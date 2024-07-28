ВСУ уничтожили более 1100 солдат РФ, 13 танков и 51 артсистему

Украинские военные продолжают ликвидировать солдат РФ. Общее количество потерь русской армии с начала вторжения составляет 574690 военных.
Главные тезисы
- Техника армии РФ также несет значительные потери: уничтожены танки, бронемашины, артиллерийские системы, беспилотники и другие средства.
- Ситуация на фронте напряженная, ежедневно происходят боевые столкновения и попытки врага прорвать оборону украинских защитников.
- Генштаб отмечает успешные отражения атак в различных районах, что свидетельствует о высокой боеспособности украинских военных.
Что известно о потерях армии РФ
Как отмечает Генштаб, Силы обороны за сутки уничтожили 1180 российских захватчиков, а по технике уничтожено:
танков — 8344 (+13) ед;
боевых бронированных машин — 16 095 (+21) ед;
артиллерийских систем — 15 936 (+51) ед;
РСЗО — 1127 (+2) ед.;
средства ПВО — 906 (+1) ед.;
самолетов — 363 ед.;
вертолетов — 326 ед;
БПЛА оперативно-тактического уровня — 12 766 (+30) ед;
крылатых ракет — 2405 (+2) ед;
кораблей/катеров — 28 ед;
подводных лодок — 1 ед.;
автомобильной техники и автоцистерн — 21 572 (+72) ед;
специальной техники — 2671 ед.
Какая ситуация на фронте
Как отмечает Генштаб, за прошедшие сутки зафиксировано 129 боевых столкновений.
На Покровском направлении нашими защитниками отражены 29 атак в районах населенных пунктов Новоалександровка, Веселое, Сергеевка, Яснобродовка, Воздвиженка, Тимофеевка, Новоселовка Первая и Калиново, где враг пытался вытеснить наши подразделения из занимаемых рубежей.
На Северском направлении Силами обороны отражены восемь атак в районах населенных пунктов Верхнекаменное и Спирное.
На Краматорском направлении украинские защитники приостановили шесть попыток противника прорвать оборону наших защитников в районах Ивановского и Андреевки Донецкой области.
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