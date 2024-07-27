Рекордний удар. Атака ГУР по аеродрому "Оленья" здійснена новими дронами — експерти

Військовий експерт Defense Express Іван Киричевський розповів, що удар по аеродрому "Оленья", якого Сили оборони завдали 27 липня, став рекордом для українських дронів щодо відстані ураження.
Головні тези:
- Удар по аеродрому “Оленья” був рекордним для українських дронів за відстанню ураження.
- Результати атаки можуть мати серйозні наслідки для російських об'єктів.
- Український ОПК досяг серйозних технологічних досягнень у розробці військових дронів.
- Атака на аеродром “Оленья” вказує на потужний потенціал української військово-технічної розвідки.
“Tomagawk з крилами”. ГУР завдало рекордний удар по об’єктах РФ
Експерт переконаний, що результати атаки по аеродрому “Оленья” можуть бути більш руйнівними для росіян.
Тому, думаю згодом ми дізнаємось більше про атаку на аеродром "Оленья". Але сам факт, що в нас зʼявився далекобійний дрон, який має відстань ураження, як ракета Tomagawk. Такий собі Tomagawk з крилами й росіянам від цього дуже недобре.
Є як мінімум два стратегічні результати за підсумками сьогоднішнього нальоту наших БПЛА на об’єкти по території РФ.
Перший — українському ОПК вдалось створити дрони-камікадзе із настільки великою дальністю польоту, щоб це уже розширювало зону стратегічної невизначеності для агресора. І тут судячи з усього, мова йде саме про серійне рішення.
Другий — ймовірно, росіянам доведеться переглядати формат застосування стратегічної авіації з тим, щоб мінімізувати можливі наслідки від повторних ударів далекобійних БПЛА-камікадзе Сил оборони України.
ГУР уразили російський стратегічний бомбардувальник ТУ-22М3
Вночі та вранці 27 липня у Росії під час операції Головного управління розвідки Міністерства оборони України були атаковані три військові аеродроми, уражений нафтопереробний завод і пошкоджений надзвуковий бомбардувальник ТУ-22М3. Про це Online.UA повідомили власні джерела у військовій розвідці.
ГУР дронами атакували військовий аеродром в Енгельсі Саратовської області, військовий аеродром "Дягілєво" в Рязанській області та військовий аеродром "Оленья" в Мурманській області.
Внаслідок влучання БПЛА літакового типу по аеродрому "Оленья" попередньо зафіксовано пошкодження дальнього надзвукового бомбардувальника-ракетоносця Ту-22М3.
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