ВСУ отбили у армии РФ желание проводить наступление в Запорожской области
Категория
Украина
Дата публикации

ВСУ отбили у армии РФ желание проводить наступление в Запорожской области

Военные ВСУ
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Источник:  Телемарафон "Єдині новини"

По словам спикера ОСУВ "Таврия" Дмитрия Лиховия, после значительных потерь в районе Гуляйполя в Запорожской области оккупационная армия РФ больше не предпринимала попыток наступления.

Главные тезисы

  • ВСУ пресекли попытки наступления армии РФ в районе Гуляйполя.
  • Дислокация 90 тысяч российских оккупантов в Запорожской области не свидетельствует о готовности к наступлению
  • Украинские войска успешно удерживают свои позиции, не понеся потерь, в то время как вражеская армия теряет в технике и личном составе
  • Спикер ОСГВ “Таврия” подчеркнул, что у врага нет ресурсов для ведения наступления на территории Запорожской области
  • Преступная армия РФ не смогла сформировать наступательную группировку, что свидетельствует об успешной деятельности украинских военных в регионе

Что происходит на фронте в Запорожской области

Лиховой подчеркнул, что 28 июля российские оккупанты пробовали атаковать позиции украинских военных в районе Гуляйполя с использованием двух танков и баги и некоторой другой техникой и привлечением несколько больших групп, чем обычно.

Это произошло после длительной паузы, когда это направление отсутствовало в новостях, потому что там не происходило никаких штурмовых действий. Следим, что будет дальше, но вчера на этом направлении не происходило никаких враждебных активностей. Возможно, россияне получили по зубам и вчера в атаку на Гуляйпольском направлении не ходили, - отметил предложение ОСУВ "Таврия".

По его словам, враг понес значительные потери в технике.

ВСУ пресекли попытки наступления армии РФ в районе Гуляйполя
Военный ВСУ

Комментируя ситуацию в Запорожской области, Лиховой подчеркнул, что дислокация 90 тыс российских оккупантов в регионе не свидетельствует об их намерениях перейти в наступление.

Это не свидетельствует о том, что враг резко накопил там количественный состав для того, чтобы начать какие-то штурмовые действия большими массивами, чем раньше. Резких изменений в составе, положении и характере действий войск противника не произошло. Признаков формирования наступательной группировки не выявлено. Это то, что касается операционной зоны оперативной группировки войск "Таврия" - Херсонская и Запорожская области, по которым проходит линия фронта, - поясняет спикер ОСУВ "Таврия".

Он отметил, что украинские военные продолжают выполнение оборонных боевых задач и принимают меры по улучшению тактического положения и имеют определенные успехи.

Лиховой подчеркнул, что у преступной армии РФ нет ресурсов для ведения наступления еще и на территории Запорожской области.

Что известно о ситуации в районе Роботиного и на левобережье Херсона

Он добавил, что за прошедшие сутки было зафиксировано 7 атак преступной армии РФ в районе Роботиного и еще три - вблизи Крынок на левобережье Херсонской области, где украинские военные продолжают удерживать плацдарм.

Во всех случаях враг атаковал небольшими пехотными группами численностью в отделение, но успеха не имел и был отброшен назад.

За минувшие сутки были выведены из строя 78 человек из войск противника убитыми и ранеными. Нашими войсками потери позиций не допущены, - подчеркнул спикер ОСУВ "Таврия".

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