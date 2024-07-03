Пошкоджено корабель РФ "Серпухов". Як ЛСР та "Хочу жить" провели унікальну спецоперацію "Рибалка"

Представник ГУР Міноборони України Андрій Юсов розкрив перші подробиці ще однієї успішної спецоперації російських визвольних сил з Легіону “Свобода Росії”, яку вони здійснили спільно з проєктом “Хочу жить”.

Що відомо про спецоперацію “Рибалка”

На початку квітня 2024 року в інформаційному просторі почала активно ширитися інформація про позаштатну ситуацію на російському малому ракетному кораблі "Серпухов" у м. Балтійськ, Калінінградської області.

Тоді ходили чутки, що судно отримало суттєві пошкодження та було відправлене в доки на ремонт.

Лише зараз Головне управління розвідки офіційно може оголосити про реальну причину аварії.

Вона стала результатом спеціальної операції "Рибалка", яка була організована та проведена патріотами вільної Росії зі складу Легіону "Свобода Росії" та проєктом "Хочу жить".

Фото: online.ua

Саме російські громадяни стали виконавцями цієї зухвалої та ризикованої спецоперації, яка завдала суттєвої шкоди як для морського флоту РФ, так і принизливо показала дійсний стан справ в російській армії, — зазначає ГУР. Поширити

Все почалося ще минулого року, коли до сил спротиву ЛСР долучився патріот вільної та демократичної Росії, який був активним противником путінського режиму.

Новобранець отримав позивний “Гога”.

Доволі довго, ризикуючи власним життя, він передавав важливі дані, попри те, що залишався чинним військовослужбовцем Балтійського флоту із допуском до держтаємниці. Отримана інформація була вкрай важливою для українських воїнів.

Після того, як перебування на кораблі та подальша робота в інтересах сил спротиву стала загрозливою, були сплановані та проведені активні дії в середині корабля. В результаті проведеної диверсії вдалось зсередини зруйнувати приміщення корабля та повністю знищити засоби зв'язку та автоматизації.

Після сміливого вчинку боєць “ЛСР” забрав секретні матеріали та був безпечно виведений з території Росії завдяки професійній Роботі спеціалістів проєкту "Хочу жить". Поширити

Станом на сьогодні відважний патріот перебуває на території України та продовжує боротьбу проти режиму Путіна у лавах Легіону "Свобода Росії".

Фото: online.ua

Що відомо про стан ракетного корабля РФ "Серпухов"

Головне управління розвідки отримало підтвердження, що корабель зазнав суттєвих ушкоджень у результаті диверсії, яку організував боєць “ЛСР”

Ба більше, також стало відомо, що він потребує тривалого і вартісного ремонту.

Що важливо розуміти, МРК "Серпухов" проєкту 21631 "Буян-М" — це один із найсучасніших ракетних катерів в складі флоту агресора, який уперше спустили на воду 9 років тому.

Малий ракетний корабель "Серпухов" до диверсії (Фото: wikipedia.org)

Сам ракетний крейсер здатний використовувати ракети "Калібр" та "Онікс" і саме тому його виведення з бойового чергування є вкрай важливим фактом для Сил оборони України, — наголошують у ГУР. Поширити

Андрій Юсов звертає увагу на те, що спецоперація “Рибалка” виявилася не лише вкрай успішною, адже вдалось вивести з ладу один із найсучасніших ракетних кораблів РФ, а й продемонструвала, що Путін втрачає контроль над тим, що відбувається в країні-агресорці.

Цей прояв спротиву демонструє, що в Росії лишається багато вільних людей, що готові до зміни режиму Путіна. Частина з них воює у російських добровольчих підрозділах, а частина чинить опір та послаблює ворога всередині РФ, — зазначає українська розвідка. Поширити

ЛСР вкотре закликає громадян Росії не боятися та приєднатися до Руху опору всередині країни-агресорки задля повалення режиму диктатора.