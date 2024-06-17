Россия активизировала использование авиации над Балтикой на фоне учений НАТО

Министерство обороны Литвы уже вторую неделю подряд фиксирует повышенную активность российской авиации в Балтийском регионе. Ее связывают с военными учениями НАТО.
Главные тезисы
- Учения НАТО в Балтийском регионе провоцируют повышенную активность российской авиации.
- Российские самолеты систематически нарушают воздушное пространство соседних стран, вызывая реакцию оборонных сил Европейского союза.
- Учения BALTOPS'24, в которых участвуют более 20 стран НАТО, проходят в регионе.
- Нарушения воздушных пространств Швеции и Финляндии российской авиацией подчеркивают важность координации со стороны стран Европейского союза для обеспечения безопасности в регионе.
- Увеличенная военная активность в Балтийском регионе требует внимания и согласованных действий стран Европейского союза.
Россия активизировала полеты авиации над Балтийским морем
Активность российских самолетов в регионе может быть связана с международными учениями BALTOPS, "Железный волк 2024-1", которые проходят в Балтийском регионе, — сообщили в Минобороны Литвы.
По данным ведомства, на прошлой неделе истребители НАТО, осуществляющие миссию воздушной полиции в странах Балтии, совершили 11 вылетов для обнаружения и сопровождения российских самолетов, нарушивших правила полетов в международном воздушном пространстве над Балтийским морем.
В общей сложности были обнаружены и сопровождены семь тактических бомбардировщиков Су-24, пять истребителей Су-27, четыре истребителя Су-30, два истребителя-бомбардировщика Су-34, четыре самолета-разведчика Ил-20, два самолета-разведчика и аэрокартографы Ан- 30, а также однажды пассажирский самолет Ил-96.
Также отмечается, что большинство из них взлетели из Калининградской области в международном воздушном пространстве и совершили посадку там же, в Калининградской области.
Кроме того, на прошлой неделе воздушная полиция НАТО в Литве также совершила 11 вылетов для идентификации и сопровождения российских самолетов, летевших в международном воздушном пространстве.
Как сообщается, обычно на неделю фиксируются лишь единичные подобные случаи.
В Балтийском море проходят крупнейшие на сегодня военные учения BALTOPS'24. Они стартовали 7 июня и завершатся 20 июня.
Самолеты РФ нарушают воздушное пространство соседних стран
14 июня российский самолет Су-24 нарушил воздушное пространство Швеции. Его перехватили шведские истребители Gripen.
Также недавно Министерство обороны Финляндии сообщило о нарушении воздушного пространства российскими военными самолетами.
Это произошло в восточной части Финского залива. Российский самолет залетел в воздушное пространство Финляндии на две минуты и пролетел вглубь страны около 2,5 км.
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