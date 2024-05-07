Бойцы повстанческого батальона Легион "Свобода России" собрали документальные материалы о крупнейшем рейде на территории Курской и Белгородской области с начала преступного вторжения оккупационной армии РФ в Украину

Что известно о самом масштабном рейде ЛСР на территорию России

Отмечается, что в большинстве материалов, составляющих документальную ленту, показаны ключевые события, которые происходили на территории Курской и Белгородской областей во время самого масштабного рейда добровольцев ЛСР, "Сибирского батальона" и российского Добровольческого корпуса в марте этого года.

Комментируют видеохронику бойцы с позывными Цезарь, Винни, Беда, Шеридан, Бланш, Тихий и Смит.

Фильм посвящается памяти погибших в этой операции легионеров "Апостола" и "Чича".

Что в ЛСР говорят о свержении кремлевского путинского режима в России

Заместитель командира Легиона «Свобода России» с позывным «Цезарь» уверяет, что задача ЛСР не ждать смерти Путина, а свергнуть режим диктатора, чтобы защитить Украину и освободить Россию.

В интервью online.ua "Цезарь" делится откровенными мыслями, почему сошел с ума Путин, которым ЛСР видит будущее России и победу Украины.

Цели Легиона не только военные — после полного вывода российских войск со всей территории Украины, они планируют привлечь российских военных преступников к ответственности и свергнуть путинский режим.