Минобороны Британии заявляет об успехах ВСУ по уничтожению Черноморского флота РФ

Две трети успешных атак Украины на корабле российского флота в Черном и Азовском морях произошли за последний год.
Главные тезисы
- Украинские силы успешно атаковали и ликвидировали 26 кораблей ВМС России в период с февраля 2022 по июнь 2024 года.
- После ряда успешных атак украинских надводных дронов и ракет корабли Черноморского флота РФ прекратили выходить в Черное море.
- Российские корабли практически не выходят в море, находясь в пунктах базирования из-за нарастающего увеличения частоты и уровня ущерба от украинских атак.
- Вражеские подлодки также находятся в опасности, поскольку сейчас 25 тысяч квадратных километров Черного моря являются "серой зоной".
- Украина использует эффективные средства противодействия подлодкам РФ, предпочитая в безопасности акватории Черного моря.
Украина ускорила ликвидацию российских кораблей
В сообщениях открытых источников говорится, что в период с февраля 2022 по июнь 2024 года украинские силы повредили или уничтожили 26 кораблей ВМС России, действовавших в Черноморском регионе.
По данным британской разведки, удары произошли в северном регионе Черного моря и Азовском море.
Корабли Черноморского флота боятся выходить в Черное море
По словам спикера ВМС ВСУ Дмитрия Плетенчука, после ряда удачных атак украинских надводных дронов и ракет корабли Черноморского флота оккупационной армии РФ перестали выходить в Черное море.
Он подчеркнул, что вражеские военные корабли пока практически не выходят в море.
В Черном море сейчас присутствует буквально одна подводная лодка оккупационной армии РФ.
По его словам, вражеские подлодки также не могут все время находиться на глубине и должны возвращаться в пункты базирования.
Он также добавил, что в настоящее время в мире существуют средства эффективного противодействия подлодкам.
Плетенчук подчеркнул, что сейчас 25 тыс. квадратных километров Черного моря являются "серой зоной", в которой никто не может полностью закрепиться и властвовать.
В то же время, как отметил Плетенчук, для оккупантов "мертвой" зоной можно считать почти всю акваторию Черного моря.
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