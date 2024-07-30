ВСУ уничтожили более тысячи солдат РФ, 25 танков и 38 ББМ

На Кураховском направлении наши защитники отразили 21 штурмовое действие недалеко от Константиновки, Парасковиевки и Победы, где противник продолжает попытки прорвать оборону наших войск. Оккупанты потеряли на направлении за вчера большое количество танков и другой бронетехники.