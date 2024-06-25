За словами главреда аналітичного порталу Defense Express Олега Каткова, перебазування Росією кораблів-носіїв крилатих ракет “Калібр” з Чорного до Азовського моря захищає їх від атак українських надводних дронів.

Чи допоможе країні-агресорці перекидання кораблів до Азовського моря захистити їх

Катков зазначив, що ще до недавна кораблі Чорноморського флоту базували у в окупованому Росією Севастополі, однак атаки українських надводних дронів змусили російських окупантів перекинути їх спочатку до порту Новоросійська в Краснодарському краї РФ, але й там флот окупантів зазнавав ударів морськими й повітряними безпілотниками.

При цьому російські кораблі не можуть покинути Чорне море через Босфор згідно з Конвенцією Монтре.

Залишається лише Азовське море, яке має фізичний бар’єр. Тому що Україна не має виходу до цього моря через окупацію. Керченська протока зараз перекрита, тому Україна не може морськими дронами дістатися Азовського моря, - пояснює главред Defense Express. Поширити

Чим Україна може бити по кораблях РФ в Азовському морі

Катков додав, що на таких відстанях Україна здатна вражати цілі ракетами власного виробництва "Нептун"

Мені здається, що немає нічого неможливого. Але, знов таки, вони здійснили пуски, а де вони будуть заряджатися. Я не впевнений, що в Азовському морі є інфраструктура для заряджання ракет, - зазначає аналітик. Поширити