Росія активізувала використання авіації над Балтикою на тлі навчань НАТО
Категорія
Світ
Дата публікації

Росія активізувала використання авіації над Балтикою на тлі навчань НАТО

Літак РФ
Джерело:  LRT

Міністерство оборони Литви вже другий тиждень поспіль фіксує підвищену активність російської авіації в Балтійському регіоні. ЇЇ пов’язують з військовими навчаннями НАТО.

Головні тези:

  • Міністерство оборони Литви реєструє збільшену активність російської авіації в Балтійському регіоні під час проведення міжнародних навчань НАТО.
  • Російські літаки, зліт яких не був офіційно схвалений, порушують повітряний простір сусідніх країн, що викликає реакцію оборонних сил Європейського союзу.
  • BALTOPS'24 - найбільші військові навчання в Балтійському морі, у яких бере участь понад 20 країн НАТО, свідчать про підвищену напруженість у регіоні.
  • Порушення повітряних просторів Швеції і Фінляндії російською авіацією є інцидентами, які підкреслюють спроможність Європейського союзу реагувати на потенційні загрози.
  • Збільшена військова активність у Балтійському регіоні вимагає уваги та координації з боку країн Європейського союзу для забезпечення безпеки та стабільності у регіоні.

Росія активізувала польоти авіації над Балтійським морем

Активність російських літаків у регіоні може бути пов'язана з міжнародними навчаннями BALTOPS, "Залізний вовк 2024-1", які наразі відбуваються в Балтійському регіоні, — повідомили в Міноборони Литви.

За даними відомства, минулого тижня винищувачі НАТО, які здійснюють місію повітряної поліції в країнах Балтії, здійснили 11 вильотів для виявлення і супроводу російських літаків, які порушили правила польотів у міжнародному повітряному просторі над Балтійським морем.

Загалом було виявлено і супроводжено сім тактичних бомбардувальників Су-24, п'ять винищувачів Су-27, чотири винищувачі Су-30, два винищувачі-бомбардувальники Су-34, чотири літаки-розвідники Іл-20, два літаки-розвідники та аерокартографи Ан-30, а також один раз пасажирський літак Іл-96.

Більшість із цих літаків летіли без планів польотів, з відключеними радіолокаційними передавачами й без радіозв'язку з Регіональним центром управління польотами.

Також зазначається, що більшість із них злетіли з Калінінградської області в міжнародному повітряному просторі та здійснили посадку там же, у Калінінградській області.

Крім того, позаминулого тижня повітряна поліція НАТО в Литві також здійснила 11 вильотів для ідентифікації та супроводу російських літаків, що летіли в міжнародному повітряному просторі.

Як повідомляється, зазвичай на тиждень фіксуються лише поодинокі такі випадки.

У Балтійському морі відбуваються найбільші на сьогодні військові навчання BALTOPS'24. Вони стартували 7 червня й завершаться 20 червня.

У навчаннях беруть участь близько дев’яти тисяч військовослужбовців та іншого персоналу, понад 50 кораблів і понад 80 літаків з 20 країн НАТО.

Літаки РФ порушують повітряний простір сусідніх країн

14 червня російський літак Су-24 порушив повітряний простір Швеції. Його перехопили шведські винищувачі Gripen.

Також нещодавно Міністерство оборони Фінляндії повідомило про порушення повітряного простору російськими військовими літаками.

Це сталося у східній частині Фінської затоки. Російський літак залетів у повітряний простір Фінляндії на дві хвилини та пролетів углиб країни на близько 2,5 км.

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