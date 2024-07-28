У Курській області РФ спалахнула нафтобаза після атаки дронів — відео
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У Курській області РФ спалахнула нафтобаза після атаки дронів — відео

У Курській області РФ спалахнула нафтобаза після атаки дронів — відео
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Джерело:  online.ua

Росіяни заявили про атаку дронів по нафтобазі у Курській області. Внаслідок удару там розпочалася пожежа.

Головні тези:

  • У результаті атаки дронів на нафтобазу у Курській області розпочалася пожежа та вибухи, внаслідок чого загорілися три резервуари.
  • Місцеві жителі повідомляли про потужні вибухи та характерний звук дронів перед атакою на нафтобазу.
  • За заявами губернатора Курської області Олексія Смирнова та Міноборони РФ знищили низку безпілотників, однак інформація про наслідки уточнюється.
  • Раніше після атаки безпілотників у РФ також постраждав військовий аеродром, що призвело до пожеж та вибухів у районі.

Що відомо про “бавовну” у РФ

За попередніми даними, 28 липня нафтобазу в Польовій (присілок в Курському районі Курської області РФ — ред.) атакували БпЛА.

За даними росЗМІ, у результаті загорілися три резервуари.

Губернатор Курської області Олексій Смирнов також підтвердив, що після атаки безпілотників на нафтобазі в Курській області загорілися три резервуари.

Натомість в Міноборони РФ відзвітували, що нібито п'ять безпілотників збито над Бєлгородською і два над Курською областями.

За словами місцевих жителів, біля нафтобази у селищі Польове Курської області пролунали потужні вибухи, а перед цим вони чули "характерний звук" прольоту дронів.

У результаті атаки БПЛА у РФ палав військовий аеродром та нафтобаза

Губернатор російської Ростовської області Василь Голубєв у ніч проти 20 липня заявив, що сили ППО РФ нібито знищили 26 БпЛА. Голубєв традиційно заявив, що "постраждалих немає". І додав, що інформація про наслідки уточнюється.

Натомість місцеві жителі у соцмережах повідомили про потужні прильоти у районі аеродрому Міллерово і вибухи в районі нафтобази.

За словами місцевих жителів у результаті атаки БПЛА пролунало понад 16 вибухів у районі аеродрому Міллерово, також вибухи прогриміли в районі нафтобази.

Були зафіксовано пожежі в районі злітно-посадкової смуги та стоянок літаків.

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