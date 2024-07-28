Генштаб подтвердил поражение ВСУ нефтебазы в Курской области РФ

Силы обороны Украины провели успешную операцию в Курской области. В частности, удалось атаковать нефтебазу, взрывы раздавались и в районе подстанции.

Генштаб раскрыл детали атаки по российской нефтебазе

По данным разведки, в районе нефтебазы работали средства противовоздушной обороны России. В дальнейшем были зафиксированы мощные взрывы и пожар, вероятно, загорелись емкости с нефтепродуктами.

В Генштабе отметили, что нефтебаза Полева состоит из 11 резервуаров общим объемом 7000 кубометров и используется, в том числе и для обеспечения потребностей вооруженных сил РФ.

Задача в рамках единого замысла выполнена силами и средствами Службы безопасности Украины во взаимодействии с другими составляющими сил обороны.

Кроме того, имеется информация о мощных взрывах в районе электроподстанции в Курской области. Подробная информация о последствиях поражения обоих объектов уточняется, отметили в Генштабе.

Силы обороны продолжают принимать все меры, чтобы взорвать военно-экономический потенциал российских окупантов и заставить РФ прекратить вооруженную агрессию против Украины, — говорится в сообщении. Поделиться

Нефтебаза "Полевая" состоит из 11 резервуаров общим объемом 7000 кубометров и используется, в частности, и для обеспечения потребностей вооруженных сил РФ.

Дроны атаковали нефтебазу в Курской области РФ

В ночь на 28 июля Россию атаковали дроны. В частности, удар понесла нефтебаза в Курской области РФ, там загорелись три резервуара с топливом.

Губернатор Курской области Алексей Смирнов также подтвердил, что после атаки беспилотников на нефтебазе в Курской области загорелись три резервуара.

В Минобороны РФ отчитались, что якобы пять беспилотников сбиты над Белгородской и два над Курской областями.