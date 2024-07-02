За словами речника ВМС ЗСУ Дмитра Плетенчука у коментарі журналістам Центру журналістських розслідувань, українські військові не завдають ударів по військових кораблях РФ в Азовському морі, оскільки ті не заходять до окупованих українських портів, при цьому Україна не завдає ударів по цивільних кораблях, навіть по тим, які вивозять крадені ресурси з українських територій.
Головні тези:
- Українські військові утримуються від атак на військові кораблі РФ в Азовському морі через їх відсутність в окупованих портах.
- Російські кораблі в Азовському морі використовуються для пограбування окупованих територій і вивезення ресурсів на легальні судна.
- Україна слідкує за ситуацією у морі та не планує ударів по цивільних кораблях.
- Російські судна порушують міжнародне право, проходячи через закриту Керченську протоку в територіальних водах України.
- Попри порушення міжнародного права та закриття Керченської протоки, іноземні судна періодично прямують до Босфору через цей шлях.
Чи планує Україна удари по військових кораблях РФ в Азовському морі
За його словами у коментарі журналістам Центру журналістських розслідувань, для вивезення викрадених з окупованих українських територій ресурсів російські злочинці використовують кораблі, які не здійснюють заходів до міжнародних портів, оскільки там їх одразу заарештують.
Замість того, крадене з тих кораблів перевантажують на легальні судна.
Плетенчук підкреслив, що Україна уважно слідкує за цією ситуацією .
Зафіксовані випадки, коли аналіз показував походження зерна – і це "досить нескладно" робити, оскільки кораблі помітні з великої відстані.
Проте, акцентував Плетенчук, Україна, звісно, не завдаватиме ураження по таких суднах, які б вони не були нібито "цивільні".
Російські і західні судна порушують міжнародне право в районі Керченської протоки
Речник зауважив, що дії росіян із цими суднами – порушення міжнародного права.
Проте, визнав військовий, ця заборона досі порушується: хоча іноземні судна і не заходять в окуповані порти, а прямують у російські гавані Таганрога, проте ці кораблі все одно проходять закриту Керченську протоку й періодично прямують до Босфору або з нього.
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