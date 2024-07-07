Корабли Черноморского флота боятся выходить в Черное море. Названны причины
Категория
Украина
Дата публикации

Корабли Черноморского флота боятся выходить в Черное море. Названны причины

Черноморский флот РФ
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Источник:  24 канал

По словам спикера ВМС ВСУ Дмитрия Плетенчука, после ряда удачных атак украинских надводных дронов и ракет корабли Черноморского флота оккупационной армии РФ перестали выходить в Черное море.

Главные тезисы

  • Успешные атаки украинских надводных дронов и ракет заставили корабли Черноморского флота России избегать выхода в Черное море.
  • Появление корвета “Гетман Иван Мазепа” в украинских ВМС предоставляет возможность выполнять разнообразные боевые задачи на воде, усиливая оборону в акватории.
  • Акватория Черного моря стала “серой зоной”, где напряженная обстановка вынуждает корабли уклоняться от опасных выходов в море.
  • Российские корабли избегают активной деятельности в Черном море из-за сдерживающего влияния украинской обороны и возможной угрозы со стороны украинских систем оружия.
  • Планы оснащения корвета 'Гетман Иван Мазепа' класса Ada, строящегося для Украины, ракетным комплексом 'Гарпун' и другими современными вооружениями делают его ключевым элементом украинских ВМС в Черном море.

Корабли Черноморского флота больше не решаются выходить в Черное море

После потери нескольких ВДК сосредоточились на использовании паромов для перевозки грузов. То есть преступники традиционно прячутся за спинами гражданских. О заходах кораблей в северо-западную часть Черного моря вообще речь не идет. Те корабли, которые не являются носителями крылатых ракет, сейчас никак не причастны к действиям в море, потому что для этого нужно зайти в зону поражения наших средств. Они это не сразу поняли, но наступила стадия принятия, – подчеркивает Плетенчук.

Он подчеркнул, что вражеские военные корабли пока практически не выходят в море.

В Черном море сейчас присутствует буквально одна подводная лодка оккупационной армии РФ.

Россияне поняли свое место и практически не выходят в море. Проводили какие-то учения на Азове, но затем быстро вернулись в Новороссийск. В Черном море осталась только подлодка, но это присутствие ради присутствия. Все остальные корабли пока находятся в пунктах базирования, а когда туда начинает прилетать, быстро выходят на внешний рейд, разбегаются, как тараканы, чтобы их не зацепило. В таком режиме и существуют, - отмечает представитель ВМС ВСУ.

По его словам, вражеские подлодки также не могут все время находиться на глубине и должны возвращаться в пункты базирования.

Чтобы обезопасить себя от прилетов, рашисты даже разработали некое ноу-хау – во время загрузок в портах держат субмарины в полупогруженном состоянии, так что только ходовой мостик выглядит на поверхность, – объясняет Плетенчук.

Он также добавил, что в настоящее время в мире существуют средства эффективного противодействия подлодкам.

Тем более в Черном море у рашистов не что-то необычайное, а дизель-электрическая "Варшавянка". В Москве, конечно, рассказывают, что эти лодки проекта 636 какие-то супернезаметные, но противодействие им – вопрос наличия технического оснащения, – отмечает представитель ВМС ВСУ.

Плетенчук подчеркнул, что сейчас 25 тыс. квадратных километров Черного моря являются "серой зоной", в которой никто не может полностью закрепиться и властвовать.

Мы там подставляемся под удары рашистской авиации, а они – под наши системы вооружения. Конечно, для нас вблизи Одессы, Черноморской, акватория более безопасна, чем где-то в открытом море ближе к Крыму. Однако выход из портов Херсона и Николаева крайне опасен, потому что в Днепро-Бугском лимане можно получить огневое поражение. Так же обстреливать решисты могут из Кинбурнской косы. Там могут использовать даже ПТУРы, потому что расстояние позволяет это делать. Не зря свыше 6 десятков гражданских судов стоят заблокированные с начала полномасштабки, - объясняет Плетенчук.

В то же время, как отметил Плетенчук, для оккупантов "мертвой" зоной можно считать почти всю акваторию Черного моря.

Если раньше захватчики позволяли себе заходить в западную или северо-западную часть, то сейчас даже в центральной части им опасно. Да и возле Крыма, и в районе Керченского пролива тоже. Везде, куда может достать "Нептун" или морской дрон, для них смерть, - добавил спикер ВМС ВСУ.

Что известно о появлении в рядах ВМС ВСУ корвета "Гетман Иван Мазепа"

Плетенчук в комментарии журналистам "Общественное Крым" отметил, что уже к концу этого в рядах ВМС ВСУ должен появиться корвет "Гетман Иван Мазепа", который будет выполнять целый ряд боевых задач.

Это боевая единица, которая может выполнять разные задачи – охрана водного района, прибрежных вод, борьба с надводными кораблями, разведка, прикрытие ПВО, – объясняет спикер ВМС ВСУ.

Он также добавил, что корвет несколько раз модернизировались непосредственно во время строительства с учетом украинского боевого опыта.

Поэтому были внесены некоторые конструктивные изменения в этот корвет. Сейчас экипаж проходит обучение, этот процесс очень длительный, - отмечает Плетенчук.

"Гетман Иван Мазепа" (бортовой номер F211) – противолодочный корвет класса Ada, который строит Труция для Украины. Он должен заменить фрегат "Гетман Сагайдачный" в качестве флагмана ВМС.

Корвет был заложен в сентябре 2021 года. В октябре 2022 г. состоялась церемония спуска корвета на воду на судостроительной верфи в Стамбуле.

Предполагается, что корабль будет оснащен ракетным комплексом "Гарпун" или NSM. Ранее было доказано, что на нем установят вертикальные пусковые установки зенитных ракет малого радиуса MICA VL.

Противолудочное вооружение будет представлено гидроакустическими станциями, двумя торпедными аппаратами и двумя бомбометами противоторпедной обороны. Артиллерийское вооружение – 76-мм пушка и два модуля под 12,7-мм пулеметы.

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