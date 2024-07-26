ВСУ держат оборону вблизи разрушенных армией РФ Крынок — спикер ОСГВ "Таврия"
Категория
Украина
Дата публикации

ВСУ держат оборону вблизи разрушенных армией РФ Крынок — спикер ОСГВ "Таврия"

Артиллерия ВСУ
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Источник:  Крым.Реалии

По информации спикера ОСГВ "Таврия" Дмитрия Лиховия, преступная армия РФ почти полностью разрушила Крынки на левобережье Херсонщины, однако украинские военные продолжают держать оборону в этом районе.

Главные тезисы

  • Левобережье Херсонщины – активное направление обороны украинских войск, где ВСУ продолжают держать оборону вблизи разрушенных армией РФ Крынок.
  • Украинские защитники успешно расширяют плацдарм и продвигаются в направлении оккупированного Крыма, оттягивая резервные силы противника.
  • Боевые действия в районе Крынок и соседнего населенного пункта Казачьи Лагеря продолжаются, несмотря на интенсивные вражеские обстрелы и авиаудары.
  • Украинские военные успешно выполнили боевые задачи в регионе, сохранив позиции на левом берегу Днепра и препятствуя продвижению оккупационной армии РФ.
  • Под руководством нардепа Романа Костенко украинские силы заняли Крынки и организовали целый ряд плацдармов, заставив противника отступить.

Что происходит в районе Крынок на левобережье Херсона

При этом было учтено и обстоятельство, что позиции украинских сил в селе Крынки были разрушены до основания, в результате интенсивных, длительных вражеских обстрелов и авиаударов. Сама деревня практически полностью уничтожена. Там нет возможности держать оборону, нет возможности зацепиться за какие-то фортификации, и поэтому в дальнейшем украинские защитники находятся на других определенных позициях и плацдармах и на левом берегу Днепра, - объясняет Лиховий.

Представитель ОСГВ "Таврия" подчеркнул, что во всей операционной зоне группировки именно левобережье Херсонщины является наиболее активным направлением, ведь оккупационная армия РФ почти ежедневно проводит попытки штурмов здесь.

ВСУ продолжают держать оборону в районе Крынок
Военный ВСУ

Их сравнительно больше с другими отрезками нашей линии боевого столкновения в нашей операционной зоне, но эти показатели измеряются числами три-четыре в сутки, иногда два. Иногда может быть около десятка… Это немного меньшая интенсивность, чем раньше, но попытки россиян продвинуться на эти наши плацдармы продолжаются, однако они остаются безуспешными, - отмечает Лиховий.

Какую цель преследовали ВСУ во время обороны Крынок

По словам нардепа от партии Голос, секретаря парламентского комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Романа Костенко, украинские военные выполнили все боевые задачи во время обороны плацдарма в Крынках на левобережье Херсонской области. 

По его словам, украинские защитники в Крынках изначально получили задачи по расширению плацдарма и продвижению в направлении оккупированного Россией Крыма.

Костенко подчеркнул, что украинские военные заняли Крынки и вели боевые действия в районе соседнего населенного пункта Казачьи Лагери, где был создан целый ряд плацдармов, которые оттянули на себя большое количество резервных сил оккупационной армии РФ и не позволили этим силам продвигаться по территории Запорожской области.

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