У Росії гримить "бавовна" на аеродромі "Моздок" — відео

30 липня під потужним ударом дронів опинився російський військовий аеродром "Моздок", що знаходиться у Північній Осетії.

Дрони атакували аеродром "Моздок" — перші подробиці

Російські телеграм-канали уже оприлюднили в мережі перші відео потужної “бавовни” на території країни-агресорки.

За словами місцевих мешканців, в небі видно сліди від пуску ракет ППО.

За попередніми даними, в результаті атаки дронів ніхто не загинув.

Голова республіки Сергій Меняйло одразу почав стверджувати, що всі БПЛА, які здійснювали атаку, вдалося знищити російській ППО.

Він також уточнив, що два безпілотники збито в Моздокському районі Північної Осетії, а руйнувань нібито немає.

Однак відео, які місцеві мешканці активно публікують у мережі зі своїми коментарями, свідчать про зворотнє.

До прикладу, один з очевидців атака на відео заявляє:

Щось бабахнуло, вибухнуло — нормально так, прям капітально. Загорілося, дим йде… Поширити

Що важливо знати про російський військовий аеродром "Моздок"

“Моздок” — аеродром, з якого злітають літаки для ударів по території України.

Саме там рік тому почали базуватися дальні бомбардувальники Ту-22М3, які атакували мирні українські міста та села.

У січні 2024 року повідомлялося, що там армія РФ регулярно готує ракети для подальших ударів по території України.

Ба більше, російські окупанти навіть почали розміщувати на летовищі хибні цілі, оскільки боялися ударів по ньому.