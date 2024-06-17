Росія визнала знищення Україною літака А-50 над Азовським морем

Росія вперше офіційно визнала, що Україна збила російський літак дальнього радіолокаційного виявлення та управління А-50.

Росія оголосила в розшук українського полковника

Слідчий комітет РФ оголосив у розшук командира 138-ї зенітної ракетної бригади Збройних сил України полковника Миколу Дзямана.

Окупанти звинувачують його нібито у скоєнні "терористичного акту, що спричинив заподіяння смерті людині".

Повідомляється, що 23 лютого український захисник віддав підлеглим наказ знищити літак Повітряно-космічних сил РФ.

Загарбники вказують, що цей літак "не призначений для ведення бойових дій, не має озброєння, а політ проходить виключно в повітряному просторі РФ".

Унаслідок збиття загинули 10 членів екіпажу, літак було знищено.

Росіяни "заочно взяли під варту" українського військовослужбовця й оголосили його у федеральний розшук.

Україна збила А-50: що відомо

23 лютого 2024 року над Азовським морем було збито російський ДРЛО А-50. Уламки повітряного судна впали в Краснодарському краї.

Незабаром Командувач Повітряних сил ЗСУ генерал-лейтенант Микола Олещук підтвердив, що російський літак "приземлили" українці. Поширити

Російські "воєнкори" запевняли, що А-50 збила російська протиповітряна оборона. Такої ж версії вони дотримувалися під час падіння першого такого літака 14 січня.