Минобороны Британии заявляет об успехах ВСУ по уничтожению Черноморского флота РФ

Две трети успешных атак Украины на корабле российского флота в Черном и Азовском морях произошли за последний год.

Украина ускорила ликвидацию российских кораблей

В сообщениях открытых источников говорится, что в период с февраля 2022 по июнь 2024 года украинские силы повредили или уничтожили 26 кораблей ВМС России, действовавших в Черноморском регионе.

По данным британской разведки, удары произошли в северном регионе Черного моря и Азовском море.

За последний год наблюдалось увеличение частоты и уровня ущерба от атак в районе Крымского полуострова, причем почти две трети ударов произошли именно за этот период, отмечают в Минобороны Британии. Поделиться

Ukrainian attacks on Russian Black Sea Fleet vessels February 2022 - June 2024. pic.twitter.com/0qZkoodnvI — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) July 10, 2024

Корабли Черноморского флота боятся выходить в Черное море

По словам спикера ВМС ВСУ Дмитрия Плетенчука, после ряда удачных атак украинских надводных дронов и ракет корабли Черноморского флота оккупационной армии РФ перестали выходить в Черное море.

После потери нескольких ВДК сосредоточились на использовании паромов для перевозки грузов. То есть преступники традиционно прячутся за спинами гражданских. О заходах кораблей в северо-западную часть Черного моря вообще речь не идет. Те корабли, которые не являются носителями крылатых ракет, сейчас никак не причастны к действиям в море, потому что для этого нужно зайти в зону поражения наших средств. Они это сразу не поняли, но наступила стадия принятия, — подчеркивает Плетенчук. Поделиться

Он подчеркнул, что вражеские военные корабли пока практически не выходят в море.

В Черном море сейчас присутствует буквально одна подводная лодка оккупационной армии РФ.

Россияне поняли свое место и практически не выходят в море. Проводили какие-то учения на Азове, но затем быстро вернулись в Новороссийск. В Черном море осталась только подлодка, но это присутствие ради присутствия. Все остальные корабли пока находятся в пунктах базирования, а когда туда начинает прилетать, быстро выходят на внешний рейд, разбегаются, как тараканы, чтобы их не зацепило. В таком режиме и существуют, — отмечает представитель ВМС ВСУ. Поделиться

По его словам, вражеские подлодки также не могут все время находиться на глубине и должны возвращаться в пункты базирования.

Чтобы обезопасить себя от прилетов, рашисты даже разработали какое-то ноу-хау — во время загрузок в портах держат субмарины в полупогруженном состоянии, так что ходовой мостик выглядит на поверхность, — объясняет Плетенчук. Поделиться

Он также добавил, что в настоящее время в мире существуют средства эффективного противодействия подлодкам.

Тем более в Черном море у рашистов не что-то необычайное, а дизель-электрическая "Варшавянка". В Москве, конечно, рассказывают, что эти лодки проекта 636 какие-то супернезаметные, но противодействие им — вопрос наличия технического оснащения, — говорит представитель ВМС ВСУ. Поделиться

Плетенчук подчеркнул, что сейчас 25 тыс. квадратных километров Черного моря являются "серой зоной", в которой никто не может полностью закрепиться и властвовать.

Мы там подставляемся под удары рашистской авиации, а они под наши системы вооружения. Конечно, для нас вблизи Одессы, Черноморской, акватория более безопасна, чем где-то в открытом море ближе к Крыму. Однако выход из портов Херсона и Николаева крайне опасен, потому что в Днепро-Бугском лимане можно получить огневое поражение. Так же обстреливать решисты могут из Кинбурнской косы. Там могут использовать даже ПТУРы, потому что расстояние позволяет это делать. Так что не зря более 6 десятков гражданских судов стоят заблокированы с начала полномасштабки, — объясняет Плетенчук. Поделиться

В то же время, как отметил Плетенчук, для оккупантов "мертвой" зоной можно считать почти всю акваторию Черного моря.