Генштаб підтвердив ураження ЗСУ нафтобази у Курській області РФ

Сили оборони України провели успішну операцію у Курській області РФ. Зокрема вдалося атакувати нафтобазу, вибухи лунали й у районі підстанції.
Головні тези:
- Сили оборони України успішно здійснили операцію у Курській області РФ, атакувавши нафтобазу та підстанцію.
- У результаті атаки в районі нафтобази сталися потужні вибухи та пожежа, що може вплинути на постачання палива в регіоні.
- Спільна операція Служби безпеки України та інших складових сил оборони спрямована на підірвання воєнно-економічного потенціалу РФ.
Генштаб розкрив деталі атаки по російській нафтобазі
За даними розвідки, у районі нафтобази працювали засоби протиповітряної оборони Росії. Надалі були зафіксовані потужні вибухи та пожежа, ймовірно, зайнялися місткості з нафтопродуктами.
У Генштабі зазначили, що нафтобаза Польова складається з 11 резервуарів загальним об'ємом 7000 кубічних метрів та використовується, зокрема й для забезпечення потреб збройних сил РФ.
Завдання, в рамках єдиного замислу, виконано силами й засобами Служби безпеки України, у взаємодії з іншими складовими сил оборони.
Крім того, наявна інформація про потужні вибухи в районі електропідстанції в Курській області. Детальна інформація щодо наслідків ураження обох об'єктів наразі уточнюється, зауважили у Генштабі.
Нафтобаза "Польова" складається з 11 резервуарів загальним об’ємом 7000 кубічних метрів та використовується, зокрема, й для забезпечення потреб збройних сил РФ.
Дрони атакували нафтобазу у Курській області РФ
У ніч на 28 липня Росію атакували дрони. Зокрема, удару зазнала нафтобаза в Курській області РФ, там загорілися три резервуари з паливом.
Губернатор Курської області Олексій Смирнов також підтвердив, що після атаки безпілотників на нафтобазі в Курській області загорілися три резервуари.
Натомість в Міноборони РФ відзвітували, що нібито п'ять безпілотників збито над Бєлгородською і два над Курською областями.
За словами місцевих жителів, біля нафтобази у селищі Польове Курської області пролунали потужні вибухи, а перед цим вони чули "характерний звук" прольоту дронів.
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