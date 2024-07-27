Рекордный удар. Атака ГУР по аэродрому "Оленья" совершена новыми дронами — эксперты

Военный эксперт Defense Express Иван Киричевский рассказал, что удар по аэродрому "Оленья", нанесенный Силами обороны 27 июля, стал рекордом для украинских дронов по расстоянию поражения.
Главные тезисы
- Удар по аэродрому “Оленья” стал рекордом для украинских дронов по расстоянию поражения.
- Результаты атаки могут иметь серьезные последствия для российских военных объектов.
- Украинский ОПК достиг серьезных технологических достижений в разработке военных дронов.
- Атака на аэродром “Оленья” указывает на мощный потенциал украинской военно-технической разведки.
- Результаты налета украинских БПЛА на объекты территории РФ заставляют пересматривать формат применения стратегической авиации российских военных.
"Tomagawk с крыльями". ГУР нанес рекордный удар по объектам РФ
Эксперт убежден, что результаты атаки по аэродрому Оленья могут быть более разрушительными для россиян.
Поэтому, думаю, со временем мы узнаем больше об атаке на аэродром "Оленья". Но сам факт, что у нас появился дальнобойный дрон, у которого расстояние поражения, как ракета Tomagawk. Такой себе Tomagawk с крыльями и россиянам от этого очень нехорошо.
Есть как минимум два стратегических результата по итогам сегодняшнего налета наших БПЛА на объекты по территории РФ.
Первый — украинскому ОПК удалось создать дроны-камикадзе со столь большой дальностью полета, чтобы уже расширяло зону стратегической неопределенности для агрессора. И здесь судя по всему, речь идет именно о серийном решении.
Второй — вероятно, россиянам придется пересматривать формат применения стратегической авиации с тем, чтобы минимизировать возможные последствия повторных ударов дальнобойных БПЛА-камикадзе Сил обороны Украины.
ГУР поразили российский стратегический бомбардировщик ТУ-22М3
Ночью и утром 27 июля в России во время операции Главного управления разведки Министерства обороны Украины были атакованы три военных аэродрома, поражен нефтеперерабатывающий завод и поврежден сверхзвуковой бомбардировщик ТУ-22М3. Об этом Online.UA сообщили собственные источники в военной разведке.
ГУР дронами атаковали военный аэродром в Энгельсе Саратовской области, военный аэродром "Дягилево" в Рязанской области и военный аэродром "Оленья" в Мурманской области.
В результате попадания БПЛА самолетного типа по аэродрому "Оленья" предварительно зафиксировано повреждение дальнего сверхзвукового бомбардировщика-ракетоносца Ту-22М3.
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