По информации спикера ОСГВ "Таврия" Дмитрия Лиховия, преступная армия РФ почти полностью разрушила Крынки на левобережье Херсонщины, однако украинские военные продолжают держать оборону в этом районе.

Что происходит в районе Крынок на левобережье Херсона

При этом было учтено и обстоятельство, что позиции украинских сил в селе Крынки были разрушены до основания, в результате интенсивных, длительных вражеских обстрелов и авиаударов. Сама деревня практически полностью уничтожена. Там нет возможности держать оборону, нет возможности зацепиться за какие-то фортификации, и поэтому в дальнейшем украинские защитники находятся на других определенных позициях и плацдармах и на левом берегу Днепра, - объясняет Лиховий. Поделиться

Представитель ОСГВ "Таврия" подчеркнул, что во всей операционной зоне группировки именно левобережье Херсонщины является наиболее активным направлением, ведь оккупационная армия РФ почти ежедневно проводит попытки штурмов здесь.

Военный ВСУ

Их сравнительно больше с другими отрезками нашей линии боевого столкновения в нашей операционной зоне, но эти показатели измеряются числами три-четыре в сутки, иногда два. Иногда может быть около десятка… Это немного меньшая интенсивность, чем раньше, но попытки россиян продвинуться на эти наши плацдармы продолжаются, однако они остаются безуспешными, - отмечает Лиховий. Поделиться

Какую цель преследовали ВСУ во время обороны Крынок

По словам нардепа от партии Голос, секретаря парламентского комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Романа Костенко, украинские военные выполнили все боевые задачи во время обороны плацдарма в Крынках на левобережье Херсонской области.

По его словам, украинские защитники в Крынках изначально получили задачи по расширению плацдарма и продвижению в направлении оккупированного Россией Крыма.

Костенко подчеркнул, что украинские военные заняли Крынки и вели боевые действия в районе соседнего населенного пункта Казачьи Лагери, где был создан целый ряд плацдармов, которые оттянули на себя большое количество резервных сил оккупационной армии РФ и не позволили этим силам продвигаться по территории Запорожской области.