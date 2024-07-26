За інформацією Генштабу, протягом доби українські військові 147 разів вступали у бій із підрозділами злочинної армії РФ.
Головні тези:
- У протистоянні з російськими військами протягом доби ЗСУ ліквідували 950 солдатів армії РФ та знищили техніку окупантів.
- Було зафіксовано кілька десятків ворожих атак на різних напрямках фронту, з яких більшість були успішно відбиті українськими військовими.
- Згідно з інформацією Генштабу, авіація та артилерія Сил оборони завдали 17 ударів по розташуваннях ворожого особового складу та знищили техніку окупантів.
- На Харківщині, Донеччині, Луганщині та інших напрямках фронту українські військові активно відбивали атаки російських загарбників.
- Зведення Генштабу свідчать про успішні бойові дії ЗСУ та значні втрати у ворожих лавах, включаючи ліквідацію техніки та особового складу противника.
Що відомо про ситуацію на фронті
На Харківщині протягом доби було зафіксовано 9 атак російських окупантів біля Глибокого, Вовчанська та Тихого.
У напрямку Куп’янська відбулось ще 10 боїв поблизу Стельмахівки, Петропавлівки, Степової Новоселівки та Синьківки.
У напрямку Лимана на Донеччині російські окупанти 13 разів безуспішно намагались атакувати неподалік Макіївки, Невського та у Серебрянському лісі.
У напрямку Сіверська ЗСУ відбили 6 ворожих атак поблизу Спірного, Верхньокам’янського, Миколаївки та Івано-Дар’ївки.
У напрямку Краматорська російські загарбники 11 разів безуспішно намагались атакувати в районах Іванівського, Часового Яру, Калинівки, Григорівки та Майського.
У напрямку Торецька ЗСУ відбили 11 атак неподалік Північного, Нью-Йорка та Залізного.
У напрямку Покровська українськими військовими відбито 43 атаки російських окупантів поблизу Воздвиженки, Іванівки, Тимофіївки, Веселого, Новоселівки Першої, Новоолександрівки, Новожеланного, Яснобродівки, Прогресу та Калинового.
Найбільша концентрація ворожих атак була поблизу Новоселівки Першої та Воздвиженки.
У напрямку Курахового ворог 19 разів безуспішно намагався просунутись вперед біля Красногорівки, Костянтинівки та Парасковіївки.
Російські війська здійснили 14 штурмів біля Великої Новосілки, Водяного, Костянтинівки та Роздольного.
У Запорізькій області відбулося чотири боєзіткнення в районах Малої Токмачки, Юрківки, Щербаків та Новоандріївки.
На лівобережжі Херсонщини усі атаки росіян також не мали успіху під час штурму наших оборонних рубежів.
Що відомо про загальні та поточні ворожі втрати
У зведенні Генштабу зазначається, що авіація та ракетні війська і артилерія Сил оборони завдали 17 ударів по районах зосередження особового складу та ОВТ противника, а також уразили три засоби ППО, артилерійський засіб та гармату.
особового складу – близько 572 тис 300 (+950) осіб ліквідовано;
танків – 8 тис 320 (+7) од.;
бойових броньованих машин – 16 тис 50 (+11) од.;
артилерійських систем – 15 тис 840 (+36) од.;
РСЗВ – 1 тис 125 од.;
засоби ППО – 904 од.;
літаків – 361 од.;
вертольотів – 326 од.;
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 12 тис 683 (+73) од.;
крилаті ракети – 2 тис 402 од.;
кораблі/катери - 28 од.;
підводні човни – 1 од.;
автомобільної техніки та автоцистерн – 20 тис 909 (+76) од.;
спеціальна техніка - 2 тис 593 од.
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