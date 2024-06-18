РФ направила около 40 кораблей для военных учений в Тихом океане

Военно-морской флот РФ начал большие учения в Тихом океане. Это происходит в преддверии визита диктатора Владимира Путина в КНДР.
Главные тезисы
- Учения якобы призваны отработать борьбу с подлодками и защиту от воздушных атак.
- Визит Путина в КНДР и Вьетнам планируется на фоне геополитических событий, включая уклонение Ханоя от мирного саммита и участие встречи БРИКС в России.
- Путин может обсудить развитие партнерства с КНДР и Вьетнамом, а также подписать двусторонние документы после визитов.
- Последние новости о военных учениях и визитах Путина в КНДР и Вьетнам привлекают внимание общественности и специалистов по международным отношениям.
Что известно о военных учениях РФ в Тихом океане
Отмечается, что в маневрах Военно-морского флота РФ участвуют около 40 кораблей, катеров и судов снабжения.
Также РФ направит в этот район около 20 самолетов и вертолетов. Учения будут продолжаться до 28 июня в акватории Тихого океана, Японского и Охотского морей.
В России сообщают, что учения якобы призваны отработать борьбу с подлодками и защиту от воздушных атак.
Что известно о визитах Путина в КНДР и Вьетнам
17 июня в Кремле заявили о планах Путина посетить КНДР. The Washington Post предположило, что российский диктатор может попросить у главы Северной Кореи Ким Чен Ина.
Также Путин собрался с визитом во Вьетнам.
Также по итогам переговоров Путина во Вьетнаме планируется принять совместное заявление и подписать ряд двусторонних документов.
Агентство Reuters отмечает, что визит Путина во Вьетнам происходит после того, как Ханой уклонился от участия в мирном саммите по Украине в Швейцарии и отправил своего замминистра иностранных дел на встречу БРИКС в России в начале прошлой недели.
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