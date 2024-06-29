Сможет ли РФ защитить собственные корабли в Азовском море — оценки западных аналитиков

Преступная армия РФ перебросила корабли сильно пострадавшего от ударов украинских дронов Черноморского флота из Крыма до Азовского моря, однако это вряд ли спасет от атак ВСУ.

Смогут ли корабли Черноморского флота РФ чувствовать себя в безопасности в Азовском море

По словам старшего научного сотрудника Центра Европы и Евразии Гудзоновского института Мэтью Бойса, контроль России над всей береговой линией Азовского моря усложняет для украинских военных развертывание морских дронов.

Однако это, как подчеркивает аналитик, не гарантирует российским военным кораблям защиту от атак Украины с помощью БПЛА и ракет.

Азовское море относительно безопаснее, поскольку надводный флот теоретически может воспользоваться более надежной защитой с суши и, похоже, недостижим для морских беспилотников Украины, — подчеркивает эксперт по морской безопасности из британского Ланкастерского университета Безил Джермонд. Поделиться

В то же время, как отмечает научный сотрудник Евразийского центра Атлантического совета Марк Темницкий, переброска военных кораблей Черноморского флота из Черного моря в Азовское свидетельствует о том, что российские оккупанты начали учиться на собственных ошибках.

Азовское море граничит с оккупированными Россией районами украинского побережья, что предоставляет российским военным судам лучшую защиту.

Россия также строит оборону вокруг Керченского пролива. Украинские морские беспилотники должны пройти этот маршрут, чтобы добиться Азовского моря. Это облегчает обнаружение дронов русскими и наведение на них. Более того, в замкнутом Азовском море корабли РФ могут спрятаться под наземной противоракетной обороной. Это может усложнить атаки беспилотников и самолетов Украины, — объясняет старший инженер RAND, беспартийного аналитического центра Скотт Савитц. Поделиться

Бывший офицер ВМС США и эксперт по обороне из Гудзоновского института Брайан Кларк подчеркнул, что украинским самолетам придется облетать Крым, а значит рисковать стать мишенями для средств ПВО оккупационной армии РФ на пути к точкам пуска над Черным морем.

Тем временем российские ракеты могут достичь большей части Украины из Азовского моря и портов вдоль российского черноморского побережья, — предупреждает Кларк. Поделиться

Как Украине достать корабли Черноморского флота в Азовском море

Между тем старший научный сотрудник Трансатлантической программы обороны и безопасности в Центре анализа европейской политики Стивен Хоррелл предупреждает, что безопасность, предоставляемая кораблям Черноморского флота Азовское море, не является абсолютной.

Корабли, стоящие на якорях, все еще очень уязвимы для высокоточных ударов с большей дальности, например, с помощью западных систем, — объясняет Хоррелл. Поделиться

Заместитель руководителя франко-российского аналитического центра Observo Игорь Деланое считает, что российский флот может столкнуться с теми же проблемами в Азовском море, что и в Черном.

По словам Савица, Украина также может найти способ более эффективно атаковать российские корабли, "пользуясь тем, что они закрыты в небольшом водоеме, что облегчает их отслеживание".