По информации спикера ОСГВ "Таврия" Дмитрия Лиховия, преступная армия РФ почти полностью разрушила Крынки на левобережье Херсонщины, однако украинские военные продолжают держать оборону в этом районе.
Главные тезисы
- Левобережье Херсонщины – активное направление обороны украинских войск, где ВСУ продолжают держать оборону вблизи разрушенных армией РФ Крынок.
- Украинские защитники успешно расширяют плацдарм и продвигаются в направлении оккупированного Крыма, оттягивая резервные силы противника.
- Боевые действия в районе Крынок и соседнего населенного пункта Казачьи Лагеря продолжаются, несмотря на интенсивные вражеские обстрелы и авиаудары.
- Украинские военные успешно выполнили боевые задачи в регионе, сохранив позиции на левом берегу Днепра и препятствуя продвижению оккупационной армии РФ.
- Под руководством нардепа Романа Костенко украинские силы заняли Крынки и организовали целый ряд плацдармов, заставив противника отступить.
Что происходит в районе Крынок на левобережье Херсона
Представитель ОСГВ "Таврия" подчеркнул, что во всей операционной зоне группировки именно левобережье Херсонщины является наиболее активным направлением, ведь оккупационная армия РФ почти ежедневно проводит попытки штурмов здесь.
Какую цель преследовали ВСУ во время обороны Крынок
По словам нардепа от партии Голос, секретаря парламентского комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Романа Костенко, украинские военные выполнили все боевые задачи во время обороны плацдарма в Крынках на левобережье Херсонской области.
По его словам, украинские защитники в Крынках изначально получили задачи по расширению плацдарма и продвижению в направлении оккупированного Россией Крыма.
Костенко подчеркнул, что украинские военные заняли Крынки и вели боевые действия в районе соседнего населенного пункта Казачьи Лагери, где был создан целый ряд плацдармов, которые оттянули на себя большое количество резервных сил оккупационной армии РФ и не позволили этим силам продвигаться по территории Запорожской области.
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