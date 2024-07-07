За словами речника ВМС ЗСУ Дмитра Плетенчука, після низки вдалих атак українських надводних дронів та ракет кораблі Чорноморського флоту окупаційної армії РФ має перестали виходити в Чорне море.
Головні тези:
- Українські надводні дрони та ракети змушують кораблі Чорноморського флоту утримуватися від виходу в Чорне море.
- Понад 25 тисяч квадратних кілометрів Чорного моря є “сірою зоною”, де ніхто не може повністю закріпитися, що призводить до напруженої ситуації.
- Поява корвета “Гетьман Іван Мазепа” у складі ВМС ЗСУ дасть можливість виконувати різноманітні бойові завдання на воді.
- Окупаційна армія РФ змушена утримуватися від виходу у море через загрозу з боку українських військ та диверсійних дій.
- Рашистські кораблі практично не виходять у Чорне море через стримуючий вплив української оборони.
Кораблі Чорноморського флоту більше не наважуються виходити у Чорне море
Він підкреслив, що ворожі військові кораблі наразі практично не виходять у море.
У Чорному морі зараз присутній буквально один підводний човен окупаційної армії РФ.
За його словами, ворожі підводні човни також не можуть увесь час перебувати на глибині і мають повертатись до пунктів базування.
Він також додав, що наразі у світі існують засоби ефективної протидії підводним човнам.
Плетенчук підкреслив, що зараз 25 тис квадратних кілометрів Чорного моря є "сірою зоною", у якій ніхто не може повністю закріпитися та панувати.
Водночас як наголосив Плетенчук, для окупантів "мертвою" зоною можна вважати майже всю акваторію Чорного моря.
Що відомо про появу у лавах ВМС ЗСУ корвета "Гетьман Іван Мазепа"
Плетенчук у коментарі журналістам "Суспільне Крим" зазначив, що вже до кінця цього у лавах ВМС ЗСУ має з’явитись корвет "Гетьман Іван Мазепа", який виконуватиме цілу низку бойових завдань.
Він також додав, що корвет кілька разів модернізували безпосередньо під час будівництва з урахуванням українського бойового досвіду.
"Гетьман Іван Мазепа" (бортовий номер F211) - протичовновий корвет класу Ada, який будує Труція для України. Він має замінити фрегат "Гетьман Сагайдачний" у якості флагмана ВМС.
Корвет було закладено у вересні 2021 року. У жовтні 2022 року відбулася церемонія спуску корвету на воду на суднобудівній верфі у Стамбулі.
Передбачається, що корабель буде оснащено ракетним комплексом "Гарпун" або NSM. Раніше було підтверджено, що на ньому встановлять вертикальні пускові установки зенітних ракет малого радіусу MICA VL.
Протичовневе озброєння буде представлено гідроакустичними станціями, двома торпедними апаратами та двома бомбометами протиторпедної оборони. Артилерійське озброєння - 76-мм гармата та два модулі під 12,7-мм кулемети.
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