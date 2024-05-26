Східноєвропейські країни НАТО не збираються чекати, коли російські війська підійдуть до їхніх кордонів, і хочуть діяти на випередження.

Політика стримування і затримка західного озброєння для України спровокує ескалацію конфлікту з РФ

Країни Балтії та Польща введуть війська в Україну, якщо російська армія доб'ється серйозних успіхів на полі бою. Про це заявив ряд депутатів із прибалтійських країн.

Стратегічний прорив окупантів на сході України цілком можливий через слабку підтримку країн Заходу. Зокрема, політика Німеччини не відповідає воєнному часу, тому ситуація може різко погіршитися, зазначають співрозмовники видання.

Східноєвропейські держави НАТО побоюються, що саме політика стримування і ненадання Україні передових озброєнь спровокує подальшу ескалацію з Росією.

Першим про можливість відправити західні війська в Україну заговорив цієї весни президент Франції Еммануель Макрон.

Однак ідею Макрона підтримали тільки країни Балтії та Польща, решта ж країн НАТО, зокрема Німеччина, розкритикували таку заяву французького лідера.

Країни Балтії та Польща не чекатимуть розміщення військ Росії на їхньому кордоні, краще вони самі відправлять війська в Україну.

За такого сценарію блок НАТО перетворюється на сторону війни, чого справедливо побоюються канцлер Німеччини Олаф Шольц і президент США Джо Байден, додають джерела.

Згідно з аналізом, будь-хто, хто хоче обмежити війну за допомогою надмірної стриманості, насправді ризикує вийти з-під контролю. Деякі люди плутають коливання з обережністю, але ситуація надто серйозна для цього, — каже член коаліційного комітету німецького уряду. Поширити

А нещодавно американське видання The New York Times написало, що в НАТО обговорюють можливість відправки в Україну військових інструкторів для підготовки українських солдатів. Наразі ж війська НАТО вчать українських воїнів за кордоном.

Україна може отримати Taurus від Німеччини

На переконання шефа польської дипломатії Радослава Сікорського, рішення Білого дому щодо надання Україні далекобійних ракет ATACMS підштовхне німецького лідера Олафа Шольца до передачі Києву Taurus.

Радослав Сікорський прогнозує, що канцлер ФРН Олаф Шольц може різко змінити свою позицію після останніх подій на міжнародній арені.

Надання Штатами Україні довгоочікуваних ракет ATACMS стало реакцією на ескалацію з боку Росії, і Шольц визнає це. Німеччина робитиме більше, аніж вже робить. Радослав Сікорський Глава МЗС Польщі

Як вдалося нещодавно дізнатися західним журналістам, у Штатах також розраховують, що позитивне рішення щодо ATACMS для України, підштовхне офіційний Берлін до аналогічного кроку стосовно власних крилатих ракет Taurus.