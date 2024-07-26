ЗСУ тримають оборону поблизу зруйнованих армією РФ Кринок — речник ОСУВ "Таврія"
Категорія
Україна
Дата публікації

ЗСУ тримають оборону поблизу зруйнованих армією РФ Кринок — речник ОСУВ "Таврія"

Артилерія ЗСУ
Джерело:  Крим.Реалії

За інформацією речника ОСУВ “Таврія” Дмитра Лиховія, злочинна армія РФ майже повністю зруйнувала Кринки на лівобережжі Херсонщини, однак українські військові продовжують тримати оборону в цьому районі. 

Головні тези:

  • ЗСУ продовжують тримати оборону поблизу зруйнованих армією РФ Кринок
  • Лівобережжя Херсонщини - активний напрямок оборони з боку українських військ
  • Українські військові мають успішно виконані бойові завдання у районі Кринок
  • Оборонці здійснюють розширення плацдарму та просування в напрямку окупованого Криму
  • Бойові дії у районі села Кринки та сусіднього населеного пункту Козачі Лагері.

Що відбувається в районі Кринок на лівобережжі Херсонщини

При цьому була врахована і обставина, що позиції українських сил у селі Кринки були зруйновані вщент, внаслідок інтенсивних, тривалих ворожих обстрілів й авіаударів. Саме село практично повністю знищене. Там немає змоги тримати оборону, немає можливості зачепитися за якісь фортифікації, і тому надалі українські захисники перебувають на інших визначених позиціях і плацдармах і також на лівому березі Дніпра, - пояснює Лиховій.

Речник ОСУВ “Таврія” підкреслив, що у всій операційній зоні угруповання саме лівобережжя Херсонщини є найбільш активним напрямком, адже окупаційна армія РФ майже щодня проводить спроби штурмів тут.

ЗСУ продовжують тримати оборону в районі Кринок
Військовий ЗСУ

Їх порівняно більше з іншими відрізками нашої лінії бойового зіткнення в нашій операційній зоні, але ці показники вимірюються числами десь три-чотири на добу, інколи два. Інколи може бути близько десятка… Це трохи менша інтенсивність, ніж була раніше, але спроби росіян просунутися на ці наші плацдарми тривають, однак вони залишаються безуспішними, - зазначає Лиховій.

Яку мету переслідували ЗСУ під час оборони Кринок

За словами нардепа від партії “Голос”, секретаря парламентського комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Романа Костенка, українські військові виконали всі бойові завдання під час оборони плацдарму у Кринках на лівобережжі Херсонської області. 

За його словами, українські оборонці у Кринках від самого початку отримали завдання з розширення плацдарму та просування у напрямку окупованого Росією Криму.

Костенко підкреслив, що українські військові зайняли Кринки та вели бойові дії в районі сусіднього населеного пункту Козачі Лагері, де було створено цілу низку плацдармів, що відтягнули на себе велику кількість резервних сил окупаційної армії РФ і не дозволили цим силам просуватись територією Запорізької області.

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