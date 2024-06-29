Чи зможе РФ захистити власні кораблі в Азовському морі — оцінки західних аналітиків

Злочинна армія РФ перекинула кораблі сильно постраждалого від ударів українських дронів Чорноморського флоту з Криму до Азовського моря, однак це навряд чи врятує їх від атак ЗСУ.
Головні тези:
- Контроль Росії над усією береговою лінією Азовського моря ускладнює для українських військових розгортання морських дронів.
- Українські морські безпілотники мають шляхи атак на кораблі РФ, проте російські військові можуть знаходитися у безпеці під протиракетною обороною в Азовському морі.
- Надія на безпеку кораблів українських дронів у Азовському морі не є абсолютною через можливість високоточних ударів з більшої дальності.
- Російський флот в Азовському морі може стикнутися з тими ж проблемами, що і в Чорному, що робить його вразливим перед українськими атаками.
Чи зможуть кораблі Чорноморського флоту РФ почуватись у безпеці в Азовському морі
За словами старшого наукового співробітника Центру Європи та Євразії Гудзонівського інституту Метью Бойса, контроль Росії над усією береговою лінією Азовського моря ускладнює для українських військових розгортання морських дронів.
Однак це, як підкреслює аналітик, не гарантує російським військовим кораблям захисту від атак України за допомогою БпЛА та ракет.
Водночас, як зазначає науковий співробітник Євразійського центру Атлантичної ради Марк Темницький, перекидання військових кораблів Чорноморського флоту з Чорного моря до Азовського свідчить про те, що російські окупанти почали вчитись на власних помилках.
Азовське море межує з окупованими Росією районами українського узбережжя, що надає російським військовим суднам кращий захист.
Колишній офіцер ВМС США та експерт з питань оборони з Гудзонівського інституту Брайан Кларк підкреслив, що українським літакам доведеться облітати Крим, а значить ризикувати стати мішенями для засобів ППО окупаційної армії РФ на шляху до точок пуску над Чорним морем.
Як Україні дістати кораблі Чорноморського флоту в Азовському морі
Тим часом старший науковий співробітник Трансатлантичної програми оборони і безпеки в Центрі аналізу європейської політики Стівен Хоррелл попереджає, що безпека, яку надає кораблям Чорноморського флоту Азовське море, не є абсолютною.
Заступник керівника франко-російського аналітичного центру Observo Ігор Деланое вважає, що російський флот може зіткнутися з тими самими проблемами в Азовському морі, що і в Чорному.
За словами Савіца, Україна також може знайти спосіб більш ефективно атакувати російські кораблі, "користуючись тим, що вони закриті в невеликій водоймі, що полегшує їх відстеження".
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