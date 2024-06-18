РФ направила около 40 кораблей для военных учений в Тихом океане

Военно-морской флот РФ начал большие учения в Тихом океане. Это происходит в преддверии визита диктатора Владимира Путина в КНДР.

Что известно о военных учениях РФ в Тихом океане

Отмечается, что в маневрах Военно-морского флота РФ участвуют около 40 кораблей, катеров и судов снабжения.

Также РФ направит в этот район около 20 самолетов и вертолетов. Учения будут продолжаться до 28 июня в акватории Тихого океана, Японского и Охотского морей.

В России сообщают, что учения якобы призваны отработать борьбу с подлодками и защиту от воздушных атак.

Что известно о визитах Путина в КНДР и Вьетнам

17 июня в Кремле заявили о планах Путина посетить КНДР. The Washington Post предположило, что российский диктатор может попросить у главы Северной Кореи Ким Чен Ина.

Также Путин собрался с визитом во Вьетнам.

Во время визита Путина во Вьетнам запланировано обсудить развитие партнерства Москвы и Ханоя, вопросы международной и региональной повестки дня, сообщили в пресс-службе Кремля. Поделиться

Также по итогам переговоров Путина во Вьетнаме планируется принять совместное заявление и подписать ряд двусторонних документов.