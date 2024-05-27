Російська влада заявила про атаки дронів вніч на 27 травня поряд із елітним маєтком диктатора Володимира Путіна в Геленджику на території Краснодарського краю.

Що відомо про атаку БпЛА поряд із розкішним маєтком Путіна в Геленджику

У селі Криниця уламки одного з апаратів пошкодили недобудовану будівлю. У хуторі Джанхот безпілотник упав на дерева, пожежу загасили. За попередньою інформацією, постраждалих немає, — заявив губернатор Краснодарського краю Веніамін Кондратьєв. Поширити

Кондратьєв стверджує, що всі дрони були придушені силами російської ППО.

Недалеко від хутора Джанхот на мисі Ідокопас розташовані маєток і палац, побудовані, як стверджують численні розслідування, для Путіна.

У селі Криниця будували винний завод "Старий Прованс" для переробки вирощеного в маєтку винограду.

За інформацією міноборони країни-агресорки, нібито в Краснодарському краї вночі було знищено 4 безпілотники.

Що відомо про наслідки останніх атак українських БпЛА по території Росії

Безпілотник ГУР 26 травня атакував радіолокаційну станцію дальнього виявлення цілей "Воронеж М" в російському місті Орськ.

БпЛА подолав відстань у понад 1,8 тис км до обʼєкта — встановивши новий рекорд діапазону ураження для дронів-камікадзе.

Відповідно до даних відкритих джерел, радіолокаційна станція дальнього виявлення цілей "Воронеж М" є частиною російських стаціонарних надгоризонтних РЛС великої дальності. Вони призначені для виявлення космічних і аеродинамічних об'єктів, як балістичних і крилатих ракет. Така РЛС має дальність виявлення цілей до 6 тисяч кілометрів.