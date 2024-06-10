У неділю, 9 червня, РосЗМІ поширили інформацію про влучання українських дронів по буксиру “Інженер Смирнов" та баржі "Секция-179" в районі російського порта “Таганрог”
Головні тези:
- Це історичний випадок атаки українських дронів на російські цілі в акваторії Азовського моря під час злочинної війни.
- Атака демонструє зростаючі можливості України у використанні далекобійних засобів ураження.
- Українські дрони влучили в буксир та баржу, що належать до російських проектів, демонструючи точність та ефективність удару.
- Наслідком атаки може стати початок систематичного терору російських комунікацій в Азовському морі.
- Українські аналітики уточнюють, що розроблені системи телекерування дозволяють наводити БпЛА на ціль у реальному часі, підвищуючи точність ударів.
Що відомо про наслідки атаки БпЛА по буксиру “Інженер Смирнов" та баржі "Секция-179"
За інформацією аналітиків порталу, ця атака українських дронів історична.
Зазначається, що це перший від початку розв’язаної Росією злочинної війни випадок атаки українських дронів по російських цілях в акваторії Азовського моря.
Ця атака також демонструє зростаючі можливості України із використання засобів далекобійного ураження.
Що ще цікавого в атаці українських дронів по російських кораблях в Азовському морі
Окрім цього автори матеріалу зазначають, що уражені російські судна мають майже ті самі габарити, що і кораблі Чорноморського флоту, які втекли до Азовського моря під виглядом нібито проведення навчань.
На думку аналітиків, наступними цілями атак українських дронів мають стати вже військові кораблі країни-агресорки в Азовському морі.
Експерти також задаються питанням, як саме відбувалось влучання по буксиру “Інженер Смирнов" та баржі "Секция-179".
На їхню думку, українські інженери створили систему телекерування далекобійними БпЛА, яка дозволяє отримувати зображення в режимі реального часу та наводити безпілотники на ціль.
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