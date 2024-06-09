Дрон атакував російський корабель в Азовському морі

В Азовському морі 9 червня, ймовірно, був атакований один із російських кораблів.
Головні тези:
- Інцидент з атакою дроном на російський корабель в Азовському морі свідчить про загострення конфлікту між Україною та Росією.
- Навчальні дії Чорноморського флоту можуть бути передумовою для подальшої військової активності в регіоні.
- Знищення російських кораблів у Криму є показником успішних операцій українських спецпідрозділів у рамках оборонних дій.
Що відомо про атаку корабля РФ в Азовському морі
За даними "Кримського вітру", 8 червня близько 16:00 з ділянки берега між Бердянськом і Приморськом було зафіксовано на рейді кілька суден "негромадянського виду" (перша точка на карті, — ред).
Спочатку в "Кримському вітрі" говорили, що, ймовірно, йдеться про великий десантний корабель (ВДК). Пізніше у Telegram-каналі уточнили, що біля Єйська, можливо, було вражено не БДК, а інший корабель.
Зокрема, зазначається, що 9 червня на рейді Єйська відзначався корабель завдовжки 96 метрів. Його довжину виміряли, виходячи із супутникового знімку, похибка, як уточнювали в Telegram-каналі, може становити кілька метрів.
При цьому там додали, що великі десантні кораблі мають довжину 112 і 113 метрів (проект 775 і проект 1171 "Тапір"). А довжину 94 метри мають патрульні кораблі проекту 22160 типу "Василь Биків".
Що цьому передувало
До цього, як уточнює "Кримський вітер", у ході так званих "навчань", Чорноморський флот перекинув низку кораблів з Новоросійська в Азовське море. Йшлося про досить немаленьку кількість, а саме:
два патрульні кораблі проекту 22160;
два МРК проекту "Буян-М";
два підводні човни пр. 636.3 "Варшав'янка";
ВДК проекту "Іван Грен";
усі ВДК проекту 775;
один ВДК проекту 1171 "Тапір";
один тральщик проекту "Олександрит";
два тральщики проекту 266-М "Аквамарин".
Нагадаємо, в ніч на 6 червня в акваторії Чорного моря в Криму було знищено ще одне російське судно. Це була робота спецпідрозділів ГУР МО.
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