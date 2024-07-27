ВСУ отразили 21 штурм армии РФ на Покровском направлении

Оперативная информация по состоянию на 16.00 27.07.2024 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.

Оккупанты не прекращают применять артиллерию по территории Черниговской и Сумской областей. Под вражескими обстрелами оказались районы населенных пунктов Басовка, Мирополье, Турья, Волфин, Степок, Сидоровка.

На Харьковском направлении сегодня произошло шесть боевых столкновений. Наши войска воспрепятствовали трем атакам россиян в районе Глубокого и двум атакам — близ Волчанска и Тихого. Отражение еще одного штурмового действия врага в районе Волчанска продолжается.

На Лиманском направлении враг атакует в районах Макеевки, Невского и Новосергеевки. Всего с начала суток на этом направлении насчитывается уже 12 боестолкновений, из которых пять продолжаются до сих пор.

На Северском направлении оккупанты потерпели неудачу при попытках штурма наших позиций вблизи Верхнекаменского и Спорного. В общей сложности произошло пять атак.

Продолжается бой в районе Андреевки на Краматорском направлении, где противник при поддержке авиации пытается продвигаться на позиции украинских защитников.

На Торецком направлении враг при поддержке штурмовой и бомбардировочной авиации девять раз атаковал позиции наших войск. В настоящее время бои продолжаются вблизи Северного и Железного.

Горячее всего на Покровском направлении. В районах Воздвиженки, Новоалександровки, Веселого, Сергеевки, Тимофеевки и Яснобродовки — идут ожесточенные бои. В настоящее время враг предпринял 21 попытку штурма украинских позиций.