Міноборони Британії заявляє про успіхи ЗСУ у знищенні Чорноморського флоту РФ

Дві третини успішних атак України на кораблі російського флоту у Чорному та Азовському морях сталися за останній рік.
Головні тези:
- Українські сили успішно атакували та ліквідували 26 кораблів ВМС Росії в період з лютого 2022 по червень 2024.
- Після низки успішних атак українських надводних дронів та ракет, кораблі Чорноморського флоту РФ припинили виходити у Чорне море.
- Російські кораблі практично не виходять у море, перебуваючи у пунктах базування через наростаюче збільшення частоти та рівня збитків від українських атак.
- Ворожі підводні човни також перебувають у небезпеці, оскільки зараз 25 тисяч квадратних кілометрів Чорного моря є 'сірою зоною'.
- Україна використовує ефективні засоби протидії підводним човнам РФ, надаючи перевагу у безпеці акваторії Чорного моря.
Україна прискорила ліквідацію російських кораблів
У повідомленнях відкритих джерел йдеться, що в період з лютого 2022 року по червень 2024 року українські сили пошкодили або знищили 26 кораблів ВМС Росії, які діяли в Чорноморському регіоні.
За даними британської розвідки, удари сталися у північному регіоні Чорного моря та в Азовському морі.
Кораблі Чорноморського флоту бояться виходити у Чорне море
За словами речника ВМС ЗСУ Дмитра Плетенчука, після низки вдалих атак українських надводних дронів та ракет кораблі Чорноморського флоту окупаційної армії РФ має перестали виходити в Чорне море.
Він підкреслив, що ворожі військові кораблі наразі практично не виходять у море.
У Чорному морі зараз присутній буквально один підводний човен окупаційної армії РФ.
За його словами, ворожі підводні човни також не можуть увесь час перебувати на глибині і мають повертатись до пунктів базування.
Він також додав, що наразі у світі існують засоби ефективної протидії підводним човнам.
Плетенчук підкреслив, що зараз 25 тис квадратних кілометрів Чорного моря є "сірою зоною", у якій ніхто не може повністю закріпитися та панувати.
Водночас як наголосив Плетенчук, для окупантів "мертвою" зоною можна вважати майже всю акваторію Чорного моря.
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