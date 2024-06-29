Сможет ли РФ защитить собственные корабли в Азовском море — оценки западных аналитиков

Преступная армия РФ перебросила корабли сильно пострадавшего от ударов украинских дронов Черноморского флота из Крыма до Азовского моря, однако это вряд ли спасет от атак ВСУ.
Главные тезисы
- Контроль России над береговой линией Азовского моря усложняет для Украины развертывание морских дронов, но не гарантирует защиту кораблей РФ от атак ВСУ.
- Азовское море предоставляет более надежную защиту для российских кораблей благодаря противоракетной обороне и более ограниченной доступности для украинских дронов.
- Украинским дронам придется облетать Крым, чтобы достичь кораблей Черноморского флота в Азовском море, рискуя стать мишенями для средств ПВО РФ.
- Корабли, стоящие на якорях в Азовском море, остаются уязвимыми для высокоточных ударов, что может создать серьезные проблемы для РФ.
Смогут ли корабли Черноморского флота РФ чувствовать себя в безопасности в Азовском море
По словам старшего научного сотрудника Центра Европы и Евразии Гудзоновского института Мэтью Бойса, контроль России над всей береговой линией Азовского моря усложняет для украинских военных развертывание морских дронов.
Однако это, как подчеркивает аналитик, не гарантирует российским военным кораблям защиту от атак Украины с помощью БПЛА и ракет.
В то же время, как отмечает научный сотрудник Евразийского центра Атлантического совета Марк Темницкий, переброска военных кораблей Черноморского флота из Черного моря в Азовское свидетельствует о том, что российские оккупанты начали учиться на собственных ошибках.
Азовское море граничит с оккупированными Россией районами украинского побережья, что предоставляет российским военным судам лучшую защиту.
Бывший офицер ВМС США и эксперт по обороне из Гудзоновского института Брайан Кларк подчеркнул, что украинским самолетам придется облетать Крым, а значит рисковать стать мишенями для средств ПВО оккупационной армии РФ на пути к точкам пуска над Черным морем.
Как Украине достать корабли Черноморского флота в Азовском море
Между тем старший научный сотрудник Трансатлантической программы обороны и безопасности в Центре анализа европейской политики Стивен Хоррелл предупреждает, что безопасность, предоставляемая кораблям Черноморского флота Азовское море, не является абсолютной.
Заместитель руководителя франко-российского аналитического центра Observo Игорь Деланое считает, что российский флот может столкнуться с теми же проблемами в Азовском море, что и в Черном.
По словам Савица, Украина также может найти способ более эффективно атаковать российские корабли, "пользуясь тем, что они закрыты в небольшом водоеме, что облегчает их отслеживание".
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