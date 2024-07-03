Поврежден корабль РФ "Серпухов". Как ЛСР и "Хочу жить" провели уникальную спецоперацию "Рыбалка"

Представитель ГУР Минобороны Украины Андрей Юсов раскрыл первые подробности еще одной успешной спецоперации российских освободительных сил из Легиона "Свобода России", которую они осуществили совместно с проектом "Хочу жить".
Главные тезисы
- Спецоперация "Рыбалка" привела к повреждению ракетного корабля РФ "Серпухов" в г. Балтийск.
- Диверсия была проведена патриотами Легиона “Свобода России” при поддержке украинского проекта “Хочу жить”.
- ГУР объяснило, почему эта спецоперация крайне важна для обороны Украины.
- ЛСР призывает граждан России присоединиться к Движению сопротивления для свержения режима Путина.
Что известно о спецоперации "Рыбалка"
В начале апреля 2024 г. в информационном пространстве начала активно распространяться информация о внештатной ситуации на российском малом ракетном корабле "Серпухов" в г. Балтийск, Калининградской области.
Тогда ходили слухи, что судно получило существенные повреждения и было отправлено в доки на ремонт.
Только сейчас Главное управление разведки официально может объявить о реальной причине аварии.
Она стала результатом специальной операции "Рыбалка", организованной и проведенной патриотами свободной России из состава Легиона "Свобода России" и проектом "Хочу жить".
Все началось еще в прошлом году, когда к силам сопротивления ЛСР присоединился патриот свободной и демократической России, активный противник путинского режима.
Новобранец получил позывной "Гога".
Довольно долго, рискуя собственной жизнью, он передавал важные данные, несмотря на то, что оставался действующим военнослужащим Балтийского флота с допуском к гостайне. Полученная информация была очень важна для украинских воинов.
После того как пребывание на корабле и последующая работа в интересах Сил сопротивления стала очень опасной для бойца ЛСР, были спланированы и проведены активные действия внутри корабля. В результате проведенной диверсии удалось изнутри разрушить помещение корабля и полностью уничтожить средства связи и автоматизации.
Сейчас отважный патриот находится на территории Украины и продолжает борьбу против режима Путина в рядах Легиона "Свобода России".
Что известно о состоянии ракетного корабля РФ "Серпухов"
Главное управление разведки получило подтверждение, что корабль получил серьезные повреждения в результате диверсии, которую организовал боец "ЛСР".
Более того, также стало известно, что судно нуждается в длительном и стоимостном ремонте.
Что важно понимать, МРК "Серпухов" проекта 21631 "Буян-М" — это один из самых современных ракетных катеров в составе флота агрессора, он впервые был спущен на воду 9 лет назад.
Андрей Юсов обращает внимание на то, что спецоперация Рыбалка оказалась не только крайне успешной, ведь удалось вывести из строя один из самых современных ракетных кораблей РФ, но и продемонстрировала, что Путин теряет контроль над происходящим в стране-агрессорке.
ЛСР еще раз призывает граждан России не бояться и присоединиться к Движению сопротивления внутри страны-агрессорки для свержения режима диктатора.
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