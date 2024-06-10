В воскресенье, 9 июня, РосСМИ распространили информацию о попадании украинских дронов по буксиру "Инженер Смирнов" и барже "Секция-179" в районе российского порта "Таганрог"
Главные тезисы
- Атака украинских дронов на корабли вблизи Таганрога - историческое событие в ходе преступной войны, демонстрирующее растущие возможности Украины в использовании дальнобойных средств поражения.
- Украинские аналитики отмечают точность и эффективность удара по российским кораблям, подчеркивая возможное начало систематического террора российских коммуникаций в Азовском море.
- Интерес вызывает техническая сторона атаки, учитывая размеры целей - буксира и баржи, принадлежащих российским проектам, на которые был совершен удар.
- Пораженные корабли имеют близкие размеры к кораблям Черноморского флота, что позволяет предполагать новые цели украинских дронов в Азовском море.
- Аналитики указывают на возможность систематического террора российских коммуникаций в море, обусловленного разработкой украинских систем телеуправления дальнобойными БПЛА.
Что известно о последствиях атаки БпЛА по буксиру "Инженер Смирнов" и барже "Секция-179"
По информации аналитиков портала, эта атака украинских дронов историческая.
Отмечается, что это первый с начала развязанной Россией преступной войны случай атаки украинских дронов по российским целям в акватории Азовского моря.
Эта атака также демонстрирует растущие возможности Украины по использованию средств дальнобойного поражения.
Что еще интересно в атаке украинских дронов по российским кораблям в Азовском море
Кроме этого авторы материала отмечают, что пораженные российские суда имеют почти те же габариты, что и корабли Черноморского флота, сбежавшие к Азовскому морю под видом якобы проведения учений.
По мнению аналитиков, следующими целями атак украинских дронов должны стать уже военные корабли страны-агрессоры в Азовском море.
Эксперты также задаются вопросом, как происходило попадание по буксиру "Инженер Смирнов" и баржи "Секция-179".
По их мнению, украинские инженеры создали систему телеуправления дальнобойными БПЛА, позволяющую получать изображения в режиме реального времени и наводить беспилотники на цель.
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