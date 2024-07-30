ВСУ уничтожили более тысячи солдат РФ, 25 танков и 38 ББМ

Украинские военные продолжают ликвидировать солдат РФ. Общее количество потерь русской армии с начала вторжения составляет 577060 военных.
Главные тезисы
- Украинские военные продолжают успешно ликвидировать солдат РФ и уничтожать их технику, причиняя значительные потери российской армии.
- За прошедшие сутки было зафиксировано 149 боевых столкновений на разных направлениях, где российские оккупанты понесли значительные потери в технике.
- Генштаб сообщает, что украинские защитники за сутки уничтожили 1060 российских захватчиков и большое количество боевой техники, включая танки, бронетехнику, артиллерию и авиацию.
- На различных направлениях украинские военные успешно отбивают атаки российских захватчиков, не позволяя прорваться врагу.
Что известно о потерях армии РФ
Как отмечает Генштаб, Силы обороны за сутки уничтожили 1060 российских захватчиков, а по технике уничтожено:
танков — 8381 (+25) ед;
боевых бронированных машин — 16141 (+38) ед;
артиллерийских систем — 16056 (+46) ед;
РСЗО — 1130 (+1) ед.;
средства ПВО — 906 ед;
самолетов — 363 ед.;
вертолетов — 326 ед;
БПЛА оперативно-тактического уровня — 12832 (+27) ед;
крылатых ракет — 2406 ед;
кораблей/катеров — 28 ед;
подводных лодок — 1 ед.;
автомобильной техники и автоцистерн — 21687 (+53) ед;
специальной техники — 2696 (+6) ед.
Какая ситуация на фронте
Как отмечает Генштаб, за прошедшие сутки зафиксировано 149 боевых столкновений.
На Купянском направлении количество атак в сутки возросло до шести. Силы обороны отражали штурмовые действия агрессора у Новоосинового, Песчаного и Стельмаховки.
На Лиманском направлении враг атаковал 13 раз недалеко от Невского, Макеевки, Тернов и в Серебрянском лесу.
На Северском направлении украинские защитники отражали девять штурмовых действий российских захватчиков вблизи Иванодарьевки, Верхнекаменского, Переездного, Спорного и Выемки.
На Торецком направлении враг совершил 19 атак недалеко от Дружбы, Северного, Железного, Нью-Йорка и Торецкая.
На Кураховском направлении наши защитники отразили 21 штурмовое действие недалеко от Константиновки, Парасковиевки и Победы, где противник продолжает попытки прорвать оборону наших войск. Оккупанты потеряли на направлении за вчера большое количество танков и другой бронетехники.
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