Аналитики раскрыли историческое значение атаки БпЛА по кораблям РФ вблизи Таганрога
Категория
Украина
Дата публикации

Аналитики раскрыли историческое значение атаки БпЛА по кораблям РФ вблизи Таганрога

буксир "Инженер Смирнов"
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Источник:  Defense Express

В воскресенье, 9 июня, РосСМИ распространили информацию о попадании украинских дронов по буксиру "Инженер Смирнов" и барже "Секция-179" в районе российского порта "Таганрог"

Главные тезисы

  • Атака украинских дронов на корабли вблизи Таганрога - историческое событие в ходе преступной войны, демонстрирующее растущие возможности Украины в использовании дальнобойных средств поражения.
  • Украинские аналитики отмечают точность и эффективность удара по российским кораблям, подчеркивая возможное начало систематического террора российских коммуникаций в Азовском море.
  • Интерес вызывает техническая сторона атаки, учитывая размеры целей - буксира и баржи, принадлежащих российским проектам, на которые был совершен удар.
  • Пораженные корабли имеют близкие размеры к кораблям Черноморского флота, что позволяет предполагать новые цели украинских дронов в Азовском море.
  • Аналитики указывают на возможность систематического террора российских коммуникаций в море, обусловленного разработкой украинских систем телеуправления дальнобойными БПЛА.

Что известно о последствиях атаки БпЛА по буксиру "Инженер Смирнов" и барже "Секция-179"

По информации аналитиков портала, эта атака украинских дронов историческая.

Отмечается, что это первый с начала развязанной Россией преступной войны случай атаки украинских дронов по российским целям в акватории Азовского моря.

Эта атака также демонстрирует растущие возможности Украины по использованию средств дальнобойного поражения.

Начнем хотя бы с того, что для такого попадания в районе Таганрога беспилотникам ВСУ нужно было обойти очень плотную систему ПВО российских оккупантов в прифронтовой зоне, и это удалось. Отдельно интересен параметр размера целей, по которым произошло заявление попадания в этой атаке. Буксир "Инженер Смирнов" принадлежит проекту 81200 и имеет длину и ширину корпуса в 31,4 метра и 10,2 метра соответственно, баржа "Секция-179" - к проекту P-156, где длина и ширина корпуса составляет 114,5 метров и 14,07 метров соответственно, – объясняют аналитики.

Что еще интересно в атаке украинских дронов по российским кораблям в Азовском море

Кроме этого авторы материала отмечают, что пораженные российские суда имеют почти те же габариты, что и корабли Черноморского флота, сбежавшие к Азовскому морю под видом якобы проведения учений.

По мнению аналитиков, следующими целями атак украинских дронов должны стать уже военные корабли страны-агрессоры в Азовском море.

Эксперты также задаются вопросом, как происходило попадание по буксиру "Инженер Смирнов" и баржи "Секция-179".

По их мнению, украинские инженеры создали систему телеуправления дальнобойными БПЛА, позволяющую получать изображения в режиме реального времени и наводить беспилотники на цель.

Вариант с возможным ударом "по координатам" отбрасывать тоже не стоит. Ну, ведь есть прецедент, например, что первая "обкатка" Shahed-136 в реальных боевых условиях произошла в 2019 году ударом именно по надводной цели (израильский танкер). Но даже если подтвердится только вторая версия, это все равно означает возможное начало систематического террора, который теперь будут испытывать российские коммуникации в Азовском море, - добавляют аналитики.

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