В РФ пожаловались на атаку БпЛА рядом с резиденцией Путина в Геленджике
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Проиcшествия
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В РФ пожаловались на атаку БпЛА рядом с резиденцией Путина в Геленджике

Дворец Путина в Геленджике
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Источник:  Радио Свобода

Российские власти заявили об атаках дронов в ночь на 27 мая рядом с элитным поместьем диктатора Владимира Путина в Геленджике на территории Краснодарского края.

Что известно об атаке БпЛА наряду с роскошным поместьем Путина в Геленджике

В селе Криница обломки одного из аппаратов повредили недостроенное здание. В хуторе Джанхот беспилотник упал на деревья, пожар был потушен. По предварительной информации, пострадавших нет, — заявил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Кондратьев утверждает, что все дроны были подавлены силами русского ПВО.

Недалеко от хутора Джанхот на мысе Идокопас расположены имение и дворец, построенные, как утверждают многочисленные расследования, для Путина.

В селе Криница строили винный завод "Старый Прованс" для переработки выращенного в имении винограда.

По информации минобороны страны-агрессорки, якобы в Краснодарском крае ночью были уничтожены 4 беспилотника.

Что известно о последствиях последних атак украинских БпЛА по территории России

Беспилотник ГУР 26 мая атаковал радиолокационную станцию дальнего обнаружения целей "Воронеж М" в российском городе Орск.

БпЛА преодолел расстояние более 1,8 тыс км до объекта — установив новый рекорд диапазона поражения для дронов-камикадзе. 

Согласно данным открытых источников, радиолокационная станция дальнего обнаружения целей "Воронеж М" является частью российских стационарных сверхгоризонтных РЛС большой дальности. Они предназначены для обнаружения космических и аэродинамических объектов, как баллистических и крылатых ракет. Такая РЛС имеет дальность для выявления целей до 6 тысяч километров.

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