В Курской области РФ вспыхнула нефтебаза после атаки дронов — видео
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В Курской области РФ вспыхнула нефтебаза после атаки дронов — видео

В Курской области РФ вспыхнула нефтебаза после атаки дронов — видео
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Источник:  online.ua

Россияне заявили об атаке дронов по нефтебазу в Курской области. В результате удара там начался пожар.

Главные тезисы

  • Неизвестные атаковали нефтебазу в Курской области при помощи беспилотников, что привело к возгоранию трех резервуаров.
  • Местные жители услышали характерный звук пролета дронов и зафиксировали мощные взрывы в районе нефтебазы.
  • Губернатор Курской области подтвердил факт атаки и возгорания резервуаров, утверждая, что пострадавших нет.

Что известно о "бавовне" в РФ

По предварительным данным, 28 июля нефтебазу в Полевой (поселок в Курском районе Курской области РФ — ред.) атаковали БпЛА.

По данным росСМИ, в результате загорелись три резервуара.

Губернатор Курской области Алексей Смирнов также подтвердил, что после атаки беспилотников на нефтебазе в Курской области загорелись три резервуара.

В Минобороны РФ отчитались, что якобы пять беспилотников сбиты над Белгородской и два над Курской областями.

По словам местных жителей, у нефтебазы в поселке Полевое Курской области прогремели мощные взрывы, а перед этим они слышали "характерный звук" пролета дронов.

В результате атаки БПЛА в РФ пылал военный аэродром и нефтебаза

Губернатор российской Ростовской области Василий Голубев в ночь на 20 июля заявил, что силы ПВО РФ якобы уничтожили 26 БпЛА. Голубев традиционно заявил, что "пострадавших нет". И добавил, что информация о последствиях уточняется.

Местные жители в соцсетях сообщили о мощных прилетах в районе аэродрома Миллерово и взрывах в районе нефтебазы.

По словам местных жителей, в результате атаки БПЛА прозвучало более 16 взрывов в районе аэродрома Миллерово, также взрывы прогремели в районе нефтебазы.

Были зафиксированы пожары в районе взлетно-посадочной полосы и самолетов.

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