Рекордный удар. Атака ГУР по аэродрому "Оленья" совершена новыми дронами — эксперты

Военный эксперт Defense Express Иван Киричевский рассказал, что удар по аэродрому "Оленья", нанесенный Силами обороны 27 июля, стал рекордом для украинских дронов по расстоянию поражения.

"Tomagawk с крыльями". ГУР нанес рекордный удар по объектам РФ

Пока нам мало известно о результатах атаки наших дронов на аэродром "Оленья". Впрочем, интересно — украинские дроны на расстояние 1800 км еще не долетали. Если даже очень примитивно считать расстояние от государственной границы, это для Сил обороны является рекордом. Поделиться

Эксперт убежден, что результаты атаки по аэродрому Оленья могут быть более разрушительными для россиян.

У нас так оказалось, что результаты наших атак по военным целям на территории РФ сразу обнаружить сложно. Впрочем, так сложилось, что российские оккупанты со временем сами открывают детали наших атак, которые часто даже ярче предыдущих. В частности, когда мы ударили по аэродромам "Энгельс" и "Дягилево", то была информация, что поврежден один Ту-95 и Ту-22М3. А через полгода россияне открыли дело об этих ударах, где заявили о 8 поврежденных бомбардировщиках. Иван Киричевский Военный эксперт

Поэтому, думаю, со временем мы узнаем больше об атаке на аэродром "Оленья". Но сам факт, что у нас появился дальнобойный дрон, у которого расстояние поражения, как ракета Tomagawk. Такой себе Tomagawk с крыльями и россиянам от этого очень нехорошо.

Есть как минимум два стратегических результата по итогам сегодняшнего налета наших БПЛА на объекты по территории РФ.

Первый — украинскому ОПК удалось создать дроны-камикадзе со столь большой дальностью полета, чтобы уже расширяло зону стратегической неопределенности для агрессора. И здесь судя по всему, речь идет именно о серийном решении.

Второй — вероятно, россиянам придется пересматривать формат применения стратегической авиации с тем, чтобы минимизировать возможные последствия повторных ударов дальнобойных БПЛА-камикадзе Сил обороны Украины.

ГУР поразили российский стратегический бомбардировщик ТУ-22М3

Ночью и утром 27 июля в России во время операции Главного управления разведки Министерства обороны Украины были атакованы три военных аэродрома, поражен нефтеперерабатывающий завод и поврежден сверхзвуковой бомбардировщик ТУ-22М3. Об этом Online.UA сообщили собственные источники в военной разведке.

ГУР дронами атаковали военный аэродром в Энгельсе Саратовской области, военный аэродром "Дягилево" в Рязанской области и военный аэродром "Оленья" в Мурманской области.

В результате попадания БПЛА самолетного типа по аэродрому "Оленья" предварительно зафиксировано повреждение дальнего сверхзвукового бомбардировщика-ракетоносца Ту-22М3.