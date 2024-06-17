Россия активизировала использование авиации над Балтикой на фоне учений НАТО
Категория
Мир
Дата публикации

Россия активизировала использование авиации над Балтикой на фоне учений НАТО

Авиация РФ
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Источник:  LRT

Министерство обороны Литвы уже вторую неделю подряд фиксирует повышенную активность российской авиации в Балтийском регионе. Ее связывают с военными учениями НАТО.

Главные тезисы

  • Учения НАТО в Балтийском регионе провоцируют повышенную активность российской авиации.
  • Российские самолеты систематически нарушают воздушное пространство соседних стран, вызывая реакцию оборонных сил Европейского союза.
  • Учения BALTOPS'24, в которых участвуют более 20 стран НАТО, проходят в регионе.
  • Нарушения воздушных пространств Швеции и Финляндии российской авиацией подчеркивают важность координации со стороны стран Европейского союза для обеспечения безопасности в регионе.
  • Увеличенная военная активность в Балтийском регионе требует внимания и согласованных действий стран Европейского союза.

Россия активизировала полеты авиации над Балтийским морем

Активность российских самолетов в регионе может быть связана с международными учениями BALTOPS, "Железный волк 2024-1", которые проходят в Балтийском регионе, — сообщили в Минобороны Литвы.

По данным ведомства, на прошлой неделе истребители НАТО, осуществляющие миссию воздушной полиции в странах Балтии, совершили 11 вылетов для обнаружения и сопровождения российских самолетов, нарушивших правила полетов в международном воздушном пространстве над Балтийским морем.

В общей сложности были обнаружены и сопровождены семь тактических бомбардировщиков Су-24, пять истребителей Су-27, четыре истребителя Су-30, два истребителя-бомбардировщика Су-34, четыре самолета-разведчика Ил-20, два самолета-разведчика и аэрокартографы Ан- 30, а также однажды пассажирский самолет Ил-96.

Большинство этих самолетов летели без планов полетов, с отключенными радиолокационными передатчиками и без радиосвязи с Региональным центром управления полетами.

Также отмечается, что большинство из них взлетели из Калининградской области в международном воздушном пространстве и совершили посадку там же, в Калининградской области.

Кроме того, на прошлой неделе воздушная полиция НАТО в Литве также совершила 11 вылетов для идентификации и сопровождения российских самолетов, летевших в международном воздушном пространстве.

Как сообщается, обычно на неделю фиксируются лишь единичные подобные случаи.

В Балтийском море проходят крупнейшие на сегодня военные учения BALTOPS'24. Они стартовали 7 июня и завершатся 20 июня.

В учениях принимают участие около девяти тысяч военнослужащих и другого персонала, более 50 кораблей и более 80 самолетов из 20 стран НАТО.

Самолеты РФ нарушают воздушное пространство соседних стран

14 июня российский самолет Су-24 нарушил воздушное пространство Швеции. Его перехватили шведские истребители Gripen.

Также недавно Министерство обороны Финляндии сообщило о нарушении воздушного пространства российскими военными самолетами.

Это произошло в восточной части Финского залива. Российский самолет залетел в воздушное пространство Финляндии на две минуты и пролетел вглубь страны около 2,5 км.

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