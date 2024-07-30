У Росії гримить "бавовна" на аеродромі "Моздок" — відео

30 липня під потужним ударом дронів опинився російський військовий аеродром "Моздок", що знаходиться у Північній Осетії.
Головні тези:
- Голова республіки Сергій Меняйло стверджує, що всі безпілотники, які атакували аеродром, були знищені російським ППО.
- Однак відео, які публікують місцеві мешканці, свідчать про те, що дрони все-таки влучили в ціль.
- “Моздок” — російський аеродром, з якого злітають літаки для ударів по території України.
- У червні 2024 року його уже атакували українські розвідники.
Дрони атакували аеродром "Моздок" — перші подробиці
Російські телеграм-канали уже оприлюднили в мережі перші відео потужної “бавовни” на території країни-агресорки.
За словами місцевих мешканців, в небі видно сліди від пуску ракет ППО.
За попередніми даними, в результаті атаки дронів ніхто не загинув.
Голова республіки Сергій Меняйло одразу почав стверджувати, що всі БПЛА, які здійснювали атаку, вдалося знищити російській ППО.
Він також уточнив, що два безпілотники збито в Моздокському районі Північної Осетії, а руйнувань нібито немає.
Однак відео, які місцеві мешканці активно публікують у мережі зі своїми коментарями, свідчать про зворотнє.
До прикладу, один з очевидців атака на відео заявляє:
Що важливо знати про російський військовий аеродром "Моздок"
“Моздок” — аеродром, з якого злітають літаки для ударів по території України.
Саме там рік тому почали базуватися дальні бомбардувальники Ту-22М3, які атакували мирні українські міста та села.
У січні 2024 року повідомлялося, що там армія РФ регулярно готує ракети для подальших ударів по території України.
Ба більше, російські окупанти навіть почали розміщувати на летовищі хибні цілі, оскільки боялися ударів по ньому.
Вперше “Моздок” був атакований 8 червня 2024 року. Тоді Головне управління розвідки України заявило, що відбулась «планова робота української розвідки та успішне застосування удосконалених вітчизняних засобів».
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