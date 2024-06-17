Росія визнала знищення Україною літака А-50 над Азовським морем

Росія вперше офіційно визнала, що Україна збила російський літак дальнього радіолокаційного виявлення та управління А-50.
Головні тези:
- Росія визнала, що літак А-50 було збито Україною над Азовським морем.
- Збиття літака призвело до загибелі 10 членів екіпажу та зруйнуванню повітряного судна.
- Російська протиповітряна оборона вважає, що українські сили стояли за цим актом.
Росія оголосила в розшук українського полковника
Слідчий комітет РФ оголосив у розшук командира 138-ї зенітної ракетної бригади Збройних сил України полковника Миколу Дзямана.
Окупанти звинувачують його нібито у скоєнні "терористичного акту, що спричинив заподіяння смерті людині".
Повідомляється, що 23 лютого український захисник віддав підлеглим наказ знищити літак Повітряно-космічних сил РФ.
Загарбники вказують, що цей літак "не призначений для ведення бойових дій, не має озброєння, а політ проходить виключно в повітряному просторі РФ".
Унаслідок збиття загинули 10 членів екіпажу, літак було знищено.
Росіяни "заочно взяли під варту" українського військовослужбовця й оголосили його у федеральний розшук.
Україна збила А-50: що відомо
23 лютого 2024 року над Азовським морем було збито російський ДРЛО А-50. Уламки повітряного судна впали в Краснодарському краї.
Російські "воєнкори" запевняли, що А-50 збила російська протиповітряна оборона. Такої ж версії вони дотримувалися під час падіння першого такого літака 14 січня.
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