Дрон атаковал русский корабль в Азовском море

В Азовском море 9 июня, предположительно, был атакован один из российских кораблей.
Главные тезисы
- 9 июня предположительно был атакован один из российских кораблей в Азовском море у порта Ейск.
- В результате атаки украинского БПЛА возможно пострадал корабль длиной 96 метров, но его тип пока неподтвержден.
- Предшествуя инциденту, Черноморский флот перебросил ряд кораблей из Новороссийска в Азовское море, включая патрульные корабли, подводные лодки и другие суда.
- В ночь на 6 июня еще одно российское судно было уничтожено в акватории Черного моря в Крыму спецподразделениями ГУР МО.
Что известно об атаке корабля РФ в Азовском море
По данным "Крымского ветра", 8 июня около 16:00 с участка берега между Бердянском и Приморском было зафиксировано на рейде несколько судов "негражданского вида" (первая точка на карте — ред).
Сначала в "Крымском ветре" говорили, что, вероятно, речь идет о большом десантном корабле (ВДК). Позже в Telegram-канале уточнили, что возле Ейска, возможно, был поражен не БДК, а другой корабль.
В частности, отмечается, что 9 июня на рейде Ейска отмечался корабль длиной 96 метров. Его длину измерили, исходя из спутникового снимка, погрешность, как уточняли в Telegram-канале, может составить несколько метров.
При этом там добавили, что большие десантные корабли имеют длину 112 и 113 метров (проект 775 и проект 1171 "Тапир"). А длину 94 метра имеют патрульные корабли проекта 22160 типа "Василий Быков".
Что этому предшествовало
До этого, как уточняет "Крымский ветер", в ходе так называемых "учений", Черноморский флот опрокинул ряд кораблей из Новороссийска в Азовское море. Речь шла о достаточно большом количестве, а именно:
два патрульных корабля проекта 22160;
два МРК проекта "Буян-М";
две подводные лодки пр. 636.3 "Варшавянка";
ВДК проекта "Иван Грен";
все ВДК проекта 775;
один ВДК проекта 1171 г. "Тапир";
один тральщик проекта "Александрит";
два тральщика проекта 266-М "Аквамарин".
Напомним, в ночь на 6 июня в акватории Черного моря в Крыму было уничтожено еще одно российское судно. Это была работа спецподразделений ГУР МО.
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