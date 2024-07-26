Часть Черноморского флота остается в Крыму — спикер ВМС ВСУ назвал причину
Категория
Украина
Дата публикации

Часть Черноморского флота остается в Крыму — спикер ВМС ВСУ назвал причину

Черноморский флот
Читати українською
Источник:  Телемарафон "Єдині новини"

По словам спикера ВМС ВСУ Дмитрия Плетенчука, часть кораблей Черноморского флота преступной армии РФ остается в оккупированном Крыму, поскольку для них не хватает места в порту в Новороссийска.

Главные тезисы

  • Часть кораблей Черноморского флота России остается в Крыму из-за нехватки места в порту в Новороссийске
  • Россия не перебазировала инфраструктуру из Крыма в Новороссийск из-за огромных затрат и длительного времени на перестройку
  • Наличие части Черноморского флота в Крыму влияет на безопасность и геополитическую ситуацию в Черноморском регионе
  • По оценкам российских оккупантов, перенос инфраструктуры из Крыма в Новороссийск был бы крайне дорогим и занял бы длительное время
  • Нахождение технических судов в Крыму, не предназначенных для боевых действий, связано с отсутствием необходимой инфраструктуры в Новороссийске

Что известно о нахождении части кораблей Черноморского флота в Крыму

Он отметил, что подавляющее большинство кораблей Черноморского флота страны-агрессорки находится на военно-морской базе в Новороссийске.

Поэтому, по его словам, там уже нет свободного места у причалов.

Отдельные единицы военных кораблей РФ остаются вблизи оккупированного Крыма.

Остальные единицы, которые на что-то способны, находятся в пункте базирования "Новороссийск", - отметил представитель ВМС ВСУ.

Часть кораблей Черноморского флота остается в Крыму
Черноморский флот

Плетенчук пояснил, что функционирование вражеского флота состоит не только из боевых кораблей, но и из технических судов, обеспечивающих их деятельность, в частности, буксиров, поисково-спасательных кораблей, танкеров и других.

Эти суда также входят в состав Черноморского флота, но не имеют вооружения для непосредственного ведения боевых действий.

Сейчас их не перегоняют в Новороссийск, потому что там не хватает причального фронта.

Их просто негде ставить… Эта база не была рассчитана на то, чтобы стать основной. На самом деле это одна из основных причин, по которым Россия еще в 1990-х начала играть в геополитические игры с Украиной по Крыму, - подчеркивает Плетенчук.

Почему Россия не перебазировала инфраструктуру из Крыма в Новороссийск

Спикер ВМС ВСУ отметил, что по оценкам российских оккупантов, перенести инфраструктуру из оккупированного Крыма в Новороссийск было бы очень дорого и это заняло бы длительное время.

Поэтому они сделали ставку на эти гибридные технологии и остались в Крыму. Потому что построить такую инфраструктуру в Новороссийске – это десятки лет и миллиарды долларов. Тогда у них такие возможности… А теперь они возвращаются к той же ситуации, когда вынуждены начинать, если не с нуля, то хотя бы с того, что у них есть, - объясняет Плетенчук.

Он добавил, что военная морская инфраструктура – это не только причальный фронт, где нужно ставить корабли, или хранилища, где хранится топливо.

Нет, это гораздо больше. Это семьи военных моряков, которые должны где-то жить, их дети, которые должны где учиться, - добавляет представитель ВМС ВСУ.

По его словам, в настоящее время в акватории Черного моря на дежурстве находится одна подводная лодка РФ - проекта "Варшавянка", снаряжение которой может быть четыре ракеты "Калибр".

В Азовском море, по данным спикера, нет ни одного российского корабля – уход их произошел после поражения в российском порту "Кавказ" парома "Славянин" и уничтожения в Ейске состава дронов вместе с преподавателями, которые учили ими управлять.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Корабли Черноморского флота боятся выходить в Черное море. Названны причины
Черноморский флот РФ
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Минобороны Британии заявляет об успехах ВСУ по уничтожению Черноморского флота РФ
Минобороны Британии
Минобороны Британии заявляет об успехах ВСУ по уничтожению Черноморского флота РФ
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
РФ вывела из Крыма последний сторожевой корабль Черноморского флота
ВМС ВСУ
РФ вывела из Крыма последний сторожевой корабль Черноморского флота

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?