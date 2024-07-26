За словами речника ВМС ЗСУ Дмитра Плетенчука, частина кораблів Чорноморського флоту злочинної армії РФ залишається в окупованому Криму, оскільки для них не вистачає місця у порту в Новоросійську.
Головні тези:
- Частина кораблів Чорноморського флоту Росії залишається у Криму через нестачу місць у порту в Новоросійську.
- Росія не переносить інфраструктуру флоту з Криму до Новоросійська через високі витрати та тривалу перебудову.
- У Криму залишаються технічні судна, які не придатні для бойових дій, через відсутність причалів у Новоросійську.
- Важливою причиною геополітичних ігор Росії щодо Криму є необхідність розвитку військово-морської інфраструктури в регіоні.
- Перебування частини Чорноморського флоту у Криму має вплив на безпеку та геополітичну ситуацію в Чорноморському регіоні.
Що відомо про перебування частини кораблів Чорноморського флоту у Криму
Він зазначив, що переважна більшість кораблів Чорноморського флоту країни-агресорки наразі перебуває на військово-морській базі у Новоросійську.
Через це, за його словами, там вже не має вільного місця біля причалів.
Окремі одиниці військових кораблів РФ залишаються поблизу окупованого Криму.
Плетенчук пояснив, що функціонування ворожого флоту складається не лише з бойових кораблів, а також із технічних суден, які забезпечують їхню діяльність, зокрема, буксирів, пошуково-рятувальних кораблів, танкерів та інших.
Ці судна також входять до складу Чорноморського флоту, однак не мають озброєння для безпосереднього ведення бойових дій.
Зараз їх не переганяють до Новоросійська, тому що там не вистачає причального фронту.
Чому Росія не перебазувала інфраструктуру з Криму до Новоросійська
Речник ВМС ЗСУ зазначив, що за оцінками російських окупантів, перенести інфраструктуру з окупованого Криму до Новоросійська було б дуже дорого і це зайняло би тривалий час.
Він додав, що військова морська інфраструктура – це не тільки причальний фронт, де треба ставити кораблі, чи нафтосховища, де зберігається паливо.
За його словами, наразі в акваторії Чорного моря на чергуванні перебуває один підводний човен РФ - проєкту "Варшав’янка", спорядження якого може бути чотири ракети "Калібр".
В Азовському морі, за даними речника, немає жодного російського корабля – відхід їх стався після ураження у російському порту "Кавказ" порому "Славянин" та знищення в Єйську складу дронів разом з викладачами, які вчили ними керувати.
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