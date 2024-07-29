ВСУ уничтожили более 1300 военных РФ, 12 танков и 74 артсистем

Украинские военные продолжают ликвидировать солдат РФ. Общее количество потерь русской армии с начала вторжения составляет 576 тысяч военных.
Главные тезисы
- Украинские военные ликвидируют вражескую технику успешно отбивая атаки РФ.
- На фронте зафиксировано значительное количество боевых столкновений, особенно на Покровском направлении.
- Силы обороны уничтожили более 1300 военных, 12 танков и 74 артсистемы, увеличив общее количество потерь русской армии до 576 тысяч военных.
- Активные действия украинских защитников привели к успешной обороне на различных направлениях, включая Торецкое, Харьковское, Лиманское и другие.
- Силы обороны продолжают успешно отбивать атаки врага, нанося удары по технике и военному персоналу российских захватчиков.
Что известно о потерях армии РФ
Как отмечает Генштаб, Силы обороны за сутки уничтожили 1310 российских захватчиков, а по технике уничтожено:
танков — 8356 (+12) ед;
боевых бронированных машин — 16 103 (+8) ед;
артиллерийских систем — 16 010 (+74) ед;
РСЗО — 1129 (+2) ед.;
средства ПВО — 906 ед;
самолетов — 363 ед.;
вертолетов — 326 ед;
БПЛА оперативно-тактического уровня — 12 805 (+39) ед;
крылатых ракет — 2406 (+1) ед;
кораблей/катеров — 28 ед.;
подводных лодок — 1 ед.;
автомобильной техники и автоцистерн — 21 634 (+62) ед;
специальной техники — 2690 (+19) ед.
Какая ситуация на фронте
Как отмечает Генштаб, за прошедшие сутки зафиксировано 128 боевых столкновений. Самая горячая ситуация была на Покровском направлении.
На Торецком направлении враг совершил 17 атак недалеко от Северного, Нью-Йорка, Торецкого и Железного.
На Покровском направлении наши защитники отразили 52 штурмовых действия в районах населенных пунктов Тимофеевка, Воздвиженка, Новоалександровка, Зеленое Поле, Калиново, Ивановка, Прогресс, Желанне, Сергеевка, Новоселовка Первая и Яснобродовка. При поддержке авиации россияне пытались вытеснить наши подразделения из занимаемых рубежей. Наибольшая концентрация вражеских атак была вблизи Желанного и Новоалександровки.
На Харьковском направлении количество атак в сутки составило шесть. Силы обороны отражали штурмовые действия противника у Глубокого и Волчанска.
На Лиманском направлении враг атаковал 14 раз недалеко от Макеевки, Невского, Новосергеевки, Тернов, Новосадового и Торского.
На Северском направлении украинские защитники отражали восемь штурмовых действий российских захватчиков вблизи Спирного, Верхнекаменского, Переездного и Ивано-Дарьевки.
На Краматорском направлении оккупанты атаковали 10 раз в районах Васюкивки, Ивановского, Временного Яра, Клещиевки, Григоровки и Бондарного.
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