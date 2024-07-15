Станом на 15 липня Росія вивела з окупованого Криму останній сторожовий корабель свого Чорноморського флоту.

РФ вивела з Криму останній сторожовий корабель Чорноморського флоту

Останній сторожовий корабель ЧФ РФ просто зараз звалює з нашого Криму. Запам’ятайте цей день, — написав Плетенчук о 10:24 у понеділок, 15 липня. Назву судна він не уточнив. Поширити

За даними моніторингової групи каналу Крымский ветер, на початку 2024 року в окупованому Севастополі залишалися сторожові кораблі ЧФ РФ “Пытливый” и “Ладный”.

Раніше сьогодні Військово-морські сили ЗСУ повідомили, що в Чорному морі немає кораблів на бойовому чергуванні, а в Азовському морі перебувають три кораблі, однак носіїв Калібрів серед них немає.

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Україна знищила або пошкодила 27 військово-морських кораблів Росії

Напередодні дня Військово-морських сил ЗСУ, який Україна відзначила 7 липня, командувач ВМС України віцеадмірал Олексій Неїжпапа розповідав в інтерв'ю Reuters, що Україна знищила або пошкодила 27 військово-морських кораблів Росії. (Ця цифра не враховує інші дрібніші судна й човни, які РФ використовувала в Чорному морі для обслуговування своїх сил).

П’ять з цих 27 уражених кораблів були знищені морськими мінами, встановленими українськими дронами біля Севастопольської бухти, уточнив Неїжпапа.

Станом на початок повномасштабного вторгнення Чорноморський флот РФ нараховував 74 бойових кораблі, нагадували в Страткомі ЗСУ — тобто за майже 2,5 роки вторгнення Україна знищила або вивела з ладу щонайменше третину ЧФ РФ.

Десятки кораблів Україні вдалося пошкодити чи затопити, використовуючи безпілотні морські дрони Магура (ГУР Міноборони), Sea Baby (СБУ) та інші подібні способи, реалізовувати які допомагають саме Військово-морські сили ЗСУ.