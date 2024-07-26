За інформацією речника ОСУВ “Таврія” Дмитра Лиховія, злочинна армія РФ майже повністю зруйнувала Кринки на лівобережжі Херсонщини, однак українські військові продовжують тримати оборону в цьому районі.
Головні тези:
- ЗСУ продовжують тримати оборону поблизу зруйнованих армією РФ Кринок
- Лівобережжя Херсонщини - активний напрямок оборони з боку українських військ
- Українські військові мають успішно виконані бойові завдання у районі Кринок
- Оборонці здійснюють розширення плацдарму та просування в напрямку окупованого Криму
- Бойові дії у районі села Кринки та сусіднього населеного пункту Козачі Лагері.
Що відбувається в районі Кринок на лівобережжі Херсонщини
Речник ОСУВ “Таврія” підкреслив, що у всій операційній зоні угруповання саме лівобережжя Херсонщини є найбільш активним напрямком, адже окупаційна армія РФ майже щодня проводить спроби штурмів тут.
Яку мету переслідували ЗСУ під час оборони Кринок
За словами нардепа від партії “Голос”, секретаря парламентського комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Романа Костенка, українські військові виконали всі бойові завдання під час оборони плацдарму у Кринках на лівобережжі Херсонської області.
За його словами, українські оборонці у Кринках від самого початку отримали завдання з розширення плацдарму та просування у напрямку окупованого Росією Криму.
Костенко підкреслив, що українські військові зайняли Кринки та вели бойові дії в районі сусіднього населеного пункту Козачі Лагері, де було створено цілу низку плацдармів, що відтягнули на себе велику кількість резервних сил окупаційної армії РФ і не дозволили цим силам просуватись територією Запорізької області.
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