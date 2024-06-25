За словами главреда аналітичного порталу Defense Express Олега Каткова, перебазування Росією кораблів-носіїв крилатих ракет “Калібр” з Чорного до Азовського моря захищає їх від атак українських надводних дронів.
Головні тези:
- Перебазування російських кораблів у Азовське море не гарантує їхню безпеку від українських дронів, як показав досвід аналітиків.
- Україна може ефективно уражати російські кораблі в Азовському морі за допомогою ракет власного виробництва “Нептун”.
- Обмежена інфраструктура для заряджання ракет може ускладнити операції РФ в Азовському морі.
- Російські кораблі у Азовському морі піддаються стратегічному тиску через сполучення з Каспійським та Балтійським морями.
- Україні слід активно шукати стратегічні рішення для захисту своїх інтересів в регіоні та дотримуватися міжнародних договорів.
Чи допоможе країні-агресорці перекидання кораблів до Азовського моря захистити їх
Катков зазначив, що ще до недавна кораблі Чорноморського флоту базували у в окупованому Росією Севастополі, однак атаки українських надводних дронів змусили російських окупантів перекинути їх спочатку до порту Новоросійська в Краснодарському краї РФ, але й там флот окупантів зазнавав ударів морськими й повітряними безпілотниками.
При цьому російські кораблі не можуть покинути Чорне море через Босфор згідно з Конвенцією Монтре.
Чим Україна може бити по кораблях РФ в Азовському морі
Катков додав, що на таких відстанях Україна здатна вражати цілі ракетами власного виробництва "Нептун"
Також він нагадав, що Азовське море сполучене мережею рік з Каспійським і Балтійським морями, тому деякі російські кораблі можна перекинути туди.
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