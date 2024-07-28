В Курской области РФ вспыхнула нефтебаза после атаки дронов — видео

Россияне заявили об атаке дронов по нефтебазу в Курской области. В результате удара там начался пожар.

Что известно о "бавовне" в РФ

По предварительным данным, 28 июля нефтебазу в Полевой (поселок в Курском районе Курской области РФ — ред.) атаковали БпЛА.

По данным росСМИ, в результате загорелись три резервуара.

Губернатор Курской области Алексей Смирнов также подтвердил, что после атаки беспилотников на нефтебазе в Курской области загорелись три резервуара.

В Минобороны РФ отчитались, что якобы пять беспилотников сбиты над Белгородской и два над Курской областями.

По словам местных жителей, у нефтебазы в поселке Полевое Курской области прогремели мощные взрывы, а перед этим они слышали "характерный звук" пролета дронов.

В результате атаки БПЛА в РФ пылал военный аэродром и нефтебаза

Губернатор российской Ростовской области Василий Голубев в ночь на 20 июля заявил, что силы ПВО РФ якобы уничтожили 26 БпЛА. Голубев традиционно заявил, что "пострадавших нет". И добавил, что информация о последствиях уточняется.

Местные жители в соцсетях сообщили о мощных прилетах в районе аэродрома Миллерово и взрывах в районе нефтебазы.

По словам местных жителей, в результате атаки БПЛА прозвучало более 16 взрывов в районе аэродрома Миллерово, также взрывы прогремели в районе нефтебазы.