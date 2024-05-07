Бійці повстанського батальйону Легіон "Свобода Росії" зібрали документальні матеріали про найбільший рейд на територією Курської та Бєлгородської області від початку злочинного вторгнення окупаційної армії РФ в Україну

Що відомо про наймасштабніший рейд ЛСР на територію Росії

Зазначається, що у більшості матеріалів, які складають документальну стрічку, показані ключові події, які відбувались на території Курської та Бєлгородської областей під час наймасштабнішого рейду добровольців ЛСР, “Сибірського батальйону” та російського Добровольчого корпусу у березні місяці цього року.

Коментують відеохроніку бійці із позивними Цезар, Вінні, Лихо, Шерідан, Бланш, Тихий та Сміт.

Фільм присвячується пам'яті загиблих у цій операції легіонерів "Апостола" та "Чіча".

Що в ЛСР кажуть стосовно повалення кремлівського путінського режиму в Росії

Заступник командира Легіону «Свобода Росії» з позивним «Цезар» запевняє, що задача ЛСР — не чекати смерті Путіна, а скинути режим диктатора, щоб захистити Україну й звільнити Росію.

В інтерв'ю online.ua “Цезар” ділиться відвертими думками, чому збожеволів Путін, яким ЛСР бачить майбутнє Росії та перемогу України.

Цілі Легіону не лише військові — після повного виведення російських військ з усієї території України, вони планують притягнути російських воєнних злочинців до відповідальності та повалити путінський режим.