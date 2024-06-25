Чем Украина может бить по российским кораблям в Азовском море — ответ аналитиков
Категория
Украина
Дата публикации

Чем Украина может бить по российским кораблям в Азовском море — ответ аналитиков

Корабль РФ Адмирал Макаров
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Источник:  Liga.net

По словам главреда аналитического портала Defense Express Олега Каткова, перебазирование Россией кораблей-носителей крылатых ракет "Калибр" из Черного в Азовское море защищает их от атак украинских надводных дронов.

Главные тезисы

  • Украина может атаковать российские корабли в Азовском море с помощью ракет собственного производства “Нептун”.
  • Ограниченная инфраструктура для зарядки ракет усложняет операции России в регионе.
  • Российские корабли подвергаются стратегическому давлению из-за сопряжения с другими реками.
  • Украине важно активно искать стратегические решения для защиты своих интересов в Азовском море.
  • Перебазирование российских кораблей в Азовском море не обеспечивает полной безопасности из-за действий украинских дронов и ракет.

Поможет ли стране-агрессорке опрокидывание кораблей к Азовскому морю защитить их

Катков отметил, что еще до недавнего времени корабли Черноморского флота базировались в оккупированном Россией Севастополе, однако атаки украинских надводных дронов заставили российских оккупантов перебросить их сначала в порт Новороссийска в Краснодарском крае РФ, но и там флот оккупантов терпел удары морскими и воздушными беспилотами.

При этом российские корабли не могут покинуть Черное море из-за Босфора согласно Конвенции Монтре.

Остается только Азовское море, имеющее физический барьер. Потому что у Украины нет выхода к этому морю из-за оккупации. Керченский пролив сейчас перекрыт, поэтому Украина не может морскими дронами добраться до Азовского моря, - объясняет главред Defense Express.

Чем Украина может бить по кораблям РФ в Азовском море

Катков добавил, что на таких расстояниях Украина способна поражать целые ракеты собственного производства "Нептун".

Мне кажется, что нет ничего невозможного. Но, опять же, они совершили пуски, а они будут заряжаться. Я не уверен, что в Азовском море есть инфраструктура для зарядки ракет, – отмечает аналитик.

Также он напомнил, что Азовское море соединено сетью рек с Каспийским и Балтийским морями, поэтому некоторые русские корабли можно опрокинуть туда.

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