Генштаб подтвердил поражение ВСУ нефтебазы в Курской области РФ

Силы обороны Украины провели успешную операцию в Курской области. В частности, удалось атаковать нефтебазу, взрывы раздавались и в районе подстанции.
Главные тезисы
- Украинские силы обороны успешно провели операцию по поражению нефтебазы в Курской области РФ.
- Генштаб раскрыл детали атаки, связанной с взрывами и пожаром на нефтебазе.
- Мощные взрывы и пожар были зафиксированы в результате атаки дронов.
- Нефтебаза в Полевом используется для обеспечения потребностей вооруженных сил России.
Генштаб раскрыл детали атаки по российской нефтебазе
По данным разведки, в районе нефтебазы работали средства противовоздушной обороны России. В дальнейшем были зафиксированы мощные взрывы и пожар, вероятно, загорелись емкости с нефтепродуктами.
В Генштабе отметили, что нефтебаза Полева состоит из 11 резервуаров общим объемом 7000 кубометров и используется, в том числе и для обеспечения потребностей вооруженных сил РФ.
Задача в рамках единого замысла выполнена силами и средствами Службы безопасности Украины во взаимодействии с другими составляющими сил обороны.
Кроме того, имеется информация о мощных взрывах в районе электроподстанции в Курской области. Подробная информация о последствиях поражения обоих объектов уточняется, отметили в Генштабе.
Нефтебаза "Полевая" состоит из 11 резервуаров общим объемом 7000 кубометров и используется, в частности, и для обеспечения потребностей вооруженных сил РФ.
Дроны атаковали нефтебазу в Курской области РФ
В ночь на 28 июля Россию атаковали дроны. В частности, удар понесла нефтебаза в Курской области РФ, там загорелись три резервуара с топливом.
Губернатор Курской области Алексей Смирнов также подтвердил, что после атаки беспилотников на нефтебазе в Курской области загорелись три резервуара.
В Минобороны РФ отчитались, что якобы пять беспилотников сбиты над Белгородской и два над Курской областями.
По словам местных жителей, у нефтебазы в поселке Полевое Курской области прогремели мощные взрывы, а перед этим они слышали "характерный звук" пролета дронов.
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