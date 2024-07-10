Минобороны Британии заявляет об успехах ВСУ по уничтожению Черноморского флота РФ
Категория
Украина
Дата публикации

Минобороны Британии заявляет об успехах ВСУ по уничтожению Черноморского флота РФ

Минобороны Британии
Минобороны Британии заявляет об успехах ВСУ по уничтожению Черноморского флота РФ
Читати українською

Две трети успешных атак Украины на корабле российского флота в Черном и Азовском морях произошли за последний год.

Главные тезисы

  • Украинские силы успешно атаковали и ликвидировали 26 кораблей ВМС России в период с февраля 2022 по июнь 2024 года.
  • После ряда успешных атак украинских надводных дронов и ракет корабли Черноморского флота РФ прекратили выходить в Черное море.
  • Российские корабли практически не выходят в море, находясь в пунктах базирования из-за нарастающего увеличения частоты и уровня ущерба от украинских атак.
  • Вражеские подлодки также находятся в опасности, поскольку сейчас 25 тысяч квадратных километров Черного моря являются "серой зоной".
  • Украина использует эффективные средства противодействия подлодкам РФ, предпочитая в безопасности акватории Черного моря.

Украина ускорила ликвидацию российских кораблей

В сообщениях открытых источников говорится, что в период с февраля 2022 по июнь 2024 года украинские силы повредили или уничтожили 26 кораблей ВМС России, действовавших в Черноморском регионе.

По данным британской разведки, удары произошли в северном регионе Черного моря и Азовском море.

За последний год наблюдалось увеличение частоты и уровня ущерба от атак в районе Крымского полуострова, причем почти две трети ударов произошли именно за этот период, отмечают в Минобороны Британии.

Корабли Черноморского флота боятся выходить в Черное море

По словам спикера ВМС ВСУ Дмитрия Плетенчука, после ряда удачных атак украинских надводных дронов и ракет корабли Черноморского флота оккупационной армии РФ перестали выходить в Черное море.

После потери нескольких ВДК сосредоточились на использовании паромов для перевозки грузов. То есть преступники традиционно прячутся за спинами гражданских. О заходах кораблей в северо-западную часть Черного моря вообще речь не идет. Те корабли, которые не являются носителями крылатых ракет, сейчас никак не причастны к действиям в море, потому что для этого нужно зайти в зону поражения наших средств. Они это сразу не поняли, но наступила стадия принятия, — подчеркивает Плетенчук.

Он подчеркнул, что вражеские военные корабли пока практически не выходят в море.

В Черном море сейчас присутствует буквально одна подводная лодка оккупационной армии РФ.

Россияне поняли свое место и практически не выходят в море. Проводили какие-то учения на Азове, но затем быстро вернулись в Новороссийск. В Черном море осталась только подлодка, но это присутствие ради присутствия. Все остальные корабли пока находятся в пунктах базирования, а когда туда начинает прилетать, быстро выходят на внешний рейд, разбегаются, как тараканы, чтобы их не зацепило. В таком режиме и существуют, — отмечает представитель ВМС ВСУ.

По его словам, вражеские подлодки также не могут все время находиться на глубине и должны возвращаться в пункты базирования.

Чтобы обезопасить себя от прилетов, рашисты даже разработали какое-то ноу-хау — во время загрузок в портах держат субмарины в полупогруженном состоянии, так что ходовой мостик выглядит на поверхность, — объясняет Плетенчук.

Он также добавил, что в настоящее время в мире существуют средства эффективного противодействия подлодкам.

Тем более в Черном море у рашистов не что-то необычайное, а дизель-электрическая "Варшавянка". В Москве, конечно, рассказывают, что эти лодки проекта 636 какие-то супернезаметные, но противодействие им — вопрос наличия технического оснащения, — говорит представитель ВМС ВСУ.

Плетенчук подчеркнул, что сейчас 25 тыс. квадратных километров Черного моря являются "серой зоной", в которой никто не может полностью закрепиться и властвовать.

Мы там подставляемся под удары рашистской авиации, а они под наши системы вооружения. Конечно, для нас вблизи Одессы, Черноморской, акватория более безопасна, чем где-то в открытом море ближе к Крыму. Однако выход из портов Херсона и Николаева крайне опасен, потому что в Днепро-Бугском лимане можно получить огневое поражение. Так же обстреливать решисты могут из Кинбурнской косы. Там могут использовать даже ПТУРы, потому что расстояние позволяет это делать. Так что не зря более 6 десятков гражданских судов стоят заблокированы с начала полномасштабки, — объясняет Плетенчук.

В то же время, как отметил Плетенчук, для оккупантов "мертвой" зоной можно считать почти всю акваторию Черного моря.

Если раньше захватчики позволяли себе заходить в западную или северо-западную часть, то сейчас даже в центральной части им опасно. Да и возле Крыма, и в районе Керченского пролива тоже. Везде, куда может достать "Нептун" или морской дрон, для них смерть, — добавил представитель ВМС ВСУ.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Сможет ли РФ защитить собственные корабли в Азовском море — оценки западных аналитиков
Корабль
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Почему ВСУ не атакуют корабли РФ в Азовском море — ответ спикера ВМС ВСУ
Удар ВСУ по кораблям РФ
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Поврежден корабль РФ "Серпухов". Как ЛСР и "Хочу жить" провели уникальную спецоперацию "Рыбалка"
спецоперация "Рыбалка"

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?