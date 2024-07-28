В Курской области РФ вспыхнула нефтебаза после атаки дронов — видео

Россияне заявили об атаке дронов по нефтебазу в Курской области. В результате удара там начался пожар.
Главные тезисы
- Неизвестные атаковали нефтебазу в Курской области при помощи беспилотников, что привело к возгоранию трех резервуаров.
- Местные жители услышали характерный звук пролета дронов и зафиксировали мощные взрывы в районе нефтебазы.
- Губернатор Курской области подтвердил факт атаки и возгорания резервуаров, утверждая, что пострадавших нет.
Что известно о "бавовне" в РФ
По предварительным данным, 28 июля нефтебазу в Полевой (поселок в Курском районе Курской области РФ — ред.) атаковали БпЛА.
По данным росСМИ, в результате загорелись три резервуара.
Губернатор Курской области Алексей Смирнов также подтвердил, что после атаки беспилотников на нефтебазе в Курской области загорелись три резервуара.
В Минобороны РФ отчитались, что якобы пять беспилотников сбиты над Белгородской и два над Курской областями.
По словам местных жителей, у нефтебазы в поселке Полевое Курской области прогремели мощные взрывы, а перед этим они слышали "характерный звук" пролета дронов.
В результате атаки БПЛА в РФ пылал военный аэродром и нефтебаза
Губернатор российской Ростовской области Василий Голубев в ночь на 20 июля заявил, что силы ПВО РФ якобы уничтожили 26 БпЛА. Голубев традиционно заявил, что "пострадавших нет". И добавил, что информация о последствиях уточняется.
Местные жители в соцсетях сообщили о мощных прилетах в районе аэродрома Миллерово и взрывах в районе нефтебазы.
По словам местных жителей, в результате атаки БПЛА прозвучало более 16 взрывов в районе аэродрома Миллерово, также взрывы прогремели в районе нефтебазы.
Были зафиксированы пожары в районе взлетно-посадочной полосы и самолетов.
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