Рекордний удар. Атака ГУР по аеродрому "Оленья" здійснена новими дронами — експерти
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Рекордний удар. Атака ГУР по аеродрому "Оленья" здійснена новими дронами — експерти

Дрон
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Джерело:  Defense Express

Військовий експерт Defense Express Іван Киричевський розповів, що удар по аеродрому "Оленья", якого Сили оборони завдали 27 липня, став рекордом для українських дронів щодо відстані ураження.

Головні тези:

  • Удар по аеродрому “Оленья” був рекордним для українських дронів за відстанню ураження.
  • Результати атаки можуть мати серйозні наслідки для російських об'єктів.
  • Український ОПК досяг серйозних технологічних досягнень у розробці військових дронів.
  • Атака на аеродром “Оленья” вказує на потужний потенціал української військово-технічної розвідки.

“Tomagawk з крилами”. ГУР завдало рекордний удар по об’єктах РФ

Поки що нам мало відомо про результати атаки наших дронів на аеродром "Оленья". Втім, що цікаво — українські дрони на відстань 1800 км ще не долітали. Якщо навіть дуже примітивно рахувати відстань від державного кордону, то це для Сил оборони є рекордом.

Експерт переконаний, що результати атаки по аеродрому “Оленья” можуть бути більш руйнівними для росіян.

В нас так виявилось, що результати наших атак по військових цілях на території РФ відразу виявити складно. Втім, так склалось, що російські окупанти з часом самі відкривають деталі наших атак, які часто навіть яскравіші за попередні. Зокрема, коли ми ударили по аеродромах "Енгельс" і "Дягілєво", то була інформація, що пошкоджено один Ту-95 та Ту-22М3. А через пів року росіяни відкрили справу про ці удари, де заявили про 8 пошкоджених бомбардувальників.

Іван Киричевський

Іван Киричевський

Військовий експерт

Тому, думаю згодом ми дізнаємось більше про атаку на аеродром "Оленья". Але сам факт, що в нас зʼявився далекобійний дрон, який має відстань ураження, як ракета Tomagawk. Такий собі Tomagawk з крилами й росіянам від цього дуже недобре.

Є як мінімум два стратегічні результати за підсумками сьогоднішнього нальоту наших БПЛА на об’єкти по території РФ.

  • Перший — українському ОПК вдалось створити дрони-камікадзе із настільки великою дальністю польоту, щоб це уже розширювало зону стратегічної невизначеності для агресора. І тут судячи з усього, мова йде саме про серійне рішення.

  • Другий — ймовірно, росіянам доведеться переглядати формат застосування стратегічної авіації з тим, щоб мінімізувати можливі наслідки від повторних ударів далекобійних БПЛА-камікадзе Сил оборони України.

ГУР уразили російський стратегічний бомбардувальник ТУ-22М3

Вночі та вранці 27 липня у Росії під час операції Головного управління розвідки Міністерства оборони України були атаковані три військові аеродроми, уражений нафтопереробний завод і пошкоджений надзвуковий бомбардувальник ТУ-22М3. Про це Online.UA повідомили власні джерела у військовій розвідці.

ГУР дронами атакували військовий аеродром в Енгельсі Саратовської області, військовий аеродром "Дягілєво" в Рязанській області та військовий аеродром "Оленья" в Мурманській області.

Внаслідок влучання БПЛА літакового типу по аеродрому "Оленья" попередньо зафіксовано пошкодження дальнього надзвукового бомбардувальника-ракетоносця Ту-22М3.

Цей аеродром розташований від українського кордону на відстані близько 1800 км.

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