Чи зможе РФ захистити власні кораблі в Азовському морі — оцінки західних аналітиків

Злочинна армія РФ перекинула кораблі сильно постраждалого від ударів українських дронів Чорноморського флоту з Криму до Азовського моря, однак це навряд чи врятує їх від атак ЗСУ.

Чи зможуть кораблі Чорноморського флоту РФ почуватись у безпеці в Азовському морі

За словами старшого наукового співробітника Центру Європи та Євразії Гудзонівського інституту Метью Бойса, контроль Росії над усією береговою лінією Азовського моря ускладнює для українських військових розгортання морських дронів.

Однак це, як підкреслює аналітик, не гарантує російським військовим кораблям захисту від атак України за допомогою БпЛА та ракет.

Азовське море відносно безпечніше, оскільки надводний флот теоретично може скористатися надійнішим захистом із суші і, схоже, є недосяжним для морських безпілотників України, — підкреслює експерт із морської безпеки з британського Ланкастерського університету Безіл Джермонд. Поширити

Водночас, як зазначає науковий співробітник Євразійського центру Атлантичної ради Марк Темницький, перекидання військових кораблів Чорноморського флоту з Чорного моря до Азовського свідчить про те, що російські окупанти почали вчитись на власних помилках.

Азовське море межує з окупованими Росією районами українського узбережжя, що надає російським військовим суднам кращий захист.

Росія також будує оборону навколо Керченської протоки. Українські морські безпілотники повинні пройти цей маршрут, щоб досягти Азовського моря. Це полегшує виявлення дронів росіянами і наведення на них. Ба більше, у замкнутому Азовському морі кораблі РФ можуть сховатися під наземною протиракетною обороною. Це може ускладнити атаки безпілотників і літаків України, — пояснює старший інженер RAND, безпартійного аналітичного центру Скотт Савітц. Поширити

Колишній офіцер ВМС США та експерт з питань оборони з Гудзонівського інституту Брайан Кларк підкреслив, що українським літакам доведеться облітати Крим, а значить ризикувати стати мішенями для засобів ППО окупаційної армії РФ на шляху до точок пуску над Чорним морем.

Тим часом, російські ракети можуть досягти більшої частини України з Азовського моря і портів уздовж російського чорноморського узбережжя, - попереджає Кларк. Поширити

Як Україні дістати кораблі Чорноморського флоту в Азовському морі

Тим часом старший науковий співробітник Трансатлантичної програми оборони і безпеки в Центрі аналізу європейської політики Стівен Хоррелл попереджає, що безпека, яку надає кораблям Чорноморського флоту Азовське море, не є абсолютною.

Кораблі, що стоять на якорях, все ще дуже вразливі для високоточних ударів з більшої дальності, наприклад, за допомогою західних систем, - пояснює Хоррелл. Поширити

Заступник керівника франко-російського аналітичного центру Observo Ігор Деланое вважає, що російський флот може зіткнутися з тими самими проблемами в Азовському морі, що і в Чорному.

За словами Савіца, Україна також може знайти спосіб більш ефективно атакувати російські кораблі, "користуючись тим, що вони закриті в невеликій водоймі, що полегшує їх відстеження".