С начала суток 27 июля общее количество боевых столкновений вдоль всей линии фронта возросло до 73. Оккупанты продолжают применять КАБы на Покровском направлении. ВСУ держат рубежи и принимают все необходимые меры для недопущения прорыва обороны.
Главные тезисы
- ВСУ отразили 21 штурм армии РФ на Покровском направлении, продемонстрировав высокий уровень подготовки и эффективность в отражении врага.
- Общие боевые потери армии РФ в результате полномасштабного вторжения в Украину ориентировочно составили около 573 510 человек, а также потери техники и оружия.
- Командование ВСУ принимает необходимые меры для сдерживания наступления противника и нанесения ему ощутимых потерь.
- Активность оккупантов на разных направлениях фронта требует постоянного контроля и готовности украинских защитников к обороне своей территории.
Актуальная ситуация на разных направлениях фронта
Оперативная информация по состоянию на 16.00 27.07.2024 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.
Оккупанты не прекращают применять артиллерию по территории Черниговской и Сумской областей. Под вражескими обстрелами оказались районы населенных пунктов Басовка, Мирополье, Турья, Волфин, Степок, Сидоровка.
На Харьковском направлении сегодня произошло шесть боевых столкновений. Наши войска воспрепятствовали трем атакам россиян в районе Глубокого и двум атакам — близ Волчанска и Тихого. Отражение еще одного штурмового действия врага в районе Волчанска продолжается.
На Лиманском направлении враг атакует в районах Макеевки, Невского и Новосергеевки. Всего с начала суток на этом направлении насчитывается уже 12 боестолкновений, из которых пять продолжаются до сих пор.
На Северском направлении оккупанты потерпели неудачу при попытках штурма наших позиций вблизи Верхнекаменского и Спорного. В общей сложности произошло пять атак.
Продолжается бой в районе Андреевки на Краматорском направлении, где противник при поддержке авиации пытается продвигаться на позиции украинских защитников.
На Торецком направлении враг при поддержке штурмовой и бомбардировочной авиации девять раз атаковал позиции наших войск. В настоящее время бои продолжаются вблизи Северного и Железного.
Горячее всего на Покровском направлении. В районах Воздвиженки, Новоалександровки, Веселого, Сергеевки, Тимофеевки и Яснобродовки — идут ожесточенные бои. В настоящее время враг предпринял 21 попытку штурма украинских позиций.
На Кураховском направлении продолжается одно боестолкновение в районе Красногоровки. Девять вражеских штурмов были отражены вблизи Георгиевки, Прасковьевки и Константиновки.
На Времивском направлении были отражены три штурмовых действия противника в сторону Раздольного. В то же время противник не оставляет попыток прорвать нашу оборону в направлении Константиновки, где в настоящее время отражены две вражеские атаки.
На Ореховском направлении обстановка существенных изменений не претерпела, три безуспешных атаки врага отразили наши защитники. Захватчики активно применяют авиацию по районам населенных пунктов Малая Токмачка, Каменское, Пятихатки, Гуляйполе.
На Приднепровском направлении одна атака кафиров успеха не имела.
Командование Вооруженных Сил Украины принимает необходимые меры для сдерживания наступления противника и нанесения ему ощутимых потерь.
Потери армии РФ по состоянию на 27 июля 2024 года
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 27.07.24 ориентировочно составили:
личного состава — около 573510 (+1210) человек,
танков — 8331 (+11) ед,
боевых бронированных машин — 16074 (+24) ед,
артиллерийских систем — 15885 (+45) ед,
РСЗО — 1125 (+0) ед,
средств ПВО — 905 (+1) ед,
самолетов — 363 (+0) ед,
вертолетов — 326 (+0) ед,
БпЛА оперативно-тактического уровня — 12736 (+53) ед,
крылатых ракет — 2403 (+1) ед,
кораблей /катеров — 28 (+0) ед,
подводных лодок — 1 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн — 21500 (+86) ед,
специальной техники — 2671 (+3) ед.
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