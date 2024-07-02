По словам спикера ВМС ВСУ Дмитрия Плетенчука в комментарии журналистам Центра журналистских расследований, украинские военные не наносят удары по военным кораблям РФ в Азовском море, поскольку те не заходят в оккупированные украинские порты, при этом Украина не наносит ударов по гражданским кораблям, даже по тем, которые вывозят украденные ресурсы с украинских территорий.
Главные тезисы
- Украинские военные не атакуют корабли РФ в Азовском море из-за отсутствия их в оккупированных портах.
- Российские корабли используются для ограбления оккупированных территорий и вывоза ресурсов на легальные суда.
- Украина наблюдает за ситуацией в море, не планируя удары по гражданским кораблям.
- Иностранные суда периодически нарушают международное право, проходя через закрытый Керченский пролив.
- Украина внимательно следит за действиями российских кораблей в районе Керченского пролива и не намерена атаковать их.
Планирует ли Украина удары по военным кораблям РФ в Азовском море
По его словам, в комментарии журналистам Центра журналистских расследований, для вывоза похищенных с оккупированных украинских территорий ресурсов российские преступники используют корабли, не осуществляющие меры в международные порты, поскольку там их сразу арестуют.
Вместо того, ворованное из тех кораблей перегружают на легальные суда.
Плетенчук подчеркнул, что Украина внимательно следит за этой ситуацией.
Зафиксированы случаи, когда анализ показывал происхождение зерна – и это "достаточно несложно" делать, поскольку корабли заметны с большого расстояния.
Однако, акцентировал Плетенчук, Украина, конечно, не будет наносить поражение по таким судам, какие бы они ни были якобы "гражданские".
Российские и западные суда нарушают международное право в районе Керченского пролива
Спикер отметил, что действия россиян с этими судами – нарушение международного права.
Однако, признал военный, этот запрет до сих пор нарушается: хотя иностранные суда и не заходят в оккупированные порты, а направляются в российские гавани Таганрога, однако эти корабли все равно проходят закрытый Керченский пролив и периодически направляются в Босфор или из него.
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