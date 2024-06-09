Дрон атаковал русский корабль в Азовском море
Категория
Проиcшествия
Дата публикации

Дрон атаковал русский корабль в Азовском море

корабль рф
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Источник:  online.ua

В Азовском море 9 июня, предположительно, был атакован один из российских кораблей.

Главные тезисы

  • 9 июня предположительно был атакован один из российских кораблей в Азовском море у порта Ейск.
  • В результате атаки украинского БПЛА возможно пострадал корабль длиной 96 метров, но его тип пока неподтвержден.
  • Предшествуя инциденту, Черноморский флот перебросил ряд кораблей из Новороссийска в Азовское море, включая патрульные корабли, подводные лодки и другие суда.
  • В ночь на 6 июня еще одно российское судно было уничтожено в акватории Черного моря в Крыму спецподразделениями ГУР МО.

Что известно об атаке корабля РФ в Азовском море

По данным "Крымского ветра", 8 июня около 16:00 с участка берега между Бердянском и Приморском было зафиксировано на рейде несколько судов "негражданского вида" (первая точка на карте — ред).

Ночью, около полуночи, украинский БПЛА атаковал российский корабль у порта Ейск (вторая точка на карте, — ред) и корабль, предварительно, отправился в сопровождение крейсера "Москва" (был утоплен ВСУ 13 апреля 2022, — ред), — говорится в сообщении.

Сначала в "Крымском ветре" говорили, что, вероятно, речь идет о большом десантном корабле (ВДК). Позже в Telegram-канале уточнили, что возле Ейска, возможно, был поражен не БДК, а другой корабль.

В частности, отмечается, что 9 июня на рейде Ейска отмечался корабль длиной 96 метров. Его длину измерили, исходя из спутникового снимка, погрешность, как уточняли в Telegram-канале, может составить несколько метров.

При этом там добавили, что большие десантные корабли имеют длину 112 и 113 метров (проект 775 и проект 1171 "Тапир"). А длину 94 метра имеют патрульные корабли проекта 22160 типа "Василий Быков".

Что этому предшествовало

До этого, как уточняет "Крымский ветер", в ходе так называемых "учений", Черноморский флот опрокинул ряд кораблей из Новороссийска в Азовское море. Речь шла о достаточно большом количестве, а именно:

  • два патрульных корабля проекта 22160;

  • два МРК проекта "Буян-М";

  • две подводные лодки пр. 636.3 "Варшавянка";

  • ВДК проекта "Иван Грен";

  • все ВДК проекта 775;

  • один ВДК проекта 1171 г. "Тапир";

  • один тральщик проекта "Александрит";

  • два тральщика проекта 266-М "Аквамарин".

Напомним, в ночь на 6 июня в акватории Черного моря в Крыму было уничтожено еще одно российское судно. Это была работа спецподразделений ГУР МО.

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