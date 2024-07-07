За словами речника ВМС ЗСУ Дмитра Плетенчука, після низки вдалих атак українських надводних дронів та ракет кораблі Чорноморського флоту окупаційної армії РФ має перестали виходити в Чорне море.

Кораблі Чорноморського флоту більше не наважуються виходити у Чорне море

Після втрати кількох ВДК, зосередилися на використанні паромів для перевезення вантажів. Тобто злочинці традиційно ховаються за спинами цивільних. Про заходи кораблів у північно-західну частину Чорного моря взагалі не йдеться. Ті кораблі, які не є носіями крилатих ракет, зараз ніяк не дотичні до дій у морі, тому що для цього треба зайти у зону ураження наших засобів. Вони це не одразу зрозуміли, але наступила стадія прийняття, - підкреслює Плетенчук. Поширити

Він підкреслив, що ворожі військові кораблі наразі практично не виходять у море.

У Чорному морі зараз присутній буквально один підводний човен окупаційної армії РФ.

Росіяни зрозуміли своє місце, і практично не виходять у море. Проводили якісь навчання на Азові, але потім швидко повернулися до Новоросійська. У Чорному морі залишився лише підводний човен, але це присутність заради присутності. Усі інші кораблі поки що перебувають у пунктах базування, а коли туди починає прилітати, швидко виходять на зовнішній рейд, розбігаються, немов таргани, аби їх не зачепило. У такому режимі й існують, - наголошує речник ВМС ЗСУ. Поширити

За його словами, ворожі підводні човни також не можуть увесь час перебувати на глибині і мають повертатись до пунктів базування.

Щоб убезпечити себе від прильотів, рашисти навіть розробили якесь ноу-хау - під час завантажень у портах тримають субмарини у напівзануреному стані, так що лише ходовий місток виглядає на поверхню, - пояснює Плетенчук. Поширити

Він також додав, що наразі у світі існують засоби ефективної протидії підводним човнам.

Тим більше у Чорному морі в рашистів не щось надзвичайне, а дизель-електрична "Варшавянка". У Москві, звісно, розповідають, що ці човни проєкту 636 якісь супернепомітні, але протидія ним - питання наявності технічного оснащення, - зазначає речник ВМС ЗСУ. Поширити

Плетенчук підкреслив, що зараз 25 тис квадратних кілометрів Чорного моря є "сірою зоною", у якій ніхто не може повністю закріпитися та панувати.

Ми там підставляємося під удари рашистської авіації, а вони - під наші системи озброєння. Звісно, для нас поблизу Одеси, Чорноморська, акваторія більш безпечна, ніж десь у відкритому морі ближче до Криму. Проте вихід із портів Херсону та Миколаєва вкрай небезпечний, бо у Дніпро-Бузькому лимані можна отримати вогневе ураження. Так само обстрілювати рашисти можуть із Кінбурнської коси. Там можуть використовувати навіть ПТУРи, бо відстань дозволяє це робити. Тож не дарма понад 6 десятків цивільних суден стоять заблоковані з початку повномасштабки, - пояснює Плетенчук. Поширити

Водночас як наголосив Плетенчук, для окупантів "мертвою" зоною можна вважати майже всю акваторію Чорного моря.

Якщо раніше загарбники дозволяли собі заходити у західну чи північно-західну його частину, то зараз навіть у центральній частині їм небезпечно. Та й біля Криму, і в районі Керченської протоки також. Всюди, куди може дістати "Нептун" або морський дрон, для них смерть, - додав речник ВМС ЗСУ. Поширити

Що відомо про появу у лавах ВМС ЗСУ корвета "Гетьман Іван Мазепа"

Плетенчук у коментарі журналістам "Суспільне Крим" зазначив, що вже до кінця цього у лавах ВМС ЗСУ має з’явитись корвет "Гетьман Іван Мазепа", який виконуватиме цілу низку бойових завдань.

Це бойова одиниця, яка може виконувати різні завдання - охорона водного району, прибережних вод, боротьба з надводними кораблями, розвідка, прикриття ППО, - пояснює речник ВМС ЗСУ. Поширити

Він також додав, що корвет кілька разів модернізували безпосередньо під час будівництва з урахуванням українського бойового досвіду.

Тому було внесено деякі конструктивні зміни до цього корвету. Зараз екіпаж проходить навчання, цей процес дуже тривалий, - наголошує Плетенчук. Поширити

"Гетьман Іван Мазепа" (бортовий номер F211) - протичовновий корвет класу Ada, який будує Труція для України. Він має замінити фрегат "Гетьман Сагайдачний" у якості флагмана ВМС.

Корвет було закладено у вересні 2021 року. У жовтні 2022 року відбулася церемонія спуску корвету на воду на суднобудівній верфі у Стамбулі.

Передбачається, що корабель буде оснащено ракетним комплексом "Гарпун" або NSM. Раніше було підтверджено, що на ньому встановлять вертикальні пускові установки зенітних ракет малого радіусу MICA VL.