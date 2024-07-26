За словами речника ВМС ЗСУ Дмитра Плетенчука, частина кораблів Чорноморського флоту злочинної армії РФ залишається в окупованому Криму, оскільки для них не вистачає місця у порту в Новоросійську.

Що відомо про перебування частини кораблів Чорноморського флоту у Криму

Він зазначив, що переважна більшість кораблів Чорноморського флоту країни-агресорки наразі перебуває на військово-морській базі у Новоросійську.

Через це, за його словами, там вже не має вільного місця біля причалів.

Окремі одиниці військових кораблів РФ залишаються поблизу окупованого Криму.

Решта одиниць, які на щось здатні, знаходяться в пункті базування "Новоросійськ”, - зазначив речник ВМС ЗСУ. Поширити

Чорноморський флот

Плетенчук пояснив, що функціонування ворожого флоту складається не лише з бойових кораблів, а також із технічних суден, які забезпечують їхню діяльність, зокрема, буксирів, пошуково-рятувальних кораблів, танкерів та інших.

Ці судна також входять до складу Чорноморського флоту, однак не мають озброєння для безпосереднього ведення бойових дій.

Зараз їх не переганяють до Новоросійська, тому що там не вистачає причального фронту.

Їх просто нема де ставити… Ця база не була розрахована на те, щоб стати основною. Насправді це одна з основних причин, з яких Росія ще у 1990-ті почала гратися у геополітичні ігри з Україною щодо Криму, - підкреслює Плетенчук. Поширити

Чому Росія не перебазувала інфраструктуру з Криму до Новоросійська

Речник ВМС ЗСУ зазначив, що за оцінками російських окупантів, перенести інфраструктуру з окупованого Криму до Новоросійська було б дуже дорого і це зайняло би тривалий час.

Тому вони зробили ставку на ці свої гібридні технології та залишилися у Криму. Тому що розбудувати таку інфраструктуру в Новоросійську - це десятки років та мільярди доларів. Тоді у них таких можливостей… А тепер вони повертаються до тієї самої ситуації, коли вимушені починати, якщо не з нуля, то хоча б з того, що вони там мають, - пояснює Плетенчук. Поширити

Він додав, що військова морська інфраструктура – це не тільки причальний фронт, де треба ставити кораблі, чи нафтосховища, де зберігається паливо.

Ні, це набагато більше. Це родини військових моряків, які мають десь жити, їхні діти, які мають де вчитися, - додає речник ВМС ЗСУ. Поширити

За його словами, наразі в акваторії Чорного моря на чергуванні перебуває один підводний човен РФ - проєкту "Варшав’янка", спорядження якого може бути чотири ракети "Калібр".

В Азовському морі, за даними речника, немає жодного російського корабля – відхід їх стався після ураження у російському порту "Кавказ" порому "Славянин" та знищення в Єйську складу дронів разом з викладачами, які вчили ними керувати.