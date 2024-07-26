По словам спикера ВМС ВСУ Дмитрия Плетенчука, часть кораблей Черноморского флота преступной армии РФ остается в оккупированном Крыму, поскольку для них не хватает места в порту в Новороссийска.

Что известно о нахождении части кораблей Черноморского флота в Крыму

Он отметил, что подавляющее большинство кораблей Черноморского флота страны-агрессорки находится на военно-морской базе в Новороссийске.

Поэтому, по его словам, там уже нет свободного места у причалов.

Отдельные единицы военных кораблей РФ остаются вблизи оккупированного Крыма.

Остальные единицы, которые на что-то способны, находятся в пункте базирования "Новороссийск", - отметил представитель ВМС ВСУ. Поделиться

Черноморский флот

Плетенчук пояснил, что функционирование вражеского флота состоит не только из боевых кораблей, но и из технических судов, обеспечивающих их деятельность, в частности, буксиров, поисково-спасательных кораблей, танкеров и других.

Эти суда также входят в состав Черноморского флота, но не имеют вооружения для непосредственного ведения боевых действий.

Сейчас их не перегоняют в Новороссийск, потому что там не хватает причального фронта.

Их просто негде ставить… Эта база не была рассчитана на то, чтобы стать основной. На самом деле это одна из основных причин, по которым Россия еще в 1990-х начала играть в геополитические игры с Украиной по Крыму, - подчеркивает Плетенчук. Поделиться

Почему Россия не перебазировала инфраструктуру из Крыма в Новороссийск

Спикер ВМС ВСУ отметил, что по оценкам российских оккупантов, перенести инфраструктуру из оккупированного Крыма в Новороссийск было бы очень дорого и это заняло бы длительное время.

Поэтому они сделали ставку на эти гибридные технологии и остались в Крыму. Потому что построить такую инфраструктуру в Новороссийске – это десятки лет и миллиарды долларов. Тогда у них такие возможности… А теперь они возвращаются к той же ситуации, когда вынуждены начинать, если не с нуля, то хотя бы с того, что у них есть, - объясняет Плетенчук. Поделиться

Он добавил, что военная морская инфраструктура – это не только причальный фронт, где нужно ставить корабли, или хранилища, где хранится топливо.

Нет, это гораздо больше. Это семьи военных моряков, которые должны где-то жить, их дети, которые должны где учиться, - добавляет представитель ВМС ВСУ. Поделиться

По его словам, в настоящее время в акватории Черного моря на дежурстве находится одна подводная лодка РФ - проекта "Варшавянка", снаряжение которой может быть четыре ракеты "Калибр".

В Азовском море, по данным спикера, нет ни одного российского корабля – уход их произошел после поражения в российском порту "Кавказ" парома "Славянин" и уничтожения в Ейске состава дронов вместе с преподавателями, которые учили ими управлять.