По словам спикера ВМС ВСУ Дмитрия Плетенчука, после ряда удачных атак украинских надводных дронов и ракет корабли Черноморского флота оккупационной армии РФ перестали выходить в Черное море.
Главные тезисы
- Успешные атаки украинских надводных дронов и ракет заставили корабли Черноморского флота России избегать выхода в Черное море.
- Появление корвета “Гетман Иван Мазепа” в украинских ВМС предоставляет возможность выполнять разнообразные боевые задачи на воде, усиливая оборону в акватории.
- Акватория Черного моря стала “серой зоной”, где напряженная обстановка вынуждает корабли уклоняться от опасных выходов в море.
- Российские корабли избегают активной деятельности в Черном море из-за сдерживающего влияния украинской обороны и возможной угрозы со стороны украинских систем оружия.
- Планы оснащения корвета 'Гетман Иван Мазепа' класса Ada, строящегося для Украины, ракетным комплексом 'Гарпун' и другими современными вооружениями делают его ключевым элементом украинских ВМС в Черном море.
Корабли Черноморского флота больше не решаются выходить в Черное море
Он подчеркнул, что вражеские военные корабли пока практически не выходят в море.
В Черном море сейчас присутствует буквально одна подводная лодка оккупационной армии РФ.
По его словам, вражеские подлодки также не могут все время находиться на глубине и должны возвращаться в пункты базирования.
Он также добавил, что в настоящее время в мире существуют средства эффективного противодействия подлодкам.
Плетенчук подчеркнул, что сейчас 25 тыс. квадратных километров Черного моря являются "серой зоной", в которой никто не может полностью закрепиться и властвовать.
В то же время, как отметил Плетенчук, для оккупантов "мертвой" зоной можно считать почти всю акваторию Черного моря.
Что известно о появлении в рядах ВМС ВСУ корвета "Гетман Иван Мазепа"
Плетенчук в комментарии журналистам "Общественное Крым" отметил, что уже к концу этого в рядах ВМС ВСУ должен появиться корвет "Гетман Иван Мазепа", который будет выполнять целый ряд боевых задач.
Он также добавил, что корвет несколько раз модернизировались непосредственно во время строительства с учетом украинского боевого опыта.
"Гетман Иван Мазепа" (бортовой номер F211) – противолодочный корвет класса Ada, который строит Труция для Украины. Он должен заменить фрегат "Гетман Сагайдачный" в качестве флагмана ВМС.
Корвет был заложен в сентябре 2021 года. В октябре 2022 г. состоялась церемония спуска корвета на воду на судостроительной верфи в Стамбуле.
Предполагается, что корабль будет оснащен ракетным комплексом "Гарпун" или NSM. Ранее было доказано, что на нем установят вертикальные пусковые установки зенитных ракет малого радиуса MICA VL.
Противолудочное вооружение будет представлено гидроакустическими станциями, двумя торпедными аппаратами и двумя бомбометами противоторпедной обороны. Артиллерийское вооружение – 76-мм пушка и два модуля под 12,7-мм пулеметы.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-