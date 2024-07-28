Генштаб підтвердив ураження ЗСУ нафтобази у Курській області РФ
Категорія
Україна
Дата публікації

Генштаб підтвердив ураження ЗСУ нафтобази у Курській області РФ

Генштаб ЗСУ
Генштаб підтвердив ураження ЗСУ нафтобази у Курській області РФ

Сили оборони України провели успішну операцію у Курській області РФ. Зокрема вдалося атакувати нафтобазу, вибухи лунали й у районі підстанції.

Головні тези:

  • Сили оборони України успішно здійснили операцію у Курській області РФ, атакувавши нафтобазу та підстанцію.
  • У результаті атаки в районі нафтобази сталися потужні вибухи та пожежа, що може вплинути на постачання палива в регіоні.
  • Спільна операція Служби безпеки України та інших складових сил оборони спрямована на підірвання воєнно-економічного потенціалу РФ.

Генштаб розкрив деталі атаки по російській нафтобазі

За даними розвідки, у районі нафтобази працювали засоби протиповітряної оборони Росії. Надалі були зафіксовані потужні вибухи та пожежа, ймовірно, зайнялися місткості з нафтопродуктами.

У Генштабі зазначили, що нафтобаза Польова складається з 11 резервуарів загальним об'ємом 7000 кубічних метрів та використовується, зокрема й для забезпечення потреб збройних сил РФ.

Завдання, в рамках єдиного замислу, виконано силами й засобами Служби безпеки України, у взаємодії з іншими складовими сил оборони.

Крім того, наявна інформація про потужні вибухи в районі електропідстанції в Курській області. Детальна інформація щодо наслідків ураження обох об'єктів наразі уточнюється, зауважили у Генштабі.

Сили оборони продовжують вживати всіх заходів, щоб підірвати воєнно-економічний потенціал російських окупантів та змусити РФ припинити збройну агресію проти України, — йдеться у повідомленні.

Нафтобаза "Польова" складається з 11 резервуарів загальним об’ємом 7000 кубічних метрів та використовується, зокрема, й для забезпечення потреб збройних сил РФ.

Дрони атакували нафтобазу у Курській області РФ

У ніч на 28 липня Росію атакували дрони. Зокрема, удару зазнала нафтобаза в Курській області РФ, там загорілися три резервуари з паливом.

Губернатор Курської області Олексій Смирнов також підтвердив, що після атаки безпілотників на нафтобазі в Курській області загорілися три резервуари.

Натомість в Міноборони РФ відзвітували, що нібито п'ять безпілотників збито над Бєлгородською і два над Курською областями.

За словами місцевих жителів, біля нафтобази у селищі Польове Курської області пролунали потужні вибухи, а перед цим вони чули "характерний звук" прольоту дронів.

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