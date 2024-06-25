По словам главреда аналитического портала Defense Express Олега Каткова, перебазирование Россией кораблей-носителей крылатых ракет "Калибр" из Черного в Азовское море защищает их от атак украинских надводных дронов.
Главные тезисы
- Украина может атаковать российские корабли в Азовском море с помощью ракет собственного производства “Нептун”.
- Ограниченная инфраструктура для зарядки ракет усложняет операции России в регионе.
- Российские корабли подвергаются стратегическому давлению из-за сопряжения с другими реками.
- Украине важно активно искать стратегические решения для защиты своих интересов в Азовском море.
- Перебазирование российских кораблей в Азовском море не обеспечивает полной безопасности из-за действий украинских дронов и ракет.
Поможет ли стране-агрессорке опрокидывание кораблей к Азовскому морю защитить их
Катков отметил, что еще до недавнего времени корабли Черноморского флота базировались в оккупированном Россией Севастополе, однако атаки украинских надводных дронов заставили российских оккупантов перебросить их сначала в порт Новороссийска в Краснодарском крае РФ, но и там флот оккупантов терпел удары морскими и воздушными беспилотами.
При этом российские корабли не могут покинуть Черное море из-за Босфора согласно Конвенции Монтре.
Чем Украина может бить по кораблям РФ в Азовском море
Катков добавил, что на таких расстояниях Украина способна поражать целые ракеты собственного производства "Нептун".
Также он напомнил, что Азовское море соединено сетью рек с Каспийским и Балтийским морями, поэтому некоторые русские корабли можно опрокинуть туда.
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