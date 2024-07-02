За словами речника ВМС ЗСУ Дмитра Плетенчука у коментарі журналістам Центру журналістських розслідувань, українські військові не завдають ударів по військових кораблях РФ в Азовському морі, оскільки ті не заходять до окупованих українських портів, при цьому Україна не завдає ударів по цивільних кораблях, навіть по тим, які вивозять крадені ресурси з українських територій.

Чи планує Україна удари по військових кораблях РФ в Азовському морі

До речі, Росія не заходить військовими кораблями в порти Маріуполя і Бердянська, в якому на початку повномасштабного вторгнення був знищений великий десантний корабель "Саратов" і ще два пошкоджено. Вони продовжують використовувати ці порти для пограбунку окупованих територій – збіжжя і метал, - пояснює Плетенчук. Поширити

За його словами у коментарі журналістам Центру журналістських розслідувань, для вивезення викрадених з окупованих українських територій ресурсів російські злочинці використовують кораблі, які не здійснюють заходів до міжнародних портів, оскільки там їх одразу заарештують.

Замість того, крадене з тих кораблів перевантажують на легальні судна.

Плетенчук підкреслив, що Україна уважно слідкує за цією ситуацією .

Зафіксовані випадки, коли аналіз показував походження зерна – і це "досить нескладно" робити, оскільки кораблі помітні з великої відстані.

Проте, акцентував Плетенчук, Україна, звісно, не завдаватиме ураження по таких суднах, які б вони не були нібито "цивільні".

Російські і західні судна порушують міжнародне право в районі Керченської протоки

Речник зауважив, що дії росіян із цими суднами – порушення міжнародного права.

Почати треба з того, що Керченська протока взагалі закрита, і знаходиться вона в територіальних водах України. Це наша суверенна територія, ще в тому році ми зробили попередження про те, що закриваємо цю ділянку для судноплавства, - наголосив Плетенчук. Поширити

Проте, визнав військовий, ця заборона досі порушується: хоча іноземні судна і не заходять в окуповані порти, а прямують у російські гавані Таганрога, проте ці кораблі все одно проходять закриту Керченську протоку й періодично прямують до Босфору або з нього.