіткнення в районах Малої Токмачки, Юрківки, Щербаків та Новоандріївки.

На лівобережжі Херсонщини усі атаки росіян також не мали успіху під час штурму наших оборонних рубежів.

Що відомо про загальні та поточні ворожі втрати

У зведенні Генштабу зазначається, що авіація та ракетні війська і артилерія Сил оборони завдали 17 ударів по районах зосередження особового складу та ОВТ противника, а також уразили три засоби ППО, артилерійський засіб та гармату.

Загалом, минулої доби втрати російських загарбників склали 950 осіб. Також українські воїни знешкодили сім танків, 11 бойових броньованих машин, 36 артилерійських систем, 73 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 56 автомобілів та сім одиниць спеціальної техніки ворога, - підкреслюють у Генштабі. Поширити