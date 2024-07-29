ЗСУ знищили понад 1300 військових РФ, 12 танків та 74 артсистем

Як зазначає Генштаб, Сили оборони за добу знищили 1 310 російських загарбників, а з техніки знищено:

Як зазначає Генштаб, протягом минулої доби зафіксовано 128 бойових зіткнень. Найгарячіша ситуація була на Покровському напрямку.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 17 атак неподалік Північного, Нью-Йорка, Торецька та Залізного.

На Покровському напрямку наші захисники відбили 52 штурмові дії в районах населених пунктів Тимофіївка, Воздвиженка, Новоолександрівка, Зелене Поле, Калинове, Іванівка, Прогрес, Желанне, Сергіївка, Новоселівка Перша та Яснобродівка. За підтримки авіації, росіяни намагалися витіснити наші підрозділи із займаних рубежів. Найбільша концентрація ворожих атак була поблизу Желанного та Новоолександрівки.

На Харківському напрямку кількість атак за добу склала шість. Сили оборони відбивали штурмові дії противника біля Глибокого та Вовчанська.

На Лиманському напрямку ворог атакував 14 разів неподалік Макіївки, Невського, Новосергіївки, Тернів, Новосадового та Торського.

На Сіверському напрямку українські захисники відбивали вісім штурмових дій російських загарбників поблизу Спірного, Верхньокам’янського, Переїзного та Івано-Дар’ївки.