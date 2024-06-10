Аналітики розкрили історичне значення атаки БпЛА по кораблях РФ поблизу Таганрога
Категорія
Україна
Дата публікації

Аналітики розкрили історичне значення атаки БпЛА по кораблях РФ поблизу Таганрога

буксир "Інженер Смирнов"
Джерело:  Defense Express

У неділю, 9 червня, РосЗМІ поширили інформацію про влучання українських дронів по буксиру “Інженер Смирнов" та баржі "Секция-179" в районі російського порта “Таганрог” 

Головні тези:

  • Це історичний випадок атаки українських дронів на російські цілі в акваторії Азовського моря під час злочинної війни.
  • Атака демонструє зростаючі можливості України у використанні далекобійних засобів ураження.
  • Українські дрони влучили в буксир та баржу, що належать до російських проектів, демонструючи точність та ефективність удару.
  • Наслідком атаки може стати початок систематичного терору російських комунікацій в Азовському морі.
  • Українські аналітики уточнюють, що розроблені системи телекерування дозволяють наводити БпЛА на ціль у реальному часі, підвищуючи точність ударів.

Що відомо про наслідки атаки БпЛА по буксиру “Інженер Смирнов" та баржі "Секция-179"

За інформацією аналітиків порталу, ця атака українських дронів історична.

Зазначається, що це перший від початку розв’язаної Росією злочинної війни випадок атаки українських дронів по російських цілях в акваторії Азовського моря.

Ця атака також демонструє зростаючі можливості України із використання засобів далекобійного ураження.

Почнімо хоча би із того, що для такого влучання в районі російського Таганрога безпілотникам ЗСУ потрібно було обійти дуже щільну систему ППО російських окупантів у прифронтовій зоні, і це таки вдалось. Окремо цікавим є параметр розміру цілей, по яким відбулось заявлені влучання в цій атаці. Буксир "Инженер Смирнов" належить до проекту 81200 та має довжину і ширину корпусу в 31,4 метри та 10,2 метри відповідно, баржа "Секция-179" — до проекту P-156, де довжина та ширина корпусу складає 114,5 метрів та 14,07 метрів відповідно, — пояснюють аналітики.

Що ще цікавого в атаці українських дронів по російських кораблях в Азовському морі

Окрім цього автори матеріалу зазначають, що уражені російські судна мають майже ті самі габарити, що і кораблі Чорноморського флоту, які втекли до Азовського моря під виглядом нібито проведення навчань.

На думку аналітиків, наступними цілями атак українських дронів мають стати вже військові кораблі країни-агресорки в Азовському морі.

Експерти також задаються питанням, як саме відбувалось влучання по буксиру “Інженер Смирнов" та баржі "Секция-179".

На їхню думку, українські інженери створили систему телекерування далекобійними БпЛА, яка дозволяє отримувати зображення в режимі реального часу та наводити безпілотники на ціль.

Варіант із можливим ударом "по координатам" відкидати не варто також. Ну бо є прецедент, наприклад, що перша "обкатка" Shahed-136 в реальних бойових умовах відбулась в 2019 році ударом саме по надводній цілі (ізраїльський танкер). Але навіть якщо підтвердиться таки лише друга версія, це все рівно означає можливий початок систематичного терору, якого тепер зазнаватимуть російські комунікації в Азовському морі, — додають аналітики.

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