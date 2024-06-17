Россия признала уничтожение Украиной самолета А-50 над Азовским морем

Россия впервые официально признала, что Украина сбила российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50.
Главные тезисы
- Россия признала, что Украина сбила российский самолет А-50 над Азовским морем, что привело к гибели 10 членов экипажа.
- Российская противовоздушная оборона считает, что украинские силы стояли за этим актом и объявила в розыск украинского полковника.
- Украина подтвердила сбитие российского самолета и обломки воздушного судна рухнули в Краснодарском крае.
- Российские и украинские стороны представили различные версии событий, относящихся к инциденту с самолетом А-50.
- Инцидент с А-50 вызвал напряженность в отношениях между Россией и Украиной, привлекая внимание международного сообщества.
Россия объявила в розыск украинского полковника
Следственный комитет РФ объявил в розыск командира 138-й зенитной ракетной бригады Вооруженных сил Украины полковника Николая Дзямана.
Оккупанты обвиняют его якобы в совершении "террористического акта, повлекшего причинение смерти человеку".
Сообщается, что 23 февраля украинский защитник отдал подчиненным указ уничтожить самолет Воздушно-космических сил РФ.
Захватчики указывают, что этот самолет "не предназначен для ведения боевых действий, не имеет вооружения, а полет проходит исключительно в воздушном пространстве РФ".
В результате сбития погибли 10 членов экипажа, самолет был уничтожен.
Россияне "заочно заключили под стражу" украинского военнослужащего и объявили его в федеральный розыск.
Украина сбила А-50: что известно
23 февраля 2024 года над Азовским морем был сбит российский ДРЛО А-50. Обломки воздушного судна рухнули в Краснодарском крае.
Российские "военкоры" уверяли, что А-50 сбила российская противовоздушная оборона. Такую же версию они придерживались во время падения первого такого самолета 14 января.
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