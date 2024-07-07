По словам спикера ВМС ВСУ Дмитрия Плетенчука, после ряда удачных атак украинских надводных дронов и ракет корабли Черноморского флота оккупационной армии РФ перестали выходить в Черное море.

Корабли Черноморского флота больше не решаются выходить в Черное море

После потери нескольких ВДК сосредоточились на использовании паромов для перевозки грузов. То есть преступники традиционно прячутся за спинами гражданских. О заходах кораблей в северо-западную часть Черного моря вообще речь не идет. Те корабли, которые не являются носителями крылатых ракет, сейчас никак не причастны к действиям в море, потому что для этого нужно зайти в зону поражения наших средств. Они это не сразу поняли, но наступила стадия принятия, – подчеркивает Плетенчук. Поделиться

Он подчеркнул, что вражеские военные корабли пока практически не выходят в море.

В Черном море сейчас присутствует буквально одна подводная лодка оккупационной армии РФ.

Россияне поняли свое место и практически не выходят в море. Проводили какие-то учения на Азове, но затем быстро вернулись в Новороссийск. В Черном море осталась только подлодка, но это присутствие ради присутствия. Все остальные корабли пока находятся в пунктах базирования, а когда туда начинает прилетать, быстро выходят на внешний рейд, разбегаются, как тараканы, чтобы их не зацепило. В таком режиме и существуют, - отмечает представитель ВМС ВСУ. Поделиться

По его словам, вражеские подлодки также не могут все время находиться на глубине и должны возвращаться в пункты базирования.

Чтобы обезопасить себя от прилетов, рашисты даже разработали некое ноу-хау – во время загрузок в портах держат субмарины в полупогруженном состоянии, так что только ходовой мостик выглядит на поверхность, – объясняет Плетенчук. Поделиться

Он также добавил, что в настоящее время в мире существуют средства эффективного противодействия подлодкам.

Тем более в Черном море у рашистов не что-то необычайное, а дизель-электрическая "Варшавянка". В Москве, конечно, рассказывают, что эти лодки проекта 636 какие-то супернезаметные, но противодействие им – вопрос наличия технического оснащения, – отмечает представитель ВМС ВСУ. Поделиться

Плетенчук подчеркнул, что сейчас 25 тыс. квадратных километров Черного моря являются "серой зоной", в которой никто не может полностью закрепиться и властвовать.

Мы там подставляемся под удары рашистской авиации, а они – под наши системы вооружения. Конечно, для нас вблизи Одессы, Черноморской, акватория более безопасна, чем где-то в открытом море ближе к Крыму. Однако выход из портов Херсона и Николаева крайне опасен, потому что в Днепро-Бугском лимане можно получить огневое поражение. Так же обстреливать решисты могут из Кинбурнской косы. Там могут использовать даже ПТУРы, потому что расстояние позволяет это делать. Не зря свыше 6 десятков гражданских судов стоят заблокированные с начала полномасштабки, - объясняет Плетенчук. Поделиться

В то же время, как отметил Плетенчук, для оккупантов "мертвой" зоной можно считать почти всю акваторию Черного моря.

Если раньше захватчики позволяли себе заходить в западную или северо-западную часть, то сейчас даже в центральной части им опасно. Да и возле Крыма, и в районе Керченского пролива тоже. Везде, куда может достать "Нептун" или морской дрон, для них смерть, - добавил спикер ВМС ВСУ. Поделиться

Что известно о появлении в рядах ВМС ВСУ корвета "Гетман Иван Мазепа"

Плетенчук в комментарии журналистам "Общественное Крым" отметил, что уже к концу этого в рядах ВМС ВСУ должен появиться корвет "Гетман Иван Мазепа", который будет выполнять целый ряд боевых задач.

Это боевая единица, которая может выполнять разные задачи – охрана водного района, прибрежных вод, борьба с надводными кораблями, разведка, прикрытие ПВО, – объясняет спикер ВМС ВСУ. Поделиться

Он также добавил, что корвет несколько раз модернизировались непосредственно во время строительства с учетом украинского боевого опыта.

Поэтому были внесены некоторые конструктивные изменения в этот корвет. Сейчас экипаж проходит обучение, этот процесс очень длительный, - отмечает Плетенчук. Поделиться

"Гетман Иван Мазепа" (бортовой номер F211) – противолодочный корвет класса Ada, который строит Труция для Украины. Он должен заменить фрегат "Гетман Сагайдачный" в качестве флагмана ВМС.

Корвет был заложен в сентябре 2021 года. В октябре 2022 г. состоялась церемония спуска корвета на воду на судостроительной верфи в Стамбуле.

Предполагается, что корабль будет оснащен ракетным комплексом "Гарпун" или NSM. Ранее было доказано, что на нем установят вертикальные пусковые установки зенитных ракет малого радиуса MICA VL.