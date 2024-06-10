В воскресенье, 9 июня, РосСМИ распространили информацию о попадании украинских дронов по буксиру "Инженер Смирнов" и барже "Секция-179" в районе российского порта "Таганрог"

Что известно о последствиях атаки БпЛА по буксиру "Инженер Смирнов" и барже "Секция-179"

По информации аналитиков портала, эта атака украинских дронов историческая.

Отмечается, что это первый с начала развязанной Россией преступной войны случай атаки украинских дронов по российским целям в акватории Азовского моря.

Эта атака также демонстрирует растущие возможности Украины по использованию средств дальнобойного поражения.

Начнем хотя бы с того, что для такого попадания в районе Таганрога беспилотникам ВСУ нужно было обойти очень плотную систему ПВО российских оккупантов в прифронтовой зоне, и это удалось. Отдельно интересен параметр размера целей, по которым произошло заявление попадания в этой атаке. Буксир "Инженер Смирнов" принадлежит проекту 81200 и имеет длину и ширину корпуса в 31,4 метра и 10,2 метра соответственно, баржа "Секция-179" - к проекту P-156, где длина и ширина корпуса составляет 114,5 метров и 14,07 метров соответственно, – объясняют аналитики. Поделиться

Что еще интересно в атаке украинских дронов по российским кораблям в Азовском море

Кроме этого авторы материала отмечают, что пораженные российские суда имеют почти те же габариты, что и корабли Черноморского флота, сбежавшие к Азовскому морю под видом якобы проведения учений.

По мнению аналитиков, следующими целями атак украинских дронов должны стать уже военные корабли страны-агрессоры в Азовском море.

Эксперты также задаются вопросом, как происходило попадание по буксиру "Инженер Смирнов" и баржи "Секция-179".

По их мнению, украинские инженеры создали систему телеуправления дальнобойными БПЛА, позволяющую получать изображения в режиме реального времени и наводить беспилотники на цель.