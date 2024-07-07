Кораблі Чорноморського флоту бояться виходити у Чорне море. Названо причини
Категорія
Україна
Дата публікації

Кораблі Чорноморського флоту бояться виходити у Чорне море. Названо причини

Чорноморський флот РФ
Джерело:  24 канал

За словами речника ВМС ЗСУ Дмитра Плетенчука, після низки вдалих атак українських надводних дронів та ракет кораблі Чорноморського флоту окупаційної армії РФ має перестали виходити в Чорне море. 

Головні тези:

  • Українські надводні дрони та ракети змушують кораблі Чорноморського флоту утримуватися від виходу в Чорне море.
  • Понад 25 тисяч квадратних кілометрів Чорного моря є “сірою зоною”, де ніхто не може повністю закріпитися, що призводить до напруженої ситуації.
  • Поява корвета “Гетьман Іван Мазепа” у складі ВМС ЗСУ дасть можливість виконувати різноманітні бойові завдання на воді.
  • Окупаційна армія РФ змушена утримуватися від виходу у море через загрозу з боку українських військ та диверсійних дій.
  • Рашистські кораблі практично не виходять у Чорне море через стримуючий вплив української оборони.

Кораблі Чорноморського флоту більше не наважуються виходити у Чорне море

Після втрати кількох ВДК, зосередилися на використанні паромів для перевезення вантажів. Тобто злочинці традиційно ховаються за спинами цивільних. Про заходи кораблів у північно-західну частину Чорного моря взагалі не йдеться. Ті кораблі, які не є носіями крилатих ракет, зараз ніяк не дотичні до дій у морі, тому що для цього треба зайти у зону ураження наших засобів. Вони це не одразу зрозуміли, але наступила стадія прийняття, - підкреслює Плетенчук.

Він підкреслив, що ворожі військові кораблі наразі практично не виходять у море.

У Чорному морі зараз присутній буквально один підводний човен окупаційної армії РФ.

Росіяни зрозуміли своє місце, і практично не виходять у море. Проводили якісь навчання на Азові, але потім швидко повернулися до Новоросійська. У Чорному морі залишився лише підводний човен, але це присутність заради присутності. Усі інші кораблі поки що перебувають у пунктах базування, а коли туди починає прилітати, швидко виходять на зовнішній рейд, розбігаються, немов таргани, аби їх не зачепило. У такому режимі й існують, - наголошує речник ВМС ЗСУ.

За його словами, ворожі підводні човни також не можуть увесь час перебувати на глибині і мають повертатись до пунктів базування.

Щоб убезпечити себе від прильотів, рашисти навіть розробили якесь ноу-хау - під час завантажень у портах тримають субмарини у напівзануреному стані, так що лише ходовий місток виглядає на поверхню, - пояснює Плетенчук.

Він також додав, що наразі у світі існують засоби ефективної протидії підводним човнам.

Тим більше у Чорному морі в рашистів не щось надзвичайне, а дизель-електрична "Варшавянка". У Москві, звісно, розповідають, що ці човни проєкту 636 якісь супернепомітні, але протидія ним - питання наявності технічного оснащення, - зазначає речник ВМС ЗСУ.

Плетенчук підкреслив, що зараз 25 тис квадратних кілометрів Чорного моря є "сірою зоною", у якій ніхто не може повністю закріпитися та панувати.

Ми там підставляємося під удари рашистської авіації, а вони - під наші системи озброєння. Звісно, для нас поблизу Одеси, Чорноморська, акваторія більш безпечна, ніж десь у відкритому морі ближче до Криму. Проте вихід із портів Херсону та Миколаєва вкрай небезпечний, бо у Дніпро-Бузькому лимані можна отримати вогневе ураження. Так само обстрілювати рашисти можуть із Кінбурнської коси. Там можуть використовувати навіть ПТУРи, бо відстань дозволяє це робити. Тож не дарма понад 6 десятків цивільних суден стоять заблоковані з початку повномасштабки, - пояснює Плетенчук.

Водночас як наголосив Плетенчук, для окупантів "мертвою" зоною можна вважати майже всю акваторію Чорного моря. 

Якщо раніше загарбники дозволяли собі заходити у західну чи північно-західну його частину, то зараз навіть у центральній частині їм небезпечно. Та й біля Криму, і в районі Керченської протоки також. Всюди, куди може дістати "Нептун" або морський дрон, для них смерть, - додав речник ВМС ЗСУ.

Що відомо про появу у лавах ВМС ЗСУ корвета "Гетьман Іван Мазепа"

Плетенчук у коментарі журналістам "Суспільне Крим" зазначив, що вже до кінця цього у лавах ВМС ЗСУ має з’явитись корвет "Гетьман Іван Мазепа", який виконуватиме цілу низку бойових завдань.

Це бойова одиниця, яка може виконувати різні завдання - охорона водного району, прибережних вод, боротьба з надводними кораблями, розвідка, прикриття ППО, - пояснює речник ВМС ЗСУ.

Він також додав, що корвет кілька разів модернізували безпосередньо під час будівництва з урахуванням українського бойового досвіду.

Тому було внесено деякі конструктивні зміни до цього корвету. Зараз екіпаж проходить навчання, цей процес дуже тривалий, - наголошує Плетенчук.

"Гетьман Іван Мазепа" (бортовий номер F211) - протичовновий корвет класу Ada, який будує Труція для України. Він має замінити фрегат "Гетьман Сагайдачний" у якості флагмана ВМС.

Корвет було закладено у вересні 2021 року. У жовтні 2022 року відбулася церемонія спуску корвету на воду на суднобудівній верфі у Стамбулі.

Передбачається, що корабель буде оснащено ракетним комплексом "Гарпун" або NSM. Раніше було підтверджено, що на ньому встановлять вертикальні пускові установки зенітних ракет малого радіусу MICA VL.

Протичовневе озброєння буде представлено гідроакустичними станціями, двома торпедними апаратами та двома бомбометами протиторпедної оборони. Артилерійське озброєння - 76-мм гармата та два модулі під 12,7-мм кулемети.

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