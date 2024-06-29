Сможет ли РФ защитить собственные корабли в Азовском море — оценки западных аналитиков
Категория
Украина
Дата публикации

Сможет ли РФ защитить собственные корабли в Азовском море — оценки западных аналитиков

Корабль
Читати українською
Источник:  Business Insider

Преступная армия РФ перебросила корабли сильно пострадавшего от ударов украинских дронов Черноморского флота из Крыма до Азовского моря, однако это вряд ли спасет от атак ВСУ.

Главные тезисы

  • Контроль России над береговой линией Азовского моря усложняет для Украины развертывание морских дронов, но не гарантирует защиту кораблей РФ от атак ВСУ.
  • Азовское море предоставляет более надежную защиту для российских кораблей благодаря противоракетной обороне и более ограниченной доступности для украинских дронов.
  • Украинским дронам придется облетать Крым, чтобы достичь кораблей Черноморского флота в Азовском море, рискуя стать мишенями для средств ПВО РФ.
  • Корабли, стоящие на якорях в Азовском море, остаются уязвимыми для высокоточных ударов, что может создать серьезные проблемы для РФ.

Смогут ли корабли Черноморского флота РФ чувствовать себя в безопасности в Азовском море

По словам старшего научного сотрудника Центра Европы и Евразии Гудзоновского института Мэтью Бойса, контроль России над всей береговой линией Азовского моря усложняет для украинских военных развертывание морских дронов.

Однако это, как подчеркивает аналитик, не гарантирует российским военным кораблям защиту от атак Украины с помощью БПЛА и ракет.

Азовское море относительно безопаснее, поскольку надводный флот теоретически может воспользоваться более надежной защитой с суши и, похоже, недостижим для морских беспилотников Украины, — подчеркивает эксперт по морской безопасности из британского Ланкастерского университета Безил Джермонд.

В то же время, как отмечает научный сотрудник Евразийского центра Атлантического совета Марк Темницкий, переброска военных кораблей Черноморского флота из Черного моря в Азовское свидетельствует о том, что российские оккупанты начали учиться на собственных ошибках.

Азовское море граничит с оккупированными Россией районами украинского побережья, что предоставляет российским военным судам лучшую защиту.

Россия также строит оборону вокруг Керченского пролива. Украинские морские беспилотники должны пройти этот маршрут, чтобы добиться Азовского моря. Это облегчает обнаружение дронов русскими и наведение на них. Более того, в замкнутом Азовском море корабли РФ могут спрятаться под наземной противоракетной обороной. Это может усложнить атаки беспилотников и самолетов Украины, — объясняет старший инженер RAND, беспартийного аналитического центра Скотт Савитц.

Бывший офицер ВМС США и эксперт по обороне из Гудзоновского института Брайан Кларк подчеркнул, что украинским самолетам придется облетать Крым, а значит рисковать стать мишенями для средств ПВО оккупационной армии РФ на пути к точкам пуска над Черным морем.

Тем временем российские ракеты могут достичь большей части Украины из Азовского моря и портов вдоль российского черноморского побережья, — предупреждает Кларк.

Как Украине достать корабли Черноморского флота в Азовском море

Между тем старший научный сотрудник Трансатлантической программы обороны и безопасности в Центре анализа европейской политики Стивен Хоррелл предупреждает, что безопасность, предоставляемая кораблям Черноморского флота Азовское море, не является абсолютной.

Корабли, стоящие на якорях, все еще очень уязвимы для высокоточных ударов с большей дальности, например, с помощью западных систем, — объясняет Хоррелл.

Заместитель руководителя франко-российского аналитического центра Observo Игорь Деланое считает, что российский флот может столкнуться с теми же проблемами в Азовском море, что и в Черном.

По словам Савица, Украина также может найти способ более эффективно атаковать российские корабли, "пользуясь тем, что они закрыты в небольшом водоеме, что облегчает их отслеживание".

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
АТЕШ обнаружил в Крыму инженерный склад Черноморского флота России
АТЕШ обнаружил в Крыму инженерный склад Черноморского флота России
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Есть ли у РФ еще корабли с крылатыми ракетами в Черном море — ответ Сил обороны юга
Ракетный корабль армии РФ
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
ГУР раскрыло подробности последних атак по кораблям Черноморского флота
Черноморский флот РФ

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?