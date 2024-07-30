По словам спикера ОСУВ "Таврия" Дмитрия Лиховия, после значительных потерь в районе Гуляйполя в Запорожской области оккупационная армия РФ больше не предпринимала попыток наступления.
Главные тезисы
- ВСУ пресекли попытки наступления армии РФ в районе Гуляйполя.
- Дислокация 90 тысяч российских оккупантов в Запорожской области не свидетельствует о готовности к наступлению
- Украинские войска успешно удерживают свои позиции, не понеся потерь, в то время как вражеская армия теряет в технике и личном составе
- Спикер ОСГВ “Таврия” подчеркнул, что у врага нет ресурсов для ведения наступления на территории Запорожской области
- Преступная армия РФ не смогла сформировать наступательную группировку, что свидетельствует об успешной деятельности украинских военных в регионе
Что происходит на фронте в Запорожской области
Лиховой подчеркнул, что 28 июля российские оккупанты пробовали атаковать позиции украинских военных в районе Гуляйполя с использованием двух танков и баги и некоторой другой техникой и привлечением несколько больших групп, чем обычно.
По его словам, враг понес значительные потери в технике.
Комментируя ситуацию в Запорожской области, Лиховой подчеркнул, что дислокация 90 тыс российских оккупантов в регионе не свидетельствует об их намерениях перейти в наступление.
Он отметил, что украинские военные продолжают выполнение оборонных боевых задач и принимают меры по улучшению тактического положения и имеют определенные успехи.
Лиховой подчеркнул, что у преступной армии РФ нет ресурсов для ведения наступления еще и на территории Запорожской области.
Что известно о ситуации в районе Роботиного и на левобережье Херсона
Он добавил, что за прошедшие сутки было зафиксировано 7 атак преступной армии РФ в районе Роботиного и еще три - вблизи Крынок на левобережье Херсонской области, где украинские военные продолжают удерживать плацдарм.
Во всех случаях враг атаковал небольшими пехотными группами численностью в отделение, но успеха не имел и был отброшен назад.
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