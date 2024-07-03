Поврежден корабль РФ "Серпухов". Как ЛСР и "Хочу жить" провели уникальную спецоперацию "Рыбалка"
Категория
Украина
Дата публикации

Поврежден корабль РФ "Серпухов". Как ЛСР и "Хочу жить" провели уникальную спецоперацию "Рыбалка"

спецоперация "Рыбалка"
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Источник:  online.ua

Представитель ГУР Минобороны Украины Андрей Юсов раскрыл первые подробности еще одной успешной спецоперации российских освободительных сил из Легиона "Свобода России", которую они осуществили совместно с проектом "Хочу жить".

Главные тезисы

  • Спецоперация "Рыбалка" привела к повреждению ракетного корабля РФ "Серпухов" в г. Балтийск.
  • Диверсия была проведена патриотами Легиона “Свобода России” при поддержке украинского проекта “Хочу жить”.
  • ГУР объяснило, почему эта спецоперация крайне важна для обороны Украины.
  • ЛСР призывает граждан России присоединиться к Движению сопротивления для свержения режима Путина.

Что известно о спецоперации "Рыбалка"

В начале апреля 2024 г. в информационном пространстве начала активно распространяться информация о внештатной ситуации на российском малом ракетном корабле "Серпухов" в г. Балтийск, Калининградской области.

Тогда ходили слухи, что судно получило существенные повреждения и было отправлено в доки на ремонт.

Только сейчас Главное управление разведки официально может объявить о реальной причине аварии.

Она стала результатом специальной операции "Рыбалка", организованной и проведенной патриотами свободной России из состава Легиона "Свобода России" и проектом "Хочу жить".

Фото: online.ua

Именно российские граждане стали исполнителями этой дерзкой и рискованной спецоперации, которая нанесла существенный ущерб как для морского флота РФ, так и унизительно показала реальное положение дел в российской армии, — отмечает ГУР.

Все началось еще в прошлом году, когда к силам сопротивления ЛСР присоединился патриот свободной и демократической России, активный противник путинского режима.

Новобранец получил позывной "Гога".

Довольно долго, рискуя собственной жизнью, он передавал важные данные, несмотря на то, что оставался действующим военнослужащим Балтийского флота с допуском к гостайне. Полученная информация была очень важна для украинских воинов.

После того как пребывание на корабле и последующая работа в интересах Сил сопротивления стала очень опасной для бойца ЛСР, были спланированы и проведены активные действия внутри корабля. В результате проведенной диверсии удалось изнутри разрушить помещение корабля и полностью уничтожить средства связи и автоматизации.

После смелого поступка боец ЛСР забрал секретные материалы и был безопасно выведен с территории России благодаря профессиональной работе специалистов проекта "Хочу жить".

Сейчас отважный патриот находится на территории Украины и продолжает борьбу против режима Путина в рядах Легиона "Свобода России".

Фото: online.ua

Что известно о состоянии ракетного корабля РФ "Серпухов"

Главное управление разведки получило подтверждение, что корабль получил серьезные повреждения в результате диверсии, которую организовал боец "ЛСР".

Более того, также стало известно, что судно нуждается в длительном и стоимостном ремонте.

Что важно понимать, МРК "Серпухов" проекта 21631 "Буян-М" — это один из самых современных ракетных катеров в составе флота агрессора, он впервые был спущен на воду 9 лет назад.

Малый ракетный корабль “Серпухов” до диверсии (Фото: wikipedia.org)

Сам ракетный крейсер способен использовать ракеты "Калибр" и "Оникс", и именно поэтому его выведение из боевого дежурства является крайне важным фактом для Сил обороны Украины, — отмечают в ГУР.

Андрей Юсов обращает внимание на то, что спецоперация Рыбалка оказалась не только крайне успешной, ведь удалось вывести из строя один из самых современных ракетных кораблей РФ, но и продемонстрировала, что Путин теряет контроль над происходящим в стране-агрессорке.

Это проявление сопротивления демонстрирует, что в России остается много свободных людей, готовых к свержению Путина. Часть из них воюет в российских добровольческих подразделениях, а часть сопротивляется и ослабляет врага внутри РФ, — отмечает украинская разведка.

ЛСР еще раз призывает граждан России не бояться и присоединиться к Движению сопротивления внутри страны-агрессорки для свержения режима диктатора.

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