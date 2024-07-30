ВСУ уничтожили более тысячи солдат РФ, 25 танков и 38 ББМ
Категория
Украина
Дата публикации

ВСУ уничтожили более тысячи солдат РФ, 25 танков и 38 ББМ

Генштаб ВСУ
ВСУ уничтожили более тысячи солдат РФ, 25 танков и 38 ББМ
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Украинские военные продолжают ликвидировать солдат РФ. Общее количество потерь русской армии с начала вторжения составляет 577060 военных.

Главные тезисы

  • Украинские военные продолжают успешно ликвидировать солдат РФ и уничтожать их технику, причиняя значительные потери российской армии.
  • За прошедшие сутки было зафиксировано 149 боевых столкновений на разных направлениях, где российские оккупанты понесли значительные потери в технике.
  • Генштаб сообщает, что украинские защитники за сутки уничтожили 1060 российских захватчиков и большое количество боевой техники, включая танки, бронетехнику, артиллерию и авиацию.
  • На различных направлениях украинские военные успешно отбивают атаки российских захватчиков, не позволяя прорваться врагу.

Что известно о потерях армии РФ

Как отмечает Генштаб, Силы обороны за сутки уничтожили 1060 российских захватчиков, а по технике уничтожено:

  • танков — 8381 (+25) ед;

  • боевых бронированных машин — 16141 (+38) ед;

  • артиллерийских систем — 16056 (+46) ед;

  • РСЗО — 1130 (+1) ед.;

  • средства ПВО — 906 ед;

  • самолетов — 363 ед.;

  • вертолетов — 326 ед;

  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 12832 (+27) ед;

  • крылатых ракет — 2406 ед;

  • кораблей/катеров — 28 ед;

  • подводных лодок — 1 ед.;

  • автомобильной техники и автоцистерн — 21687 (+53) ед;

  • специальной техники — 2696 (+6) ед.

Фото — facebook.com/GeneralStaf

Какая ситуация на фронте

Как отмечает Генштаб, за прошедшие сутки зафиксировано 149 боевых столкновений.

  • На Купянском направлении количество атак в сутки возросло до шести. Силы обороны отражали штурмовые действия агрессора у Новоосинового, Песчаного и Стельмаховки.

  • На Лиманском направлении враг атаковал 13 раз недалеко от Невского, Макеевки, Тернов и в Серебрянском лесу.

  • На Северском направлении украинские защитники отражали девять штурмовых действий российских захватчиков вблизи Иванодарьевки, Верхнекаменского, Переездного, Спорного и Выемки.

  • На Торецком направлении враг совершил 19 атак недалеко от Дружбы, Северного, Железного, Нью-Йорка и Торецкая.

На Покровском направлении Силы обороны в сутки остановили 52 атаки. Враг атаковал в районах десяти разных населённых пунктов. Самым активным был у Новоалександровки, Желанного и Прогресса. Действовал на направлении при значительной поддержке бомбардировочной и штурмовой авиации.

  • На Кураховском направлении наши защитники отразили 21 штурмовое действие недалеко от Константиновки, Парасковиевки и Победы, где противник продолжает попытки прорвать оборону наших войск. Оккупанты потеряли на направлении за вчера большое количество танков и другой бронетехники.

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