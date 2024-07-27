ГУР дронами поразили российский бомбардировщик ТУ-22М3 на аэродроме "Оленья" — источники
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ГУР дронами поразили российский бомбардировщик ТУ-22М3 на аэродроме "Оленья" — источники

ТУ-22М3
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Источник:  online.ua

Ночью и утром 27 июля в России во время операции Главного управления разведки Министерства обороны Украины были атакованы три военных аэродрома, поражен нефтеперерабатывающий завод и поврежден сверхзвуковой бомбардировщик ТУ-22М3. Об этом Online.UA сообщили собственные источники в военной разведке.

Главные тезисы

  • Украинские дроны атаковали российский бомбардировщик Ту-22М3 на аэродроме “Оленья” и повредили его.
  • Атака является частью операции Главного управления разведки Министерства обороны Украины, которая также затронула другие военные объекты в России.
  • По данным источников, в результате атаки пострадали также военные аэродромы в Энгельсе и Дягилеве, а также нефтеперерабатывающий завод в Рязани.

ГУР поразили российский стратегический бомбардировщик ТУ-22М3

ГУР дронами атаковали военный аэродром в Энгельсе Саратовской области, военный аэродром "Дягилево" в Рязанской области и военный аэродром "Оленья" в Мурманской области.

В результате попадания БПЛА самолетного типа по аэродрому "Оленья" предварительно зафиксировано повреждение дальнего сверхзвукового бомбардировщика-ракетоносца Ту-22М3.

Этот аэродром расположен от украинской границы на расстоянии около 1800 км.

Также в результате атаки дронов-камикадзе был поражен нефтеперерабатывающий завод в Рязани.

Атака ГУР по военным аэродромам РФ: как это было

Как отмечают очевидцы, первые взрывы на территории военного аэродрома в Дягилеве прогремели около 6 часов утра 27 июля по местному времени.

В соцсетях сообщают, что слышали по крайней мере три взрыва. Также местные пользователи публикуют видео пролета дронов в направлении аэродрома, а затем снимок столба черного дыма, поднимающегося над военным объектом.

Сообщается, что на аэродроме дислоцируется 43-й центр боевого применения и переобучение лётного состава. Здесь, в частности, базируются самолеты Ту-95МС, Ту-22М3, Ту-134УБЛ и Ил-78 и расположен авиационный ремонтный завод.

Взрывы на аэродроме Энгельс, где расположена российская стратегическая авиация, раздались около 8 часов утра.

В местных пабликах отмечают, что российские силы противовоздушной обороны безуспешно пытались сбить БПЛА, однако затем произошли характерные взрывы. В то же время Министерство обороны РФ заявило, что всего над территорией России якобы было сбито по меньшей мере 12 дронов-камикадзе: в Курской, Белгородской, Ростовской, Брянской и Липецкой областях.

Результаты попаданий БПЛА по другим вражеским военным объектам уточняются, отметили в украинской разведке.

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