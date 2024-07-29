Українські військові продовжують ліквідовувати солдатів РФ. Загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 576 000 військових.
Головні тези:
- ЗСУ знищили понад 1300 військових РФ, 12 танків та 74 артсистем. Загалом з початку вторгнення ворога втрачено понад 576 000 військових.
- Силами оборони за добу знищено значну кількість техніки ворога, включаючи танки, броньовані машини, артилерійські системи та авіацію.
- На фронті за останню добу було зафіксовано 128 бойових зіткнень, з найбільш гарячою ситуацією на Покровському напрямку.
- Українські захисники відбили атаки від російських загарбників на різних напрямках, зокрема на Торецькому, Харківському, Лиманському та інших напрямках.
Що відомо про втрати армії РФ
Як зазначає Генштаб, Сили оборони за добу знищили 1 310 російських загарбників, а з техніки знищено:
танків — 8356 (+12) од.;
бойових броньованих машин — 16 103 (+8) од.;
артилерійських систем — 16 010 (+74) од.;
РСЗВ — 1129 (+2) од.;
засоби ППО — 906 од.;
літаків — 363 од.;
гелікоптерів — 326 од.;
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 12 805 (+39) од.;
крилатих ракет — 2406 (+1) од.;
кораблів/катерів — 28 од.;
підводних човнів — 1 од.;
автомобільної техніки та автоцистерн — 21 634 (+62) од.;
спеціальної техніки — 2690 (+19) од.
Яка ситуація на фронті
Як зазначає Генштаб, протягом минулої доби зафіксовано 128 бойових зіткнень. Найгарячіша ситуація була на Покровському напрямку.
На Торецькому напрямку ворог здійснив 17 атак неподалік Північного, Нью-Йорка, Торецька та Залізного.
На Покровському напрямку наші захисники відбили 52 штурмові дії в районах населених пунктів Тимофіївка, Воздвиженка, Новоолександрівка, Зелене Поле, Калинове, Іванівка, Прогрес, Желанне, Сергіївка, Новоселівка Перша та Яснобродівка. За підтримки авіації, росіяни намагалися витіснити наші підрозділи із займаних рубежів. Найбільша концентрація ворожих атак була поблизу Желанного та Новоолександрівки.
На Харківському напрямку кількість атак за добу склала шість. Сили оборони відбивали штурмові дії противника біля Глибокого та Вовчанська.
На Лиманському напрямку ворог атакував 14 разів неподалік Макіївки, Невського, Новосергіївки, Тернів, Новосадового та Торського.
На Сіверському напрямку українські захисники відбивали вісім штурмових дій російських загарбників поблизу Спірного, Верхньокам’янського, Переїзного та Івано-Дар’ївки.
На Краматорському напрямку окупанти атакували 10 разів в районах Васюківки, Іванівського, Часового Яру, Кліщіївки, Григорівки та Бондарного.
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