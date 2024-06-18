РФ направила близько 40 кораблів для військових навчань у Тихому океані

Військово-морський флот РФ почав великі навчання в Тихому океані. Це відбувається напередодні візиту диктатора Володимира Путіна в КНДР.
Головні тези:
- Навчання РФ нібито охоплюють боротьбу з підводними човнами та захист від повітряних атак.
- Плани візиту Путіна до КНДР та В'єтнаму передбачають обговорення розвитку партнерства, міжнародного порядку денного та підписання двосторонніх документів.
- У результаті переговорів у В'єтнамі планується ухвалення спільної заяви між Росією та Ханоєм.
- Відвідування В'єтнаму відбувається після того, як Ханой ухилився від участі в мирному саміті щодо України.
Що відомо про військові навчання РФ у Тихому океані
Зазначається, що в маневрах Військово-морського флоту РФ беруть участь близько 40 кораблів, катерів і суден забезпечення.
Також РФ направить у той район близько 20 літаків і вертольотів. Навчання триватимуть до 28 червня в акваторії Тихого океану, Японського та Охотського морів.
У Росії повідомляють, що навчання нібито покликані відпрацювати боротьбу з підводними човнами і захист від повітряних атак.
Що відомо про візити Путіна до КНДР та Вʼєтнаму
17 червня в Кремлі заявили про плани Путіна відвідати КНДР. The Washington Post припустило, що російський диктатор може попросити у глави Північної Кореї Кім Чен Ина.
Також Путін зібрався з візитом до В'єтнаму.
Також за підсумками переговорів Путіна у В'єтнамі планується ухвалити спільну заяву і підписати низку двосторонніх документів.
Агентство Reuters зазначає, що візит Путіна до В'єтнаму відбувається після того, як Ханой ухилився від участі в мирному саміті щодо України в Швейцарії і відправив свого заступника міністра закордонних справ на зустріч БРІКС в Росії на початку минулого тижня.
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