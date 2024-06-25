Чим Україна може бити по російських кораблях в Азовському морі — відповідь аналітиків
Категорія
Україна
Дата публікації

Чим Україна може бити по російських кораблях в Азовському морі — відповідь аналітиків

Корабель РФ Адмірал Макаров
Джерело:  Liga.net

За словами главреда аналітичного порталу Defense Express Олега Каткова, перебазування Росією кораблів-носіїв крилатих ракет “Калібр” з Чорного до Азовського моря захищає їх від атак українських надводних дронів. 

Головні тези:

  • Перебазування російських кораблів у Азовське море не гарантує їхню безпеку від українських дронів, як показав досвід аналітиків.
  • Україна може ефективно уражати російські кораблі в Азовському морі за допомогою ракет власного виробництва “Нептун”.
  • Обмежена інфраструктура для заряджання ракет може ускладнити операції РФ в Азовському морі.
  • Російські кораблі у Азовському морі піддаються стратегічному тиску через сполучення з Каспійським та Балтійським морями.
  • Україні слід активно шукати стратегічні рішення для захисту своїх інтересів в регіоні та дотримуватися міжнародних договорів.

Чи допоможе країні-агресорці перекидання кораблів до Азовського моря захистити їх

Катков зазначив, що ще до недавна кораблі Чорноморського флоту базували у в окупованому Росією Севастополі, однак атаки українських надводних дронів змусили російських окупантів перекинути їх спочатку до порту Новоросійська в Краснодарському краї РФ, але й там флот окупантів зазнавав ударів морськими й повітряними безпілотниками.

При цьому російські кораблі не можуть покинути Чорне море через Босфор згідно з Конвенцією Монтре.

Залишається лише Азовське море, яке має фізичний бар’єр. Тому що Україна не має виходу до цього моря через окупацію. Керченська протока зараз перекрита, тому Україна не може морськими дронами дістатися Азовського моря, - пояснює главред Defense Express.

Чим Україна може бити по кораблях РФ в Азовському морі

Катков додав, що на таких відстанях Україна здатна вражати цілі ракетами власного виробництва "Нептун"

Мені здається, що немає нічого неможливого. Але, знов таки, вони здійснили пуски, а де вони будуть заряджатися. Я не впевнений, що в Азовському морі є інфраструктура для заряджання ракет, - зазначає аналітик.

Також він нагадав, що Азовське море сполучене мережею рік з Каспійським і Балтійським морями, тому деякі російські кораблі можна перекинути туди.

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