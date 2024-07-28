Генштаб подтвердил поражение ВСУ нефтебазы в Курской области РФ
Категория
Украина
Дата публикации

Генштаб подтвердил поражение ВСУ нефтебазы в Курской области РФ

Генштаб ВСУ
Генштаб подтвердил поражение ВСУ нефтебазы в Курской области РФ
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Силы обороны Украины провели успешную операцию в Курской области. В частности, удалось атаковать нефтебазу, взрывы раздавались и в районе подстанции.

Главные тезисы

  • Украинские силы обороны успешно провели операцию по поражению нефтебазы в Курской области РФ.
  • Генштаб раскрыл детали атаки, связанной с взрывами и пожаром на нефтебазе.
  • Мощные взрывы и пожар были зафиксированы в результате атаки дронов.
  • Нефтебаза в Полевом используется для обеспечения потребностей вооруженных сил России.

Генштаб раскрыл детали атаки по российской нефтебазе

По данным разведки, в районе нефтебазы работали средства противовоздушной обороны России. В дальнейшем были зафиксированы мощные взрывы и пожар, вероятно, загорелись емкости с нефтепродуктами.

В Генштабе отметили, что нефтебаза Полева состоит из 11 резервуаров общим объемом 7000 кубометров и используется, в том числе и для обеспечения потребностей вооруженных сил РФ.

Задача в рамках единого замысла выполнена силами и средствами Службы безопасности Украины во взаимодействии с другими составляющими сил обороны.

Кроме того, имеется информация о мощных взрывах в районе электроподстанции в Курской области. Подробная информация о последствиях поражения обоих объектов уточняется, отметили в Генштабе.

Силы обороны продолжают принимать все меры, чтобы взорвать военно-экономический потенциал российских окупантов и заставить РФ прекратить вооруженную агрессию против Украины, — говорится в сообщении.

Нефтебаза "Полевая" состоит из 11 резервуаров общим объемом 7000 кубометров и используется, в частности, и для обеспечения потребностей вооруженных сил РФ.

Дроны атаковали нефтебазу в Курской области РФ

В ночь на 28 июля Россию атаковали дроны. В частности, удар понесла нефтебаза в Курской области РФ, там загорелись три резервуара с топливом.

Губернатор Курской области Алексей Смирнов также подтвердил, что после атаки беспилотников на нефтебазе в Курской области загорелись три резервуара.

В Минобороны РФ отчитались, что якобы пять беспилотников сбиты над Белгородской и два над Курской областями.

По словам местных жителей, у нефтебазы в поселке Полевое Курской области прогремели мощные взрывы, а перед этим они слышали "характерный звук" пролета дронов.

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