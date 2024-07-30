ЗСУ знищили понад тисячу солдатів РФ, 25 танків та 38 ББМ

На Покровському напрямку Сили оборони за добу зупинили 52 атаки. Ворог атакував у районах десяти різних населених пунктів. Найактивнішим був біля Новоолександрівки, Желанного та Прогреса. Діяв на напрямку за значної підтримки бомбардувальної і штурмової авіації.