По словам главреда аналитического портала Defense Express Олега Каткова, перебазирование Россией кораблей-носителей крылатых ракет "Калибр" из Черного в Азовское море защищает их от атак украинских надводных дронов.

Поможет ли стране-агрессорке опрокидывание кораблей к Азовскому морю защитить их

Катков отметил, что еще до недавнего времени корабли Черноморского флота базировались в оккупированном Россией Севастополе, однако атаки украинских надводных дронов заставили российских оккупантов перебросить их сначала в порт Новороссийска в Краснодарском крае РФ, но и там флот оккупантов терпел удары морскими и воздушными беспилотами.

При этом российские корабли не могут покинуть Черное море из-за Босфора согласно Конвенции Монтре.

Остается только Азовское море, имеющее физический барьер. Потому что у Украины нет выхода к этому морю из-за оккупации. Керченский пролив сейчас перекрыт, поэтому Украина не может морскими дронами добраться до Азовского моря, - объясняет главред Defense Express. Поделиться

Чем Украина может бить по кораблям РФ в Азовском море

Катков добавил, что на таких расстояниях Украина способна поражать целые ракеты собственного производства "Нептун".

Мне кажется, что нет ничего невозможного. Но, опять же, они совершили пуски, а они будут заряжаться. Я не уверен, что в Азовском море есть инфраструктура для зарядки ракет, – отмечает аналитик. Поделиться