ВСУ уничтожили более 1300 военных РФ, 12 танков и 74 артсистем

Как отмечает Генштаб, Силы обороны за сутки уничтожили 1310 российских захватчиков, а по технике уничтожено:

Как отмечает Генштаб, за прошедшие сутки зафиксировано 128 боевых столкновений. Самая горячая ситуация была на Покровском направлении.

На Торецком направлении враг совершил 17 атак недалеко от Северного, Нью-Йорка, Торецкого и Железного.

На Покровском направлении наши защитники отразили 52 штурмовых действия в районах населенных пунктов Тимофеевка, Воздвиженка, Новоалександровка, Зеленое Поле, Калиново, Ивановка, Прогресс, Желанне, Сергеевка, Новоселовка Первая и Яснобродовка. При поддержке авиации россияне пытались вытеснить наши подразделения из занимаемых рубежей. Наибольшая концентрация вражеских атак была вблизи Желанного и Новоалександровки.

На Харьковском направлении количество атак в сутки составило шесть. Силы обороны отражали штурмовые действия противника у Глубокого и Волчанска.

На Лиманском направлении враг атаковал 14 раз недалеко от Макеевки, Невского, Новосергеевки, Тернов, Новосадового и Торского.

На Северском направлении украинские защитники отражали восемь штурмовых действий российских захватчиков вблизи Спирного, Верхнекаменского, Переездного и Ивано-Дарьевки.