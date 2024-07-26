По словам спикера ВМС ВСУ Дмитрия Плетенчука, часть кораблей Черноморского флота преступной армии РФ остается в оккупированном Крыму, поскольку для них не хватает места в порту в Новороссийска.
Главные тезисы
- Часть кораблей Черноморского флота России остается в Крыму из-за нехватки места в порту в Новороссийске
- Россия не перебазировала инфраструктуру из Крыма в Новороссийск из-за огромных затрат и длительного времени на перестройку
- Наличие части Черноморского флота в Крыму влияет на безопасность и геополитическую ситуацию в Черноморском регионе
- По оценкам российских оккупантов, перенос инфраструктуры из Крыма в Новороссийск был бы крайне дорогим и занял бы длительное время
- Нахождение технических судов в Крыму, не предназначенных для боевых действий, связано с отсутствием необходимой инфраструктуры в Новороссийске
Что известно о нахождении части кораблей Черноморского флота в Крыму
Он отметил, что подавляющее большинство кораблей Черноморского флота страны-агрессорки находится на военно-морской базе в Новороссийске.
Поэтому, по его словам, там уже нет свободного места у причалов.
Отдельные единицы военных кораблей РФ остаются вблизи оккупированного Крыма.
Плетенчук пояснил, что функционирование вражеского флота состоит не только из боевых кораблей, но и из технических судов, обеспечивающих их деятельность, в частности, буксиров, поисково-спасательных кораблей, танкеров и других.
Эти суда также входят в состав Черноморского флота, но не имеют вооружения для непосредственного ведения боевых действий.
Сейчас их не перегоняют в Новороссийск, потому что там не хватает причального фронта.
Почему Россия не перебазировала инфраструктуру из Крыма в Новороссийск
Спикер ВМС ВСУ отметил, что по оценкам российских оккупантов, перенести инфраструктуру из оккупированного Крыма в Новороссийск было бы очень дорого и это заняло бы длительное время.
Он добавил, что военная морская инфраструктура – это не только причальный фронт, где нужно ставить корабли, или хранилища, где хранится топливо.
По его словам, в настоящее время в акватории Черного моря на дежурстве находится одна подводная лодка РФ - проекта "Варшавянка", снаряжение которой может быть четыре ракеты "Калибр".
В Азовском море, по данным спикера, нет ни одного российского корабля – уход их произошел после поражения в российском порту "Кавказ" парома "Славянин" и уничтожения в Ейске состава дронов вместе с преподавателями, которые учили ими управлять.
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