Міноборони Британії заявляє про успіхи ЗСУ у знищенні Чорноморського флоту РФ
Категорія
Україна
Дата публікації

Міноборони Британії заявляє про успіхи ЗСУ у знищенні Чорноморського флоту РФ

Міноборони Британії
флот рф

Дві третини успішних атак України на кораблі російського флоту у Чорному та Азовському морях сталися за останній рік.

Головні тези:

  • Українські сили успішно атакували та ліквідували 26 кораблів ВМС Росії в період з лютого 2022 по червень 2024.
  • Після низки успішних атак українських надводних дронів та ракет, кораблі Чорноморського флоту РФ припинили виходити у Чорне море.
  • Російські кораблі практично не виходять у море, перебуваючи у пунктах базування через наростаюче збільшення частоти та рівня збитків від українських атак.
  • Ворожі підводні човни також перебувають у небезпеці, оскільки зараз 25 тисяч квадратних кілометрів Чорного моря є 'сірою зоною'.
  • Україна використовує ефективні засоби протидії підводним човнам РФ, надаючи перевагу у безпеці акваторії Чорного моря.

Україна прискорила ліквідацію російських кораблів

У повідомленнях відкритих джерел йдеться, що в період з лютого 2022 року по червень 2024 року українські сили пошкодили або знищили 26 кораблів ВМС Росії, які діяли в Чорноморському регіоні.

За даними британської розвідки, удари сталися у північному регіоні Чорного моря та в Азовському морі.

За останній рік спостерігалося збільшення частоти та рівня збитків від атак у районі Кримського півострова, причому майже дві третини ударів сталися саме за цей період, — зазначають у Міноборони Британії.

Кораблі Чорноморського флоту бояться виходити у Чорне море

За словами речника ВМС ЗСУ Дмитра Плетенчука, після низки вдалих атак українських надводних дронів та ракет кораблі Чорноморського флоту окупаційної армії РФ має перестали виходити в Чорне море.

Після втрати кількох ВДК, зосередилися на використанні паромів для перевезення вантажів. Тобто злочинці традиційно ховаються за спинами цивільних. Про заходи кораблів у північно-західну частину Чорного моря взагалі не йдеться. Ті кораблі, які не є носіями крилатих ракет, зараз ніяк не дотичні до дій у морі, тому що для цього треба зайти у зону ураження наших засобів. Вони це не одразу зрозуміли, але наступила стадія прийняття, — підкреслює Плетенчук.

Він підкреслив, що ворожі військові кораблі наразі практично не виходять у море.

У Чорному морі зараз присутній буквально один підводний човен окупаційної армії РФ.

Росіяни зрозуміли своє місце, і практично не виходять у море. Проводили якісь навчання на Азові, але потім швидко повернулися до Новоросійська. У Чорному морі залишився лише підводний човен, але це присутність заради присутності. Усі інші кораблі поки що перебувають у пунктах базування, а коли туди починає прилітати, швидко виходять на зовнішній рейд, розбігаються, немов таргани, аби їх не зачепило. У такому режимі й існують, — наголошує речник ВМС ЗСУ.

За його словами, ворожі підводні човни також не можуть увесь час перебувати на глибині і мають повертатись до пунктів базування.

Щоб убезпечити себе від прильотів, рашисти навіть розробили якесь ноу-хау — під час завантажень у портах тримають субмарини у напівзануреному стані, так що лише ходовий місток виглядає на поверхню, — пояснює Плетенчук.

Він також додав, що наразі у світі існують засоби ефективної протидії підводним човнам.

Тим більше у Чорному морі в рашистів не щось надзвичайне, а дизель-електрична "Варшавянка". У Москві, звісно, розповідають, що ці човни проєкту 636 якісь супернепомітні, але протидія ним — питання наявності технічного оснащення, — зазначає речник ВМС ЗСУ.

Плетенчук підкреслив, що зараз 25 тис квадратних кілометрів Чорного моря є "сірою зоною", у якій ніхто не може повністю закріпитися та панувати.

Ми там підставляємося під удари рашистської авіації, а вони — під наші системи озброєння. Звісно, для нас поблизу Одеси, Чорноморська, акваторія більш безпечна, ніж десь у відкритому морі ближче до Криму. Проте вихід із портів Херсону та Миколаєва вкрай небезпечний, бо у Дніпро-Бузькому лимані можна отримати вогневе ураження. Так само обстрілювати рашисти можуть із Кінбурнської коси. Там можуть використовувати навіть ПТУРи, бо відстань дозволяє це робити. Тож не дарма понад 6 десятків цивільних суден стоять заблоковані з початку повномасштабки, — пояснює Плетенчук.

Водночас як наголосив Плетенчук, для окупантів "мертвою" зоною можна вважати майже всю акваторію Чорного моря. 

Якщо раніше загарбники дозволяли собі заходити у західну чи північно-західну його частину, то зараз навіть у центральній частині їм небезпечно. Та й біля Криму, і в районі Керченської протоки також. Всюди, куди може дістати "Нептун" або морський дрон, для них смерть, — додав речник ВМС ЗСУ.

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