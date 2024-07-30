ЗСУ знищили понад тисячу солдатів РФ, 25 танків та 38 ББМ

Українські військові продовжують ліквідовувати солдатів РФ. Загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 577 060 військових.
Головні тези:
- Українські військові ліквідують солдатів РФ та знищують їхню техніку, що призвело до значних втрат для російської армії.
- За добу ЗСУ знищили понад тисячу російських військових, 25 танків та 38 бойових броньованих машин.
- Протягом минулої доби було зафіксовано 149 бойових зіткнень на різних напрямках. Українські захисники відбивали штурмові дії ворога біля різних населених пунктів.
- Російські окупанти активно атакували на Куп’янському, Лиманському, Сіверському, Торецькому, Покровському та Курахівському напрямках, але зазнали значних втрат у техніці.
Що відомо про втрати армії РФ
Як зазначає Генштаб, Сили оборони за добу знищили 1060 російських загарбників, а з техніки знищено:
танків — 8381 (+25) од.;
бойових броньованих машин — 16141 (+38) од.;
артилерійських систем — 16056 (+46) од.;
РСЗВ — 1130 (+1) од.;
засоби ППО — 906 од.;
літаків — 363 од.;
гелікоптерів — 326 од.;
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 12832 (+27) од.;
крилатих ракет — 2406 од.;
кораблів/катерів — 28 од.;
підводних човнів — 1 од.;
автомобільної техніки та автоцистерн — 21687 (+53) од.;
спеціальної техніки — 2696 (+6) од.
Яка ситуація на фронті
Як зазначає Генштаб, протягом минулої доби зафіксовано 149 бойових зіткнень.
На Куп’янському напрямку кількість атак за добу зросла до шести. Сили оборони відбивали штурмові дії агресора біля Новоосинового, Піщаного та Стельмахівки
На Лиманському напрямку ворог атакував 13 разів неподалік Невського, Макіївки, Тернів та у Серебрянському лісі.
На Сіверському напрямку українські захисники відбивали дев’ять штурмових дій російських загарбників поблизу Іванодар’ївки, Верхньокам’янського, Переїзного, Спірного та Виїмки.
На Торецькому напрямку ворог здійснив 19 атак неподалік Дружби, Північного, Залізного, Нью-Йорка та Торецька.
На Курахівському напрямку наші захисники відбили 21 штурмову дію неподалік Костянтинівки, Парасковіївки та Побєди, де противник продовжує спроби прорвати оборону наших військ. Окупанти втратили на напрямку за вчора велику кількість танків та іншої бронетехніки.
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