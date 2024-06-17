Россия признала уничтожение Украиной самолета А-50 над Азовским морем
Категория
Мир
Дата публикации

Россия признала уничтожение Украиной самолета А-50 над Азовским морем

А-50
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Источник:  online.ua

Россия впервые официально признала, что Украина сбила российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50.

Главные тезисы

  • Россия признала, что Украина сбила российский самолет А-50 над Азовским морем, что привело к гибели 10 членов экипажа.
  • Российская противовоздушная оборона считает, что украинские силы стояли за этим актом и объявила в розыск украинского полковника.
  • Украина подтвердила сбитие российского самолета и обломки воздушного судна рухнули в Краснодарском крае.
  • Российские и украинские стороны представили различные версии событий, относящихся к инциденту с самолетом А-50.
  • Инцидент с А-50 вызвал напряженность в отношениях между Россией и Украиной, привлекая внимание международного сообщества.

Россия объявила в розыск украинского полковника

Следственный комитет РФ объявил в розыск командира 138-й зенитной ракетной бригады Вооруженных сил Украины полковника Николая Дзямана.

Оккупанты обвиняют его якобы в совершении "террористического акта, повлекшего причинение смерти человеку".

Сообщается, что 23 февраля украинский защитник отдал подчиненным указ уничтожить самолет Воздушно-космических сил РФ.

Захватчики указывают, что этот самолет "не предназначен для ведения боевых действий, не имеет вооружения, а полет проходит исключительно в воздушном пространстве РФ".

В результате сбития погибли 10 членов экипажа, самолет был уничтожен.

Россияне "заочно заключили под стражу" украинского военнослужащего и объявили его в федеральный розыск.

Украина сбила А-50: что известно

23 февраля 2024 года над Азовским морем был сбит российский ДРЛО А-50. Обломки воздушного судна рухнули в Краснодарском крае.

Вскоре Командующий Воздушными силами ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук подтвердил, что российский самолет "приземлили" украинцы.

Российские "военкоры" уверяли, что А-50 сбила российская противовоздушная оборона. Такую же версию они придерживались во время падения первого такого самолета 14 января.

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