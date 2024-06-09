Дрон атаковал русский корабль в Азовском море

В Азовском море 9 июня, предположительно, был атакован один из российских кораблей.

Что известно об атаке корабля РФ в Азовском море

По данным "Крымского ветра", 8 июня около 16:00 с участка берега между Бердянском и Приморском было зафиксировано на рейде несколько судов "негражданского вида" (первая точка на карте — ред).

Ночью, около полуночи, украинский БПЛА атаковал российский корабль у порта Ейск (вторая точка на карте, — ред) и корабль, предварительно, отправился в сопровождение крейсера "Москва" (был утоплен ВСУ 13 апреля 2022, — ред), — говорится в сообщении. Поделиться

Сначала в "Крымском ветре" говорили, что, вероятно, речь идет о большом десантном корабле (ВДК). Позже в Telegram-канале уточнили, что возле Ейска, возможно, был поражен не БДК, а другой корабль.

В частности, отмечается, что 9 июня на рейде Ейска отмечался корабль длиной 96 метров. Его длину измерили, исходя из спутникового снимка, погрешность, как уточняли в Telegram-канале, может составить несколько метров.

При этом там добавили, что большие десантные корабли имеют длину 112 и 113 метров (проект 775 и проект 1171 "Тапир"). А длину 94 метра имеют патрульные корабли проекта 22160 типа "Василий Быков".

Что этому предшествовало

До этого, как уточняет "Крымский ветер", в ходе так называемых "учений", Черноморский флот опрокинул ряд кораблей из Новороссийска в Азовское море. Речь шла о достаточно большом количестве, а именно:

два патрульных корабля проекта 22160;

два МРК проекта "Буян-М";

две подводные лодки пр. 636.3 "Варшавянка";

ВДК проекта "Иван Грен";

все ВДК проекта 775;

один ВДК проекта 1171 г. "Тапир";

один тральщик проекта "Александрит";

два тральщика проекта 266-М "Аквамарин".