РФ направила около 40 кораблей для военных учений в Тихом океане
Категория
Мир
Дата публикации

РФ направила около 40 кораблей для военных учений в Тихом океане

корабль рф
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Источник:  online.ua

Военно-морской флот РФ начал большие учения в Тихом океане. Это происходит в преддверии визита диктатора Владимира Путина в КНДР.

Главные тезисы

 

  • Учения якобы призваны отработать борьбу с подлодками и защиту от воздушных атак.
  • Визит Путина в КНДР и Вьетнам планируется на фоне геополитических событий, включая уклонение Ханоя от мирного саммита и участие встречи БРИКС в России.
  • Путин может обсудить развитие партнерства с КНДР и Вьетнамом, а также подписать двусторонние документы после визитов.
  • Последние новости о военных учениях и визитах Путина в КНДР и Вьетнам привлекают внимание общественности и специалистов по международным отношениям.

Что известно о военных учениях РФ в Тихом океане

Отмечается, что в маневрах Военно-морского флота РФ участвуют около 40 кораблей, катеров и судов снабжения.

Также РФ направит в этот район около 20 самолетов и вертолетов. Учения будут продолжаться до 28 июня в акватории Тихого океана, Японского и Охотского морей.

В России сообщают, что учения якобы призваны отработать борьбу с подлодками и защиту от воздушных атак.

Что известно о визитах Путина в КНДР и Вьетнам

17 июня в Кремле заявили о планах Путина посетить КНДР. The Washington Post предположило, что российский диктатор может попросить у главы Северной Кореи Ким Чен Ина.

Также Путин собрался с визитом во Вьетнам.

Во время визита Путина во Вьетнам запланировано обсудить развитие партнерства Москвы и Ханоя, вопросы международной и региональной повестки дня, сообщили в пресс-службе Кремля.

Также по итогам переговоров Путина во Вьетнаме планируется принять совместное заявление и подписать ряд двусторонних документов.

Агентство Reuters отмечает, что визит Путина во Вьетнам происходит после того, как Ханой уклонился от участия в мирном саммите по Украине в Швейцарии и отправил своего замминистра иностранных дел на встречу БРИКС в России в начале прошлой недели.

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