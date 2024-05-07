ЛСР представил документальную ленту о самом масштабном рейде на территорию РФ — видео
Категория
Украина
Дата публикации

ЛСР представил документальную ленту о самом масштабном рейде на территорию РФ — видео

Бойцы ЛСР
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Источник:  Легион "Свобода России"

Бойцы повстанческого батальона Легион "Свобода России" собрали документальные материалы о крупнейшем рейде на территории Курской и Белгородской области с начала преступного вторжения оккупационной армии РФ в Украину

Что известно о самом масштабном рейде ЛСР на территорию России

Отмечается, что в большинстве материалов, составляющих документальную ленту, показаны ключевые события, которые происходили на территории Курской и Белгородской областей во время самого масштабного рейда добровольцев ЛСР, "Сибирского батальона" и российского Добровольческого корпуса в марте этого года.

Комментируют видеохронику бойцы с позывными Цезарь, Винни, Беда, Шеридан, Бланш, Тихий и Смит.

Фильм посвящается памяти погибших в этой операции легионеров "Апостола" и "Чича".

Что в ЛСР говорят о свержении кремлевского путинского режима в России

Заместитель командира Легиона «Свобода России» с позывным «Цезарь» уверяет, что задача ЛСР не ждать смерти Путина, а свергнуть режим диктатора, чтобы защитить Украину и освободить Россию.

В интервью online.ua "Цезарь" делится откровенными мыслями, почему сошел с ума Путин, которым ЛСР видит будущее России и победу Украины.

Цели Легиона не только военные — после полного вывода российских войск со всей территории Украины, они планируют привлечь российских военных преступников к ответственности и свергнуть путинский режим.

Надо всем понимать ясно, что смена путинского режима может быть только вооруженным путем. И менять шило на мыло — Путина на условного Пригожина, естественно, это было бы безумием или на Горкина, которые еще более радикализировали путинскую систему. И буквально, как безумные собаки, начали вести тотальную войну. Мы ведь несем буквально другие ценности. Мы хотим принести свободу народам России, сделать так, чтобы русский человек и, скажем так, представители других народов России, все они были хозяевами на своей земле, — объяснил Цезарь.

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