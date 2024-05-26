Восточноевропейские страны НАТО не собираются ждать, когда российские войска подойдут к их границам и хотят действовать на опережение.

Политика сдерживания и задержки западного вооружения для Украины спровоцирует эскалацию конфликта с РФ

Страны Балтии и Польша введут войска в Украину, если российская армия добьется серьезных успехов на поле боя. Об этом заявил ряд депутатов из прибалтийских стран.

Стратегический прорыв окупантов на востоке Украины вполне возможен из-за слабой поддержки стран Запада. В частности, политика Германии не соответствует военному времени, поэтому ситуация может резко ухудшиться, отмечают собеседники издания.

Восточноевропейские государства НАТО опасаются, что именно политика сдерживания и непредоставления Украине передовых вооружений спровоцирует дальнейшую эскалацию в Россию.

Первым о возможности отправить западные войска в Украину заговорил этой весной президент Франции Эммануэль Макрон.

Однако идею Макрона поддержали только страны Балтии и Польша, остальные страны НАТО, в частности Германия, раскритиковали такое заявление французского лидера.

Страны Балтии и Польша не ожидают размещения войск России на их границе, лучше они сами отправят войска в Украину.

При таком сценарии блок НАТО превращается в сторону войны, чего справедливо опасаются канцлер Германии Олаф Шольц и президент США Джо Байден, добавляют источники.

Согласно анализу, любой, кто хочет ограничить войну с помощью чрезмерного воздержания, на самом деле рискует выйти из-под контроля. Некоторые люди путают колебания с осторожностью, но ситуация слишком серьезная для этого, говорит член коалиционного комитета немецкого правительства. Поделиться

А недавно американское издание The New York Times написало, что в НАТО обсуждается возможность отправки в Украину военных инструкторов для подготовки украинских солдат. В настоящее время войска НАТО учат украинских воинов за рубежом.

Украина может получить Taurus от Германии

По мнению шефа польской дипломатии Радослава Сикорского, решение Белого дома по предоставлению Украине дальнобойных ракет ATACMS подтолкнет немецкого лидера Олафа Шольца к передаче Киеву Taurus.

Радослав Сикорский прогнозирует, что канцлер ФРГ Олаф Шольц может резко поменять свою позицию после последних событий на международной арене.

Предоставление Штатами Украине долгожданных ракет ATACMS стало реакцией на эскалацию со стороны России и Шольц признает это. Германия будет делать больше, чем делает. Радослав Сикорский Глава МИД Польши

Как удалось недавно узнать западным журналистам, в Штатах также рассчитывают, что положительное решение по ATACMS для Украины подтолкнет официальный Берлин к аналогичному шагу в отношении собственных крылатых ракет Taurus.