По состоянию на 15 июля, Россия вывела из оккупированного Крыма последний сторожевой корабль своего Черноморского флота.

РФ вывела из Крыма последний сторожевой корабль Черноморского флота

Последний сторожевой корабль ЧФ РФ прямо сейчас сваливает из нашего Крыма. Запомните этот день, — написал Плетенчук в 10:24 в понедельник, 15 июля. Название судна он не уточнил. Поделиться

По данным мониторинговой группы канала Крымский ветер, в начале 2024 года в оккупированном Севастополе оставались сторожевые корабли ЧФ РФ "Пытливый" и "Ладный".

Ранее сегодня Военно-морские силы ВСУ сообщили, что в Черном море нет кораблей на боевом дежурстве, а в Азовском море находятся три корабля, однако носителей Калибров среди них нет.

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Украина уничтожила или повредила 27 военно-морских кораблей России

В преддверии дня Военно-морских сил ВСУ, который Украина отметила 7 июля, командующий ВМС Украины вицеадмирал Алексей Неежпапа рассказывал в интервью Reuters, что Украина уничтожила или повредила 27 военно-морских кораблей России. (Эта цифра не учитывает другие более мелкие суда и лодки, которые РФ использовала в Черном море для обслуживания своих сил).

Пять из этих 27 пораженных кораблей были уничтожены морскими минами, установленными украинскими дронами у Севастопольской бухты, уточнил Неижпапа.

По состоянию на начало полномасштабного вторжения Черноморский флот РФ насчитывал 74 боевых корабля, напоминавших в Страткоме ВСУ — то есть, за почти 2,5 года вторжения Украина уничтожила или вывела из строя по меньшей мере треть ЧФ РФ.

Десятки кораблей Украине удалось повредить или затопить, используя беспилотные морские дроны Магура (ГУР Минобороны), Sea Baby (СБУ) и другие подобные способы, реализовывать помогающие Военно-морские силы ВСУ.